ما هو تطوير أندرويد؟

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ما هو تطوير أندرويد؟

تطوير نظام Android هو عملية إنشاء تطبيقات للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android. Android Studio هي بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) لنظام Android الأصلي.

هل أنت تفكر في تطوير تطبيقات Android؟ اكتشف مزايا Android وتعرف على الموارد الرئيسية التي يمكن أن تساعدك على تحسين النتائج.

  • الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات الشاملة للتغلب على قيود الأجهزة المحمولة

  • دمج الخدمات التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم وزيادة كفاءة وقت التشغيل

  • الوصول إلى الموارد المجانية لتسريع تطوير نظام Android وتحسين النتائج

هل تفكر في تطوير تطبيق Android جديد؟ أنت في المكان المناسب. منذ أن بدأ في عام 2003 كمشروع مصدر مفتوح يعتمد على Linux kernel ، أصبح Android نظام تشغيل المحمول الأكثر شعبية في العالم. يعمل Android حالياً على أكثر من ملياري جهاز حول العالم، ونشر المطورون ما يقرب من أربعة ملايين تطبيق. تستخدم العديد من الشركات المصنعة الكبرى Android على هواتفهم، بما في ذلك HTC و Huawei و Lenovo و LG و Samsung و Sony.

سواء أكانت لديك تجربة سابقة في تطوير نظام Android أم لا، فأنت تعلم أن الإعداد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نجاح مشروعك. يساعد الحصول على المعلومات والموارد الصحيحة على ضمان بداية سلسة وعملية فعالة ومنتجة.

لتعرف المزيد عن تطوير Android، اقرأ "كيف أقوم بإنشاء تطبيق Android؟"

منظر جوي للطرق السريعة

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لماذا التطوير لنظام Android؟

يتمتع Android بالعديد من المزايا للتطوير:

  • واجهات برمجة التطبيقات والخدمات السحابية: تقدم منصة Android مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات التي يمكن أن تساعدك على الاستفادة من السحابة والتغلب على قيود الأجهزة المحمولة. والتي تتمتع عمومًا بذاكرة وقوة معالجة أقل من المنصات الأخرى. يمكن ان يساعدك تطوير تطبيقك المحمول للاستفادة من الواجهة الخلفية للسحابة في التغلب على هذه القيود. من خلال الحفاظ على تطبيقك صغيرًا والاستفادة القصوى من استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات للخدمات التي تعمل في السحابة، يمكنك تخفيف عبء الذاكرة والحوسبة على الجهاز المحمول. تعلن Google بانتظام عن إضافة واجهات برمجة تطبيقات جديدة يمكنها المساعدة في الوصول إلى الخدمات السحابية.

  • متغيرات لأجهزة مختلفة: يوفر نظام Android حرية إبداعية واسعة لتطوير تطبيقات تستفيد من التقنيات الجديدة. تم تصميم Android بشكل أساسي للأجهزة المحمولة التي تعمل باللمس مثل الهواتف الذكية و الأجهزة اللوحية. وبالإضافة إلى ذلك، طوّرت Google إصدارات مختلفة من نظام Android لمجموعة متزايدة من الأجهزة، بما في ذلك الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء وأنظمة الترفيه داخل السيارة وأجهزة إنترنت الأشياء. إذا كان عملك في صناعة السيارات، فيمكنك تطوير تطبيق لوحة معلومات السيارة. يمكن أن يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تشغيل الموسيقى من أجهزة Android والتنقل باستخدام خرائط Google وطرح الأسئلة في بحث Google. تمكّنك كتابة التطبيق بنظام Android من إنشاء تطبيق يعمل على مختلف طرازات السيارات وموديلاتها.

  • التوزيع على نطاق واسع: سواء كنت تقوم بتوزيع تطبيق Android الخاص بك على الموظفين أو الشركاء أو العملاء، فإن Google Play يجعل من السهل توزيع التطبيق على نطاق واسع. هناك قيود قليلة لنشر تطبيقك من خلال متجر Google Play، والسوق الذي يتم الوصول إليه من خلال هذا المنصة عبر الإنترنت ضخم. ما عليك سوى دفع 25 دولارًا لفتح حساب ونشر تطبيقك على Google Play—سيتم طرح التطبيق في المتجر خلال يوم أو يومين. الاستخدام الواسع النطاق لنظام Android يعني أن هناك الكثير من الأجهزة القادرة على تشغيل تطبيقك.

  • البرمجة بلغة جافا: لغة البرمجة الأصلية لنظام Android هي Java، وهي واحدة من أكثر اللغات شيوعًا. يعد استخدام Java لكتابة تطبيقات لأجهزة Android أمرًا بسيطًا ومباشرًا. يمكنك استخدام مفاهيم البرمجة الأصلية والاستفادة بسهولة من الميزات الأصلية على الجهاز المحمول.Java هي لغة ذات أغراض عامة تهدف إلى تمكينك من "الكتابة مرة واحدة والتشغيل في أي مكان". أي أن كود Java المترجم يمكن تشغيله على جميع المنصات التي تدعم Java دون الحاجة إلى إعادة الترجمة. يمكن تشغيله على أي جهاز افتراضي بغض النظر عن بنية الكمبيوتر.

الوصول إلى الموارد—من التعليمات البرمجية التوضيحية إلى الاختبارات

بمجرد اختيار Android كمنصتك المستهدفة، ستحتاج إلى بعض الموارد للبدء في مشروعك. غالبًا ما يبدأ المطورون الجدد في صفحة Google الرئيسية، مما يقودهم إلى موقع Android على الويب. أو يمكنك الانتقال مباشرةً إلى موقع مطوري Android

هناك يمكنك الوصول إلى موارد مختلفة، بما في ذلك ما يلي:

  • تعليمات برمجية توضيحية لبدء عملية التطوير

  • اختبارات للتحقق من تطبيقك من حيث السلوك وسهولة الاستخدام قبل إصداره

  • إرشادات التصميم والسلوك التي يمكنك اتباعها لإنشاء تطبيقك

قبل البدء ، يجب عليك تثبيت Java وإعداد مجموعة تطوير Java (JDK) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك، قم بتنزيل وتثبيت مجموعة تطوير برامج Android (SDK)، وهي مطلوبة لتطوير تطبيقات Android. تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات يمكنك استخدامها أو الرجوع إليها لتطوير تطبيقك. المتصفح الافتراضي الذي يأتي مع نظام التشغيل عند تثبيته هو Google Chrome، ولكن يمكنك استخدام متصفحات أخرى مثل Firefox إذا كنت تفضل ذلك.

قم بتثبيت Android Studio، الذي يأتي مع SDK. Android Studio هي بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) لنظام Android الأصلي. تعد بيئة التطوير المتكاملة الرسمية (IDE) ضرورية لمساعدتك في البرمجة والتدقيق الإملائي والتحذيرات من الأخطاء وتطوير واجهة المستخدم (UI) والمزيد. تم بناء Android Studio على برنامج JetBrains IntelliJ IDEA، وقد حلّ محل أدوات Eclipse التي كانت تُستخدم سابقاً كـ Android IDE.

غالبا ما يتم استخدام C ++ لكتابة التطبيقات الموجهة للأداء العالي والتفاعل السريع (وهذا هو السبب في أن العديد من مطوري الألعاب يختارونها). إذا كنت ترغب في إعادة استخدام كود C ++ لتطبيق Android الخاص بك، فقم بتنزيل مجموعة أدوات التطوير الأصلية لنظام Android (NDK). يمكن أن تساعدك مجموعة الأدوات هذه في تنفيذ أجزاء من تطبيقك باستخدام أكواد ومكتبات C أو C++.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر برامج لمحاكاة Android على أنظمة التشغيل الأخرى بما في ذلك Windows و Mac و Linux. يعمل محاكي Android عن طريق تحويل ملفات Android إلى تنسيق يمكن التعرف عليه بواسطة أنظمة التشغيل الأخرى.

يتبع Android مبدأ تصميم المواد، والذي يُستخدم في العديد من تطبيقات المؤسسات اليوم. يوفر تصميم مواد نظام Android دليلاً للتصميم المرئي والحركة والتفاعل حتى تتمكن من إنشاء تجربة مستخدم قوية عبر المنصات والأجهزة.

إضافة قيمة إلى تطبيق

بصفتك مطور أجهزة محمولة يخطط للمشاريع اليوم، فأنت تريد أن تجعل تطبيقاتك تنافسية قدر الإمكان. ضع في اعتبارك دمج الخدمات التي يمكنها تعزيز تجربة المستخدم وتحسين كفاءة عملية التطبيق.

  • إشعارات الدفع: تُعد إشعارات الدفع طريقة سهلة لإشراك المستخدمين من خلال إرسال المعلومات ذات الصلة إليهم. قد تكون هذه المعلومات في شكل تحديثات وعروض وأحداث ونصائح إرشادية لاستخدام السمة الرئيسية وغيرها من المواد التي تشجعهم على استخدام تطبيقك.

  • تحليلات الأجهزة المحمولة: يمكنك إضافة قيمة إلى تطبيقك باستخدام التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمصممة للرد على أسئلة المستخدم، أو تخصيص تفاعلات المستخدم، أو اكتشاف الاحتيال، أو التعامل مع محتوى اللغة الطبيعية.

  • الوظائف كخدمة (FaaS): يمكنك اعتماد نهج FaaS في التطوير لتحقيق الكفاءة في التكلفة من خلال تشغيل الحوسبة الخلفية فقط عندما يقوم تطبيقك بإجراء استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات إلى السحابة لوظيفة معينة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بجدولة إشعارات الدفع مرة واحدة في الشهر. تمكنك منصة FaaS من الدفع فقط مقابل الثواني أو الدقائق من وقت الحوسبة المطلوب لإرسال إشعاراتك.