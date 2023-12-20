ما هو اختبار اختراق الشبكة؟

يتم تنفيذ اختراق الشبكة من خلال قيام القراصنة الأخلاقيين، أو ما يعرف باسم فرق الهجوم، باستخدام أدوات وتقنيات القرصنة لإجراء هجوم إلكتروني وهمي على نظام الكمبيوتر الخاص بالمنظمة. الهدف هو الوصول إلى ما وراء جدار حماية المنظمة والوصول غير المصرح به.

قد يشمل اختبار اختراق الشبكة مهاجمة تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات ونقاط النهاية والضوابط المادية. يمكن للهجمات المحاكاة على نظام التشغيل الكشف عن الثغرات الأمنية وإظهار نقاط ضعف المؤسسة.

تساعد الهجمات المُزيَّفة فرق الأمن على الكشف عن الثغرات الأمنية ذات الصلة بالبنية التحتية للشبكة. وتتضمن التهديدات الشائعة التي يمكن اختبارها الهجوم الموزَّع لحجب الخدمة (DDos) ونظام أسماء النطاقات (DNS) والبرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وحقن SQL.

يستخدم المختبرون أيضًا أدوات لإجراء عملية إعادة اختبار الاختراق وأتمتة عملية اختبار الاختراق. غالبًا ما يكون هناك نوعان من الاختبارات المستخدمة: الداخلية والخارجية.

اختبارات الشبكة الداخلية: في الاختبار الداخلي، يتصرف مختبرو الاختراق كمهاجمين داخليين أو شخص ما قد يحاول القيام بعمل خبيث باستخدام بيانات اعتماد مسروقة. والغرض الرئيسي من هذا النوع من الاختبارات هو العثور على الثغرات الأمنية التي قد يستخدمها شخص أو موظف ما من داخل المؤسسة. تتم هذه المحاكاة عن طريق سرقة المعلومات وإساءة استخدام الامتيازات للوصول إلى البيانات الخاصة أو الحساسة.

اختبارات الشبكة الخارجية: تهدف خدمات اختبار اختراق الشبكة الخارجية إلى محاكاة المهاجمين الخارجيين الذين يحاولون اقتحام الشبكة. ويعمل مختبرو الاختراق هؤلاء على العثور على مشكلات الأمان المتصلة مباشرةً بالإنترنت، مثل الخوادم وأجهزة التوجيه ومواقع الويب والتطبيقات وأجهزة كمبيوتر الموظفين، والتي تمثل مخاطر مفتوحة المصدر.