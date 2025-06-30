ما المقصود بإدارة الوصول؟

تشكِّل إدارة الوصول وإدارة الهوية معًا الركيزتين الأساسيتين لتخصص أوسع في الأمن الإلكتروني، وهو إدارة الهوية والوصول (IAM). تتعامل إدارة الهوية والوصول (IAM) مع توفير وحماية الهويات الرقمية وصلاحيات المستخدمين في نظام تكنولوجيا المعلومات.

تشمل إدارة الهوية إنشاء وصيانة الهويات لجميع المستخدمين في النظام، بما في ذلك المستخدمون البشر (الموظفون أو العملاء أو المتعاقدون) والمستخدمون غير البشريين (وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو إنترنت الأشياء وأجهزة نقاط النهاية أو أعباء العمل المؤتمتة).

تشمل إدارة الوصول تسهيل الوصول الآمن لهؤلاء المستخدمين إلى البيانات والموارد المحلية والتطبيقات والأصول المستندة إلى السحابة الخاصة بالمؤسسة. تشمل الوظائف الأساسية لإدارة الوصول إدارة سياسات وصول المستخدمين، والتحقق من هوياتهم، ومنح المستخدمين المصرح لهم الحق في أداء إجراءات محددة داخل النظام.

مع تزايد استخدام الحوسبة السحابية، وحلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، والعمل عن بُعد، والذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت إدارة الوصول عنصرًا أساسيًا في أمن الشبكات. يجب على المؤسسات تمكين أنواع أكثر من المستخدمين للوصول إلى أنواع أكثر من الموارد في مواقع متعددة، مع منع اختراق أمن البيانات ومنع المستخدمين غير المصرح لهم من الدخول.