ما المقصود بمركز العمليات الأمنية (SOC)؟

مركز العمليات الأمنية (SOC) -والذي يُنطق عادةً "سوك" وأحيانًا يُعرَف باسم مركز عمليات أمن المعلومات (ISOC)- هو فريق داخلي أو خارجي من خبراء أمن تكنولوجيا المعلومات مخصص لمراقبة البنية التحتية بأكملها لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ومهمته هي اكتشاف الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. يمكِّن هذا التنسيق في وظائف الأمن الإلكتروني فريق مركز العمليات الأمنية (SOC) من الحفاظ على اليقظة المستمرة على شبكات المؤسسة وأنظمتها وتطبيقاتها، وضمان موقف دفاعي استباقي ضد التهديدات الإلكترونية.

يعمل مركز العمليات الأمنية (SOC) أيضًا على اختيار تقنيات الأمن الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة وتشغيلها وصيانتها، ويحلل باستمرار بيانات التهديدات للبحث عن سبل تحسين الوضع الأمني للمؤسسة.

عندما لا يكون موجودًا داخل المؤسسة، يكون مركز العمليات الأمنية (SOC) غالبًا جزءًا من الخدمات الأمنية المُدارة (MSS) المستعان بها التي يقدِّمها مقدِّم الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP). الفائدة الرئيسية من تشغيل مركز العمليات الأمنية (SOC) داخليًا أو الاستعانة به خارجيًا هي أنه يوحِّد وينسِّق نظام الأمن في المؤسسة، بما في ذلك الأدوات الأمنية والممارسات والاستجابة للحوادث الأمنية. يؤدي ذلك عادةً إلى تحسين الإجراءات الوقائية والسياسات الأمنية، وتسريع اكتشاف التهديدات، والاستجابة للتهديدات الأمنية بشكل أسرع وأكثر فاعلية وبتكلفة أقل. يمكن لمركز العمليات الأمنية أيضًا تحسين ثقة العملاء، وتبسيط وتعزيز امتثال المؤسسة للوائح الخصوصية الصناعية والوطنية والعالمية.