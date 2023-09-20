التصيد بالرمح مقابل التصيد الاحتيالي: ما الفرق بينهما؟

تُعدّ أدوات أمان البريد الإلكتروني وبرامج مكافحة الفيروسات والمصادقة متعددة العوامل خطوط دفاع أولى بالغة الأهمية ضد التصيد الاحتيالي والتصيد بالرمح. تعتمد المؤسسات أيضًا بشكل متزايد على التدريب على الوعي الأمني ومحاكاة التصيد بالرمح لتثقيف موظفيها بشكل أفضل حول مخاطر وأساليب هجمات التصيد بالرمح والتصيد الاحتيالي.
ومع ذلك، لا يكتمل أي نظام أمني دون قدرات متطورة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها لكشف المجرمين الإلكترونيين في الوقت الفعلي والتخفيف من تأثير حملات التصيد الاحتيالي الناجحة.
يطبق QRadar SIEM من ®IBM التعلم الآلي وتحليلات سلوك المستخدم (التحليلات) على حركة مرور الشبكة إلى جانب السجلات التقليدية من أجل كشف التهديدات بشكل أكثر ذكاءً والمعالجة الأسرع. في دراسة أجرتها Forrester مؤخرًا، ساعد QRadar SIEM محللي الأمن في توفير أكثر من 14000 ساعة على مدى ثلاث سنوات من خلال تحديد الإيجابيات الكاذبة، وتقليل الوقت المستغرق في التحقيق في الحوادث بنسبة 90%، وتقليل خطر تعرضهم لاختراق الأمن بنسبة 60% وبفضل QRadar SIEM، تتمتع فِرق الأمن المحدودة بالموارد بالرؤية والتحليلات التي تحتاجها لتكشف التهديدات بسرعة واتخاذ إجراءات فورية ومستنيرة لتقليل آثار الهجوم.
*دراسة Total Economic ImpactTM لحل IBM QRadar SIEM هي دراسة مُفوضة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن IBM في أبريل 2023. بناءً على النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة وفقًا لنمذجة مستمدة من مقابلات مع أربعة عملاء لشركة IBM. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.