ما المقصود بالتزويد؟

يُستخدم المصطلح (بشكل حرّ أحيانًا) بطرق مختلفة في مجال تقنية المعلومات، ولكنه يعني بشكل عام إتاحة شيء ما للاستخدام. يُعد التزويد خطوة مبكرة في عملية النشر ويجب عدم الخلط بينه وبين التكوين. فبمجرد توفير الموارد مثل الخوادم أو مكونات الشبكة أو التطبيقات أو الأجهزة، يتم تكوينها بعد ذلك طبقًا لمواصفات المؤسسة أو المستخدم، ثم يتم نشرها وإدارتها وصيانتها على مدار دورة حياتها.

يُعد التزويد الفعال أمرًا مهمًا لأنه يساعد في الحفاظ على أمان بيئات تقنية المعلومات ويمكّن الشركات من تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام موارد تقنية المعلومات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والإنتاجية.