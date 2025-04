نظرًا لما تتسم به البرامج الضارة من التعقيد والتنوع، سيكون من الصعب تلخيص تاريخها بشكل مختصر. وبدلاً من ذلك، إليك نظرة على بعض اللحظات الشهيرة في تطور البرامج الضارة.

عام 1966: البرامج الضارة النظرية

بينما كان يتم بناء أولى أجهزة الكمبيوتر الحديثة، كان عالم الرياضيات الرائد والمساهم في مشروع مانهاتن، جون فون نيومان، يطور مفهوم برنامج يمكنه التكاثر والانتشار عبر النظام. نُشر عمله بعنوان Theory of Self-Reproducing Automata (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) بعد وفاته في عام 1966، ويُعَد الأساس النظري لفيروسات الكمبيوتر.

عام 1971: دودة "كريبر"

بعد خمس سنوات فقط من نشر العمل النظري لجون فون نيومان، قام مبرمج يُدعى بوب توماس بإنشاء برنامج تجريبي يُسمَّى "كريبر"، والذي تم تصميمه للتنقل بين أجهزة كمبيوتر مختلفة على شبكة ARPANET (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، وهي الشبكة السابقة للإنترنت الحديث. ثم قام زميله راي توملينسون، الذي يُعَد مخترع البريد الإلكتروني، بتعديل برنامج "كريبر" ليس فقط للتنقل بين أجهزة الكمبيوتر، ولكن أيضًا لنسخ نفسه من واحد إلى آخر. وهكذا نشأت أول دودة كمبيوتر.

على الرغم من أن "كريبر" هو أول مثال معروف لدودة الكمبيوتر، إلا أنه في الواقع ليس برنامجًا ضارًا. كان "كريبر" مجرد إثبات لفكرة ولم يُصمم بنية خبيثة، ولم يُحدث أي أضرار أو تعطيل للأنظمة التي أصابها، بل اكتفى بعرض رسالة مرحة: "I’M THE CREEPER : CATCH ME IF YOU CAN." وفي العام التالي، أنشأ توملينسون برنامج Reaper، أول برنامج مضاد للفيروسات مصمم لحذف "كريبر" عبر التنقل في شبكة ARPANET.

عام 1982: فيروس "إلك كلونر"

تم تطوير برنامج Elk Cloner بواسطة ريتش سكرانتا عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، وكان الهدف من البرنامج مجرد مزحة عملية. كعضو في نادي الكمبيوتر في مدرسته الثانوية، كان معروفًا بين أصدقائه بتعديل الألعاب والبرامج الأخرى المشتركة بين أعضاء النادي، إلى درجة أن العديد من الأعضاء كانوا يرفضون أخذ أي وسائط تخزين من صاحب المقالب المعروف.

في محاولة لتعديل برمجيات الأقراص التي لم يستطع الوصول إليها مباشرةً، اخترع سكرانتا أول فيروس معروف لأجهزة كمبيوتر آبل. الفيروس المعروف الآن بفيروس قطاع الإقلاع، Elk Cloner، انتشر عبر إصابة نظام التشغيل Apple DOS 3.3، وعند نقله من قرص مرن مصاب، كان يقوم بنسخ نفسه إلى ذاكرة الكمبيوتر. عندما تم إدخال قرص غير مصاب لاحقًا في الكمبيوتر، كان Elk Cloner ينسخ نفسه إلى ذلك القرص، وينتشر بسرعة بين معظم أصدقاء سكرانتا على الرغم من أن Elk Cloner كان يهدف إلى التسبب في الأذى، إلا أنه كان من الممكن أن يتسبب في الكتابة فوق بعض الأقراص المرنة وحذف بياناتها دون قصد. كما تضمن رسالة شعرية نصها:



ELK CLONER:

THE PROGRAM WITH A PERSONALITY

IT WILL GET ON ALL YOUR DISKS

IT WILL INFILTRATE YOUR CHIPS

YES IT’S CLONER!



IT WILL STICK TO YOU LIKE GLUE

IT WILL MODIFY RAM TOO

SEND IN THE CLONER!

عام 1986: فيروس "براين"

بينما كان بإمكان دودة "كريبر" التنقل عبر أجهزة الكمبيوتر على شبكة ARPANET، قبل الانتشار الواسع للإنترنت، كانت معظم البرامج الضارة تنتقل عبر الأقراص المرنة مثل فيروس "إل كلونر". ومع ذلك، بينما كانت آثار فيروس إل كلونر مقتصرة على نادي كمبيوتر صغير واحد، انتشر فيروس "براين" على مستوى العالم.

تم إنشاء فيروس "براين" من قبل موزعي البرامج الطبية الباكستانيين، الأخوين أمجد وباسط فاروق ألفي، ويُعتبر هذا الفيروس أول فيروس للكمبيوتر الشخصي من نوع IBM، وقد تم تطويره في البداية لمنع انتهاك حقوق الطبع والنشر. كان الهدف من الفيروس هو منع المستخدمين من استخدام الإصدارات المنسوخة من برامجهم. عند التثبيت، يعرض "براين" رسالة تحث القراصنة على الاتصال بالأخوين لتلقي التطعيم. لم يدرك الأخوان ألفي مدى انتشار مشكلة القرصنة، وبدأوا يتلقون اتصالات من الولايات المتحدة، تلاها الكثير من المكالمات من دول متعددة.

عام 1988: دودة موريس

تُعَد دودة موريس واحدة من البرامج الضارة التي تم إنشاؤها بهدف إثبات فكرة معينة، وليس بدافع خبيث. ومع الأسف، كانت الدودة التي أنشأها روبرت موريس، طالب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أكثر فاعلية مما توقعه في البداية. في ذلك الوقت، كان حوالي 60 ألف جهاز كمبيوتر فقط قادرًا على الوصول إلى الإنترنت، معظمها في الجامعات وداخل الجيش. صُممت الدودة لاستغلال ثغرة في أنظمة Unix والبقاء مخفية. ثم انتشرت بسرعة، حيث نسخت نفسها مرارًا وتكرارًا، ما أدى إلى إصابة 10% من جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة.

ونظرًا لأن الدودة لم تكتفِ بنسخ نفسها إلى أجهزة كمبيوتر أخرى، بل كانت تنسخ نفسها مرارًا وتكرارًا على الأجهزة المصابة، فقد استهلكت الذاكرة عن غير قصد، ما أدى إلى توقف العديد من أجهزة الكمبيوتر عن العمل تمامًا. كأول هجوم إلكتروني واسع النطاق على الإنترنت في العالم، تسبب الحادث في أضرار تم تقديرها بالملايين. أما روبرت موريس، فقط كان أول مجرم إلكتروني يُدان بالاحتيال السيبراني في الولايات المتحدة.

عام 1999: دودة ميليسا

على الرغم من أنها لم تكن ضارة مثل دودة موريس، إلا أن دودة ميليسا، بعد حوالي عقد من الزمن، أظهرت مدى سرعة انتشار البرامج الضارة عبر البريد الإلكتروني، حيث أصاب ما يُقدّر بمليون حساب بريد إلكتروني على الأقل و100,000 جهاز كمبيوتر في أماكن العمل. كانت دودة ميليسا أسرع دودة انتشارًا في ذلك الوقت، وتسببت في تحميل زائد كبير على خوادم البريد الإلكتروني Microsoft Outlook وMicrosoft Exchange، ما أدى إلى حدوث تباطؤ في أكثر من 300 شركة ووكالة حكومية، بما في ذلك مايكروسوفت وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في البنتاغون، بالإضافة إلى حوالي 250 مؤسسة أخرى.

عام 2000: فيروس ILOVEYOU

نظرًا لأن الحاجة هي أم الاختراع، عندما وجد المقيم في الفلبين أونيل دي غوزمان البالغ من العمر 24 عامًا أنه غير قادر على تحمل تكلفة خدمة الإنترنت عبر الاتصال الهاتفي، أنشأ دودة فيروسية ماكرو لسرقة كلمات مرور الآخرين، ما جعل فيروس ILOVEYOU أول جزء ملحوظ من البرامج الضارة بشكل صريح. الهجوم هو مثال مبكر على الهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي. استخدم دي جوزمان علم النفس لاستغلال فضول الأشخاص واستغلالهم لتنزيل مرفقات بريد إلكتروني خبيثة متنكرة في شكل رسائل حب. قال دي جوزمان: "اكتشفت أن الكثير من الناس يريدون صديقًا، وأنهم يريدون بعضهم بعضًا، وبحاجة إلى المحبة".

بمجرد تعرض النظام للإصابة، لم تقتصر الدودة على سرقة كلمات المرور فحسب، بل حذفت ملفات أيضًا وتسببت في أضرار بملايين الدولارات، وتسببت أيضًا في إغلاق نظام الكمبيوتر الخاص ببرلمان المملكة المتحدة لفترة قصيرة. وعلى الرغم من أن دي جوزمان تم القبض عليه واعتقاله، إلا أن جميع التهم تم إسقاطها؛ لأنه لم يكن قد انتهك أي قوانين محلية فعليًا.

عام 2004: دودة مايدوم

على غرار فيروس ILOVEYOU، استخدم الفيروس المتنقل "مايدوم" أيضًا البريد الإلكتروني للتكرار الذاتي وإصابة الأنظمة في جميع أنحاء العالم. بمجرد تسلله إلى النظام، كان فيروس "مايدوم" يستولي على جهاز الضحية ليرسل نسخًا أخرى من نفسه عبر البريد الإلكتروني. كان لرسائل "مايدوم" غير المرغوب فيها تأثير مذهل، حيث شكلت 25% من جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة حول العالم، وهو رقم قياسي لم يتم تحطيمه من قبل، وتسببت في خسائر تُقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار أمريكي. وحتى بعد أخذ التضخم في الاعتبار، لا يزال هذا البرنامج الضار هو الأكثر تسببًا في الأضرار المالية عبر التاريخ.

بالإضافة إلى اختراق برامج البريد الإلكتروني لإصابة أكبر عدد ممكن من الأنظمة، استخدمت "ميدوم" أيضًا أجهزة الكمبيوتر المصابة لإنشاء شبكة روبوتات وإطلاق هجمات موزعة لحجب الخدمة (DDoS) . ورغم تأثيرها الكبير، لم يتم القبض على مجرمي الإنترنت الذين يقفون وراء فيروس "ميدوم" أو حتى التعرف عليهم.

عام 2007: فيروس "زيوس"

تم التعرُّف على "زيوس" لأول مرّة في عام 2007، وتمكَّن من إصابة أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر عمليات الاحتيال والتنزيلات الخبيثة، ما أبرز المخاطر الكبيرة التي يمثلها فيروس من نوع حصان طروادة قادر على تحميل برامج ضارة متنوعة. في عام 2011، تم الكشف عن شفرة المصدر ودليل التعليمات الخاص به، ما أتاح بيانات قيمة لمتخصصي الأمن السيبراني بالإضافة إلى القراصنة الآخرين.

عام 2013: برنامج الفدية "كريبتو لوكر"

يُعَد هذا البرنامج من أوائل برامج الفدية، حيث تميز بسرعة انتشاره وقدرته القوية (في ذلك الحين) على التشفير غير المتماثل. يتم توزيع كريبتو لوكر من خلال شبكات بوت نت غير شرعية تم الاستيلاء عليها بواسطة فيروس زيوس، حيث يقوم بتشفير البيانات بشكل منظم على أجهزة الكمبيوتر المصابة. وإذا كان الكمبيوتر المصاب عميلاً في شبكة محلية، مثل مكتبة أو مكتب، يتم استهداف أي موارد مشتركة أولاً.

من أجل استعادة الوصول إلى هذه الموارد المشفرة، طلب مطورو كريبتو لوكر فدية مقدارها عملتَا البيتكوين، والتي كانت تعادل تقريبًا 715 دولارًا أمريكيًا في ذلك الحين. في عام 2014، استطاعت وزارة العدل، بالتعاون مع وكالات دولية، السيطرة على الشبكة الضارة وفك تشفير البيانات المخطوفة مجانًا. وللأسف، يتم توزيع برنامج كريبتو لوكر أيضًا عبر هجمات تصيد بسيطة، ما يجعله تهديدًا مستمرًا.

عام 2014: حصان طروادة "إيموتيت"

أطلق أرني شونبوم، رئيس مكتب أمن المعلومات الألماني، عليه لقب "ملك البرامج الضارة"؛ وذلك لأنه يُعَد مثالاً واضحًا للبرامج الضارة متعددة الأشكال، ما يجعل من الصعب على خبراء الأمن السيبراني القضاء عليه بشكل نهائي. تعمل البرامج الضارة متعددة الأشكال من خلال تعديل رمزها البرمجي في كل عملية تكاثر، فتنتج متغيرات جديدة بدلاً من نسخ مطابقة، مع الحفاظ على مستوى التهديد نفسه. وفي الحقيقة، تُعَد أحصنة طروادة متعددة الأشكال أكثر خطورة؛ لأنها تجعل من الصعب على برامج مكافحة الفيروسات التعرُّف عليها وحجبها.

مثل حصان طروادة "زيوس"، يستمر "إيموتيت" كبرنامج مقسّم إلى وحدات ويُستخدم لنقل أنواع أخرى من البرامج الضارة وغالبًا ما يتم نشره من خلال هجمات التصيد الاحتيالي التقليدية.

عام 2016: بوت نت ميراي

مع استمرار تطور أجهزة الكمبيوتر، وانتقالها من أجهزة سطح المكتب إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والعديد من الأجهزة المتصلة بالشبكات، تتطور البرامج الضارة أيضًا. مع ظهور إنترنت الأشياء، تقدم أجهزة إنترنت الأشياء الذكية موجة جديدة هائلة من نقاط الضعف. أنشأ الطالب الجامعي باراس جها شبكة "بوت نت ميراي"، التي اكتشفت عددًا هائلاً من كاميرات المراقبة CCTV المتصلة بإنترنت الأشياء التي كانت تفتقر إلى الحماية الأمنية واستولت عليها.

صُمّمت "بوت نت ميراي" في البداية لاستهداف خوادم الألعاب لشن هجمات على نظام تشغيل الحواسيب دوس (DoS)، وكانت أقوى مما توقعه جها. استهدفت الشبكة أحد مزودي خدمات DNS الرئيسيين، ما أدى إلى قطع الاتصال بالإنترنت عن أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة لمدة يوم تقريبًا.

عام 2017: التجسس السيبراني

على الرغم من أن البرامج الضارة كانت قد أدت دورًا في الحروب السيبرانية لسنوات عديدة، إلا أن عام 2017 كان عامًا مميزًا للهجمات الإلكترونية المدعومة من الدولة والتجسس الافتراضي، بدءًا من برنامج الفدية المعروف باسم "بيتيا" الذي كان يبدو عاديًا نسبيًا. ورغم خطورته، انتشر برنامج الفدية "بيتيا" من خلال هجمات التصيد الاحتيالي، ولكن انتشاره كان محدودًا حتى تم تعديله إلى دودة نوت بيتيا، وهو برنامج بدا كبرنامج فدية، ولكنه دمر بيانات المستخدمين حتى بعد إرسال مدفوعات الفدية. في العام نفسه، ضربت دودة فيروس الفدية WannaCry (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) عددًا من الأهداف البارزة في أوروبا، وخاصة في الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

يُعتقد أن دودة "نوت بيتيا" مرتبطة بالاستخبارات الروسية، التي ربما عدلت فيروس "بيتيا" لمهاجمة أوكرانيا، وقد يكون لفيروس WannaCry صلة بقطاعات معادية مماثلة في الحكومة الكورية الشمالية. ما القاسم المشترك بين هجمات هذين البرنامجين الضارين؟ تم تمكين كلا الهجومين بواسطة ثغرة في نظام Microsoft Windows تُعرَف باسم EternalBlue، والتي اكتشفتها لأول مرّة وكالة الأمن القومي الأمريكية. على الرغم من أن مايكروسوفت اكتشفت الثغرة الأمنية وأصدرت تصحيحًا لها في النهاية، إلا أنها انتقدت وكالة الأمن القومي (NSA) لعدم إبلاغها عن الثغرة قبل تمكُّن القراصنة من استغلالها.

عام 2019: برامج الفدية كخدمة (RaaS)

في السنوات الأخيرة، تم إطلاق برامج الفدية الضارة وتقليصها. ومع ذلك، في حين أن حالات هجمات برامج الفدية الناجحة قد تتناقص، فإن المتسللين يستهدفون أهدافًا أكثر شهرة ويتسببون في أضرار أكبر. والآن، أصبحت برمجيات الفدية الضارة كخدمة اتجاهًا مقلقًا اكتسب زخمًا في السنوات الأخيرة. تقدم برمجيات الفدية الضارة كخدمة في أسواق الشبكة الخلفية، وتوفر بروتوكول التوصيل والتشغيل الذي يقوم فيه المتسللون المحترفون بهجمات برامج الفدية مقابل رسوم. في حين أن هجمات البرامج الضارة السابقة تتطلب درجة معينة من المهارة التقنية المتقدمة، فإن مجموعات المرتزقة التي تقدم برمجيات الفدية الضارة كخدمة تمكن أي شخص لديه نية سيئة وأموال من إنفاقها.

عام 2021: حالة طوارئ

وقع أول هجوم بارز ببرنامج الفدية ذي الابتزاز المزدوج في عام 2019، عندما اخترق القراصنة وكالة التوظيف الأمني Allied Universal، ثم قاموا بتشفير بياناتها وهددوا في الوقت نفسه بنشر البيانات المسروقة عبر الإنترنت. تعني هذه الطبقة الإضافية أنه حتى لو تمكنت Allied Universal من فك تشفير ملفاتها، فستستمر معاناتها من الاختراق الضار لأمن البيانات. وعلى الرغم من أن هذا الهجوم كان ملحوظًا، إلا أن هجوم Colonial Pipeline في عام 2021 كان أكثر شهرة؛ بسبب خطورة التهديد الضمني. في ذلك الوقت، كان خط أنابيب Colonial Pipeline مسؤولاً عن توفير 45% من البنزين ووقود الطائرات في شرق الولايات المتحدة. وقد أثر الهجوم، الذي استمر لعدة أيام، على كل من القطاعين العام والخاص على طول الساحل الشرقي، ودفع الرئيس بايدن إلى إعلان حالة طوارئ مؤقتة.

عام 2022: حالة طوارئ وطنية

على الرغم من أن هجمات برامج الفدية قد تبدو في انخفاض، إلا أن الهجمات المستهدفة والفعالة للغاية لا تزال تشكل تهديدًا مقلقًا. في عام 2022، تعرضت كوستاريكا لسلسلة من هجمات برامج الفدية (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، أولاً، أضعف وزارة المالية وأثر كذلك على الشركات المدنية في مجال الاستيراد والتصدير. ثم أدى هجوم لاحق إلى تعطيل نظام الرعاية الصحية في البلاد، ما أثر بشكل مباشر على كل مواطن في البلاد. ونتيجة لذلك، دخلت كوستاريكا التاريخ كأول دولة تعلن حالة الطوارئ الوطنية ردًا على هجوم إلكتروني.