إدارة الأجهزة المحمولة (برنامج إدارة البيانات الرئيسية) أساس أي برنامج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نشر برنامج إدارة البيانات الرئيسية. على الرغم من أن حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) توفر مجموعة غنية من أدوات الأمان والإنتاجية لأي جهاز، إلا أن أياً من ذلك لا يهم إذا لم يتم تسجيل الأجهزة نفسها وإدارتها على المستوى الأساسي. توفر حلول برنامج إدارة البيانات الرئيسية السياسة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات والدعم في نفس اليوم لجميع أنظمة التشغيل الشائعة, وقواعد الامتثال وتوزيع التطبيق التي تشكل العمود الفقري لأي منصة برنامج إدارة البيانات الرئيسية.

إدارة نقاط النهاية الموحدة (نقاط النهاية الموحدة (uem)) توفر إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) نهجاً مبسطاً وموحداً لإدارة الأجهزة. تكنولوجيا المعلومات هي تتويج لسياسة الجهاز المتوفرة في إدارة البرامج الرئيسية وأمن البيانات والهوية المقدمة من خلال إدارة التنقل المؤسسي نشر نشر الأجهزة. تضيف إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) إلى تلك القدرات من خلال وضع طبقات دفاعية ضد التهديدات والذكاء الاصطناعي التحليلات وإدارة أي جهاز - سواء كان هاتفًا ذكيًا, أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي أو إنترنت الأشياء (IOT) - الذي يستخدم أيًا من أنظمة التشغيل الشائعة.