8 دقائق
أمن الشبكات هو مجال من مجالات الأمن السيبراني الذي يركز على حماية شبكات الكمبيوتر وأنظمة الاتصالات من التهديدات والهجمات الإلكترونية الداخلية والخارجية.
اليوم ، تشكل شبكات الكمبيوتر العمود الفقري لمعظم المؤسسات الحديثة، بدءًا من أدوات التواصل والتعاون مع الموظفين وحتى التطبيقات، وعمليات الأعمال في السحابة الأصلية، وحتى البنية التحتية العالمية. تُعد الشبكات الحديثة والأدوات والحلول التي تحافظ على سلامتها أمراً حساساً لنجاح بعض أكبر الشركات وأكثرها نجاحاً في العالم.
وفقًا لتقرير حديث، فإن السوق العالمية لحلول أمن الشبكات كبيرة وتنمو بمعدل صحي. وفي عام 2024، بلغت قيمتها 24 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تستمر في النمو بمعدل نمو سنوي مركَّب (CAGR) بنسبة 14% لتصل إلى 73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.1
شبكات الكمبيوتر، أو الشبكات فقط، هي أنظمة من الأجهزة المترابطة التي تتواصل مع بعضها البعض وتشارك البيانات وتتبادل الموارد. تستخدم الأجهزة المتصلة عبر الشبكة اتصالات مختلفة ، بما في ذلك Ethernet والاتصال اللاسلكي (wifi) والخلوي. بعد إنشاء الاتصال، يجب عليها أن تتبع مجموعة من القواعد المعروفة باسم بروتوكولات الاتصال التي تحكم كيفية تبادل البيانات. تشمل الأجهزة الشائعة المستخدمة في شبكات الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة وأجهزة التوجيه.
واليوم، تدعم شبكات الكمبيوتر كل جانب من جوانب الحياة اليومية تقريباً، بدءاً من تمكين القوى العاملة المتنقلة إلى دعم الشبكات الاجتماعية وتشغيل النظام المالي العالمي. عندما يتم اختراقها، يكون الأمر مكلفًا.
وفقًا لتقرير IBM لتكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات 4.9 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا قدره 10% عن العام السابق وتمثل أعلى إجمالي تم تسجيله على الإطلاق.
كما هو الحال مع جميع جوانب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأخرى، فإن الحوسبة السحابية قد غيرت الشبكات بشكل أساسي. فهي تستبدل البنية الأساسية للشبكة المحلية القائمة على الأجهزة بموارد الحوسبة الافتراضية عند الطلب التي يتم توفيرها عبر الإنترنت.
حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الشركات تفضل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية والأجهزة والبرمجيات التي يمكن الاحتفاظ بها في مرفق تملكه الشركة وتديره. ولكن فوائد السحابة، وخاصة قدرتها المتزايدة على قابلية التوسع والمرونة وإمكانية توفير التكاليف، أدت إلى تحول جذري. واليوم، يتم تخزين أكثر من 60% من بيانات الأعمال في السحابة وتبلغ قيمة سوق الحوسبة السحابية العالمية ما يقرب من تريليون دولار.2
نظرًا لأن المؤسسات تتبنى تقنيات جديدة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IOT)، فإنها تزيد من حجم سطح الهجوم الذي يمكن للمخترقين استغلاله. في كل عام، تتسبب الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تنطوي على برمجيات خبيثة (أحصنة طروادة)، والتصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، وهجمات الهندسة الاجتماعية وهجمات هجوم موزع لحجب الخدمة في تكبيد الشركات الملايين.
يتم تصميم أفضل ممارسات وحلول أمن الشبكات عادةً مع وضع ثلاثة أهداف أساسية في الاعتبار:
يسمح نهج تجزئة الشبكة، وهي ممارسة تقسيم الشبكة إلى أجزاء أصغر، للمؤسسات بتنفيذ المزيد من التحكم في البيانات والمستخدمين على الشبكة. يقلل تجزئة الشبكة من حجم سطح الهجوم وعدد الطرق التي يمكن للقراصنة من خلالها الوصول غير المصرح به.
المصادقة متعددة العوامل (MFA) هي طريقة للتحقق من هوية المستخدم من خلال شكلين مختلفين على الأقل من الإثبات، مثل كلمة المرور ومعرف الوجه. في أمان الشبكة ، توفر المصادقة متعددة العوامل طبقة إضافية من الحماية بالإضافة إلى كلمة مرور المستخدم التي يمكن أن تمنع الجهات الفاعلة السيئة من الوصول إلى البيانات الحساسة.
الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) هي خدمات تنشئ اتصالات آمنة ومشفرة لتبادل البيانات والموارد عبر الإنترنت. يعتمد أمن الشبكة على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) لتغطية العنوان، وموقع الجهاز في الشبكة بحيث يصعب تتبع نشاط المستخدم.
لعبت الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) دورًا مهمًا في تطوير العمل عن بعد، حيث مكّنت المستخدمين من الوصول إلى معلومات الشركة ومواردها من أي مكان في العالم. يتضمن هذا الوصول العمل عبر شبكات wifi العامة في أماكن مثل المقاهي أو المكاتب التي تعتمد على الأقمار الصناعية.
الثقة الصفرية ، هي استراتيجية أمنية حديثة مصممة للسحابة، تركز على تأمين الاتصالات الفردية للمستخدمين بالشبكة بدلاً من منح الثقة ضمناً لجميع الأعضاء.
قبل انتشار الحوسبة السحابية، ركَّز أمن الشبكات على تأمين نقاط النهاية -الأجهزة التي تتصل بالشبكات وتتبادل المعلومات- ولكن هذا النهج لم يكن فعَّالًا في البيئة السحابية.
إن أفضل حلول وأنظمة أمن الشبكات تكون فعَّالة فقط إذا تم تدريب الفرق المسؤولة عن تنفيذها بشكل منتظم وخضعت لاختبارات صارمة.
يجب على المؤسسات التأكد من أن مستخدمي الشبكة على دراية بسياساتها الأمنية، والمعروفة أيضاً باسم بروتوكولات الأمان. يجب عليها أيضاً فهم الخطوات التي يجب اتخاذها عندما يشتبهون في حدوث اختراق لأمن البيانات.
بالإضافة إلى أفضل الممارسات، تعتمد المؤسسات على مجموعة واسعة من أنظمة وأدوات أمن الشبكات المصممة لمنع الهجمات الإلكترونية من اختراق الشبكات. تساعد هذه الحلول أيضًا في تقليل الأضرار الناجمة عند حدوث الاختراقات.
يُعدّ جدار الحماية برنامجًا أو جهازًا يمنع حركة المرور المريبة من الدخول إلى الشبكة أو الخروج منها، والسماح لبقية حركة المرور المشروعة بالدخول والخروج. يمكن نشر جدران الحماية على حواف الشبكة أو استخدامها داخليًّا لتقسيم شبكة أكبر إلى شبكات فرعية أصغر. إذا ما حدث اختراق لجزء واحد من الشبكة، فسيظل المخترقون ممنوعين من الوصول إلى بقية الأجزاء.
تعمل حلول التحكم في الوصول إلى الشبكة على التحقق من هوية المستخدمين وترخيصهم لتحديد من يُسمح له بالدخول إلى الشبكة وما يمكنهم فعله عندما يكونون بالداخل. يُشير مصطلح "المصادقة" إلى تأكيد هوية المستخدم والتأكد من حصوله على الأذونات المناسبة للوصول إلى موارد الشبكة المحددة.
غالبًا ما يتم استخدام حلول التحكم في الوصول إلى الشبكة (NAC) لفرض سياسات التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، حيث تعتمد امتيازات المستخدمين على وظائفهم.
تعمل حلول أمن السحابة على حماية مراكز البيانات والتطبيقات والأصول السحابية الأخرى من الهجمات الإلكترونية. معظم حلول أمن السحابة هي ببساطة عبارة عن تدابير أمنية قياسية للشبكة (على سبيل المثال، جدار الحماية وNACs والشبكات الخاصة الافتراضية) المطبقة على بيئات السحابة. يقوم العديد من موفري الخدمات السحابية بإنشاء عناصر تحكم أمنية في خدماتهم أو يقدمونها كوظائف إضافية.
يقوم نظام كشف التسلل والوقاية منه (IDPS)، والذي يُطلق عليه أحيانًا اسم نظام منع التطفل، بفحص حركة المرور الواردة بحثًا عن التهديدات الأمنية. تطورت أدوات الأمن هذه من أنظمة كشف التسلل (IDP)، والتي كانت فقط تقوم برصد الأنشطة المشبوهة من أجل المراجعة.
تتمتع أنظمة كشف التسلل والوقاية منه (IDPSs) بالقدرة الإضافية على الاستجابة تلقائياً للانتهاكات المحتملة عن طريق حظر حركة المرور أو إعادة تعيين الاتصال.
يشير أمن التطبيق (AppSec) إلى الأنظمة والعمليات التي تعتمد عليها فرق الأمن لحماية التطبيقات من الهجمات الإلكترونية. نظرًا لأن معظم الشركات الحديثة تستخدم التطبيقات لتنفيذ وظائف الأعمال الرئيسية أو معالجة البيانات الحساسة، فإن هذه التطبيقات كثيرًا ما تصبح أهدافًا رئيسية للهجمات الإلكترونية. ونظرًا لاستضافة العديد من التطبيقات في السحابة العامة، يمكن للمخترقين استغلال نقاط ضعفها لاقتحام شبكات الشركات الخاصة.
بعض الأمثلة الشائعة لأدوات أمن التطبيقات هي جدران حماية التطبيقات والحماية الذاتية لتطبيقات وقت التشغيل واختبار أمن التطبيقات الثابت واختبار أمن التطبيقات الديناميكي.
يعد التصيد الاحتيالي، وهو نوع من الهجمات الإلكترونية التي تستخدم رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية لخداع الأشخاص لمشاركة البيانات الحساسة، أحد أكثر التهديدات الإلكترونية شيوعا وفعالية. تساعد مجموعة واسعة من أدوات وأنظمة أمن البريد الإلكتروني مثل مرشحات البريد العشوائي وتشفير الرسائل المؤسسات على إحباط محاولات التصيد الشائعة. حتى أن بعض أدوات أمن البريد الإلكتروني الأكثر تقدماً تتميز بميزة آلية تحديد الوصول، وهي بيئات معزولة حيث يمكن لمحترفي الأمن فحص مرفقات البريد الإلكتروني دون تعريض الشبكة بأكملها لمحتوياتها.
على الرغم من أن الأدوات التالية ليست أدوات لأمن الشبكة بشكل صارم، إلا أن مسؤولي الشبكة غالباً ما يستخدمونها لحماية المناطق والأصول على الشبكة.
يشير مصطلح منع فقدان البيانات (DLP) إلى مجموعة من إستراتيجيات وأدوات أمن المعلومات التي تضمن عدم سرقة البيانات الحساسة أو تسريبها عن طريق الخطأ. يتضمن منع فقدان البيانات (DLP) سياسات أمن البيانات وتقنيات مصممة خصيصاً لهذا الغرض تتعقب تدفق البيانات وتشفّر المعلومات الحساسة وتصدر تنبيهات عند اكتشاف نشاط مشبوه.
توفر حلول أمن نقطة النهاية حماية للأجهزة من المخترقين الذين يمكنهم استخدامها للتسلل إلى الشبكة. يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات اكتشاف وتدمير أحصنة طروادة وبرامج التجسس والبرامج الضارة الأخرى على الجهاز قبل أن تنتشر إلى بقية الشبكة.
يشمل أمن الويب مجموعة من الحلول والسياسات الأمنية التي تعتمد عليها المؤسسات لحماية الشبكات والمستخدمين والأصول من المخاطر المختلفة التي تهدد الأمن. يمكن لحلول أمن الويب مثل بوابات الويب الآمنة وجدران حماية التطبيقات (WAFs) وبرامج مكافحة الفيروسات أن تمنع حركة المرور المشبوهة وتمنع المستخدمين من الاتصال بالتطبيقات الضارة.
تستخدم تحليلات سلوك المستخدم والكيان (UEBA) التحليلات السلوكية والتعلم الآلي (ML) للإشارة إلى الأنشطة المشبوهة. يمكن أن تساعد UEBA على الكشف عن التهديدات الداخلية والمتسللين الذين اخترقوا حسابات المستخدمين للحصول على وصول غير مصرَّح به إلى الأنظمة أو البيانات.
مع ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية وتكلفتها، تتوق الشركات من جميع الأحجام عبر مجموعة واسعة من المجالات إلى حلول جديدة لأمن الشبكات. فيما يلي بعض الفوائد الأكثر شيوعًا التي يمكن أن توفرها هذه الأنظمة.
تساعد أفضل الممارسات والحلول الأمنية للشبكات المخصصة للمؤسسات على منع المجرمين الإلكترونيين من مجموعة واسعة من التهديدات الإلكترونية. فيما يلي خمس من حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا.
التهديدات المستمرة المتقدمة (APTs) هي هجمات إلكترونية قد تمر دون أن يتم اكتشافها في نظام أو شبكة لفترات طويلة من الزمن بينما يقوم المتسللون بسرقة بيانات حساسة أو إجراء عمليات تجسس إلكتروني أو تخريب أنظمة الكمبيوتر.
تُعد هجمات التهديدات المستمرة المتقدمة شديدة الضرر لأنها مصممة بحيث لا يتم اكتشافها لفترة طويلة، وهي خاصية تجعل من الصعب حتى على أكثر حلول أمن الشبكات تقدماً كشفها وردعها.
إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) هي نوع من حلول أمن المعلومات التي تساعد المؤسسات على التعرف على التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة ومعالجتها قبل أن تتمكن من تعطيل عمليات الأعمال.
فيما يتعلق بأمن الشبكة، تساعد أنظمة إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM) الفرق على كشف الحالات الشاذة في سلوك المستخدم وحركة مرور الشبكة التي يمكن أن تكون دليلاً على احتمالية حدوث هجوم إلكتروني.
بالإضافة إلى منع الوصول غير المصرح به، يجب أن تضمن حلول أمن الشبكات وصول المستخدمين المصرح لهم إلى الموارد التي يحتاجون إليها. يجب أن يكون المتعاقدون الخارجيون، على سبيل المثال، قادرين على تسجيل الدخول إلى الشبكات - غالباً عن بعد - دون المساس بسلامة الشبكة.
لتقليل مخاطر حصول الجهات الفاعلة السيئة على وصول عن بُعد غير مصرَّح به، تعتمد أنظمة أمن الشبكات على مزيج من المصادقة متعددة العوامل وتجزئة الشبكة وإنفاذ السياسات القوية.
الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنشاء محتوى أصلي مثل النصوص والصور والفيديو استجابة لطلب المستخدم. مع تزايد عدد الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من العديد من التطبيقات، يتزايد خطر الكشف عن البيانات الحساسة.
يمكن أن تساعد في هذا الأمر حلول أمن الشبكات مثل متصفحات الويب التي تعمل على تطبيق السياسة تلقائياً لمنع المستخدمين من مشاركة معلومات التعريف الشخصية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
