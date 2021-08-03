ما المقصود بالتقنية المحمولة؟

حاليًا، تتميز التكنولوجيا المحمولة بالأجهزة المزودة بالإنترنت مثل الهواتف الذكية والجهاز اللوحي والساعات. هذه هي أحدث مراحل في تطور يشمل أجهزة النداء ثنائية الاتجاه، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف المحمولة (الهواتف القابلة للطي)، وأجهزة الملاحة عبر نظام GPS، والمزيد.

يُطلق على شبكات الاتصالات التي تربط هذه الأجهزة بشكل فضفاض اسم التقنيات اللاسلكية. تعمل الأجهزة المحمولة على تمكين مشاركة الصوت والبيانات والتطبيقات (تطبيقات الأجهزة المحمولة).

التقنية المحمولة منتشرة ومتنامية. فقد تجاوز عدد مستخدمي الهواتف الذكية 3 مليارات¹ ومن المتوقع أن يصل عدد القوى العاملة المتنقلة العالمية إلى 1.87 مليار بحلول عام 2022.²