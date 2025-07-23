شبكات الكمبيوتر، أو الشبكات فقط، هي أنظمة من الأجهزة المترابطة التي تتواصل مع بعضها البعض وتشارك البيانات وتتبادل الموارد. تستخدم الأجهزة المتصلة عبر الشبكة اتصالات مختلفة ، بما في ذلك Ethernet والاتصال اللاسلكي (wifi) والخلوي. بعد إنشاء الاتصال، يجب عليها أن تتبع مجموعة من القواعد المعروفة باسم بروتوكولات الاتصال التي تحكم كيفية تبادل البيانات. تشمل الأجهزة الشائعة المستخدمة في شبكات الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة وأجهزة التوجيه.

واليوم، تدعم شبكات الكمبيوتر كل جانب من جوانب الحياة اليومية تقريباً، بدءاً من تمكين القوى العاملة المتنقلة إلى دعم الشبكات الاجتماعية وتشغيل النظام المالي العالمي. عندما يتم اختراقها، يكون الأمر مكلفًا.

وفقًا لتقرير IBM لتكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات 4.9 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا قدره 10% عن العام السابق وتمثل أعلى إجمالي تم تسجيله على الإطلاق.