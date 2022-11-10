ما المقصود باختبار CAPTCHA؟

طورت عدة مجموعات مختلفة الأشكال الأولى لتقنية CAPTCHA بشكل متوازٍ خلال أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. وعملت كل مجموعة على مكافحة مشكلة المتسللين الذين يستخدمون الروبوتات في أنشطة إجرامية على الإنترنت. على سبيل المثال، أراد علماء الحاسوب الذين يعملون لدى محرك البحث AltaVista منع الروبوتات من إضافة عناوين الويب الضارة إلى قاعدة بيانات الروابط الخاصة بالشركة.

قدم الباحثون في شركة Sanctum لتقنية المعلومات أول نظام على غرار CAPTCHA في عام 1997. ومع ذلك، قدم مجموعة من الباحثين في علوم الحاسوب في جامعة كارنيجي ميلون بقيادة لويس فون آن ومانويل بلوم مصطلح CAPTCHA للمرّة الأولى في عام 2003. وقد استلهم هذا الفريق العمل على هذه التقنية من أحد المديرين التنفيذيين في Yahoo الذي تحدث في خطاب له عن مشكلات الشركة مع روبوتات البريد العشوائي الذين يسجلون ملايين من حسابات البريد الإلكتروني المزيفة.

لحل مشكلة Yahoo، ابتكر فون آن وبلوم برنامج حاسب يمكنه فعل الآتي:

إنشاء سلسلة نصية عشوائية. إنشاء صورة مشوهة لهذا النص (تُسمَّى "رمز CAPTCHA")، ثم عرض الصورة للمستخدم، بعد ذلك، يُطلَب من المستخدم إدخال النص في حقل النموذج ثم إرسال الإدخال بالنقر فوق مربع الاختيار الموجود بجوار العبارة "أنا لست روبوتًا".

ولأن تقنية التعرُّف البصري على الحروف (OCR) كانت تجد صعوبة في فك شفرة مثل هذا النص المشوه في هذه الفترة، لم تتمكن الروبوتات من اجتياز اختبار CAPTCHA. وعند إدخال المستخدم السلسلة الصحيحة من الأحرف، يمكن التأكد من كونه إنسانًا بدرجة كبيرة، ومن ثمَّ السماح له باستكمال عملية تسجيل الحساب أو إرسال نموذج الويب.

طبّقت Yahoo تقنية كارنيجي ميلون التي تتطلب من جميع المستخدمين اجتياز اختبار CAPTCHA قبل تسجيل عنوان بريد إلكتروني. وقد أدى ذلك إلى الحد بشكل كبير من نشاط روبوتات البريد العشوائي، وشرعت شركات أخرى في اعتماد اختبارات CAPTCHA لحماية نماذج الويب الخاصة بها. ومع ذلك، استخدم المتسللون بمرور الوقت بيانات من اختبارات CAPTCHA المكتملة لتطوير خوارزميات قادرة على اجتياز اختبارات CAPTCHA بشكل موثوق به. وقد شكل هذا بداية سباق تسلح مستمر بين مطوري CAPTCHA ومجرمي الإنترنت، ما أدى إلى تطوير وظائف CAPTCHA.

الإصدار الأول من reCAPTCHA

تم إطلاق الإصدار الأول من reCAPTCHA من قِبل فون آن في عام 2007، وكان لها هدف مزدوج: رفع مستوى صعوبة تحدي CAPTCHA النصي بحيث لا يمكن للروبوتات تجاوزه، وتحسين دقة التعرُّف البصري على الحروف (OCR) المستخدمة في ذلك الوقت لتحويل النصوص المطبوعة إلى رقمية.

حققت reCAPTCHA الهدف الأول من خلال زيادة تشويه النص المعروض للمستخدم، وفي النهاية إضافة خطوط خلال النص.

وحققت الهدف الثاني من خلال استبدال صورة واحدة لنص مشوّه تم إنشاؤه عشوائيًا بصورتين مشوّهتين لكلمات ممسوحة ضوئيًا من نصوص فعلية بواسطة برنامجين مختلفين للتعرُّف البصري على الأحرف. كانت الكلمة الأولى، أو كلمة التحكم، كلمة تم تحديدها بشكل صحيح عن طريق برنامجين للتعرُّف البصري على الحروف (OCR). ولكن فشل كِلا برنامجَي التعرُّف البصري على الحروف في التعرُّف على الكلمة الثانية. إذا حدد المستخدم كلمة التحكم بشكل صحيح، فإن reCAPTCHA تفترض أن المستخدم إنسان وتسمح له بمواصلة مهمته، كما تفترض أيضًا أن المستخدم حدد الكلمة الثانية بشكل صحيح، وتستخدم الاستجابة للتحقق من النتائج المستقبلية لبرنامج التعرُّف البصري على الحروف.

وبهذه الطريقة، حسّنت reCAPTCHA من أمان مكافحة الروبوتات وحسّنت دقة النصوص التي تتم رقمنتها في مؤسسة إنترنت أركايف ونيويورك تايمز. ومن المفارقات أنه مع مرور الوقت ساعدت أيضًا على تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى الحد الذي جعلها، بحلول عام 2014، قادرة على تحديد أكثر اختبارات CAPTCHA النصية تشوهًا بنسبة 99.8% من الوقت.

في عام 2009، استحوذت Google على تقنية reCAPTCHA وبدأت في استخدامها لرقمنة النصوص لكتب Google وتقديمها كخدمة لمؤسسات أخرى. ومع ذلك، مع تقدم تقنية التعرُّف البصري على الحروف بمساعدة برنامج reCAPTCHA، تطورت برامج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها حلّ اختبارات reCAPTCHA القائمة على النصوص بفاعلية. واستجابةً لذلك، قدّمت شركة Google في عام 2012 ميزة التعرُّف على الصور (reCAPTCHAs) والتي استبدلت النص المشوّه بصور مأخوذة من Google Street View. أثبت المستخدمون إنسانيتهم من خلال التعرُّف على أشياء من العالم الحقيقي مثل أضواء الشوارع وسيارات الأجرة. وبالإضافة إلى تفادي استخدام تقنية التعرُّف البصري على الحروف المتقدمة التي تستخدمها الروبوتات الآن، كان نظام reCAPTCHA القائم على الصور أكثر ملاءمة لمستخدمي تطبيق الأجهزة المحمولة.

الإصدار الثاني من reCAPTCHA من Google: نظام No CAPTCHA reCAPTCHA

في عام 2014، أصدرت Google الإصدار الثاني من reCAPTCHA، والذي استبدل التحديات القائمة على النصوص والصور بخانة اختيار بسيطة تنص على "أنا لست روبوتًا". وعندما يقوم المستخدمون بوضع علامة في المربع، يقوم الإصدار الثاني من reCAPTCHA بتحليل تفاعلات المستخدم مع صفحات الويب، وتقييم عوامل مثل سرعة الكتابة وملفات تعريف الارتباط وسجل الجهاز وعنوان IP لتحديد إذا ما كان المستخدم إنسانًا على الأرجح. ويُعَد مربع الاختيار أيضًا جزءًا من طريقة عمل CAPTCHA: حيث يتتبع نظام No CAPTCHA reCAPTCHA حركات الماوس الخاصة بالمستخدم خلال تحديد المربع. وتكون حركات الإنسان أكثر فوضوية في العادة، بينما تكون حركات الروبوتات أكثر دقة. وإذا اشتبه No CAPTCHA reCAPTCHA أن المستخدم قد يكون روبوتًا، فإنه يقدم له تحدي CAPTCHA يعتمد على صورة.

الإصدار الثالث من reCAPTCHA

لا يحتوي الإصدار الثالث من reCAPTCHA، الذي ظهر في عام 2018 للمرّة الأولى، على مربع الاختيار ويتوسع في إجراء تحليل مخاطر مستند إلى الذكاء الاصطناعي الذي يقدمه نظام No CAPTCHA reCAPTCHA. ويتكامل الإصدار الثالث من reCAPTCHA مع صفحة الويب من خلال واجهة برمجة تطبيقات JavaScript ويعمل في الخلفية، ويسجل سلوك المستخدم على مقياس من 0.0 (من المحتمل أن يكون روبوتًا) إلى 1.0 (من المحتمل أن يكون إنسانًا). يستطيع أصحاب المواقع الإلكترونية تعيين إجراءات تلقائية لتشغيلها في لحظات معينة عندما تُشير درجة المستخدم إلى أنه قد يكون روبوتًا. على سبيل المثال، ربما يتم إرسال تعليقات المدونة من المستخدمين ذوي الدرجات المنخفضة إلى قائمة انتظار الإشراف عند النقر فوق "إرسال"، وقد يُطلب من المستخدمين ذوي الدرجات المنخفضة إكمال عملية مصادقة متعددة العوامل عند محاولة تسجيل الدخول إلى حساب.

تسعى أساليب المصادقة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مثل الإصدار الثالث من reCAPTCHA إلى تجنب مشكلة المتسللين. ومن خلال إزالة التحديات التفاعلية من عملية تحقق CAPTCHA، يستطيع النظام منع المتسللين من استخدام البيانات من التحديات التي تم حلها سابقًا في تدريب الروبوتات على اجتياز اختبارات CAPTCHA الجديدة. ولهذا السبب، يعتقد الخبراء أن اختبارات CAPTCHA القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تصبح هي القاعدة، وتحل محل اختبارات CAPTCHA القائمة على التحدي بشكل كامل خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.