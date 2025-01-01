منتجات الأمن السيبراني

﻿IBM Verify Governance

توفير، وتدقيق، وإعداد تقارير عن وصول المستخدم ونشاطه من خلال دورة الحياة، والامتثال، وقدرات تحليلات الهوية. يمكن العثور على المخالفين بسرعة باستخدام نموذج مخاطر النشاط التجاري أو فصل الواجبات (SoD) في حل واحد محلي.