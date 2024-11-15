ما المقصود بسلامة الذكاء الاصطناعي؟

كلما ازداد تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت أكثر اندماجاً في حياة الناس وفي مجالات العالم الحقيقي الحساسة مثل البنية التحتية والتمويل والأمن القومي. يمكن أن تكون لهذه التقنية آثار إيجابية وسلبية على المؤسسات التي تستخدمها وعلى المجتمع ككل.

تتزايد المخاوف بشأن التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي. وجد استطلاع للرأي أجرى عام 2023 أن 52% من الأمريكيين كانوا قلقين أكثر من كونهم متحمسين بشأن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.1 وجد استطلاع آخر أن 83% قلقون من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي عن طريق الخطأ إلى حدث كارثي.2

تظهر أبحاث أخرى أن المخاوف ليست بلا أساس: وجد تقرير عام 2024 أن 44% من المشمولين بالاستطلاع قالوا إن المؤسسات قد واجهت عواقب سلبية (مثل مشكلات عدم الدقة أو الأمن السيبراني) من استخدام الذكاء الاصطناعي.3 غالبًا ما يتم التعامل مع جهود السلامة على أنها فكرة لاحقة: وفقًا لتقرير تأثير مركز سلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2023، يركز 3% فقط من الأبحاث الفنية على جعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانًا.4

بالنسبة إلى المجتمع ككل، تُعد تدابير سلامة الذكاء الاصطناعي ضرورية لحماية السلامة العامة والخصوصية والحقوق الأساسية. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتحيزة أو الغامضة أو التي لا تتماشى مع القيم الإنسانية أن تديم أو تزيد من التفاوتات المجتمعية.

يشعر الخبراء بالقلق أيضًا من أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تصبح أكثر ذكاءً من البشر. يشير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المحتملة التي تفهم وتتعلم وتؤدي مهام التفكير بنفس الطريقة التي يفعلها البشر. يشير الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الافتراضية ذات النطاق الفكري والوظائف المعرفية الأكثر تقدمًا من أي إنسان. يثير تطوير AGI و ASI مخاوف من أن مثل هذه الأنظمة ستكون خطيرة إذا لم تتماشى مع القيم الإنسانية أو تخضع للإشراف البشري. مع وجود الكثير من الاستقلالية ، يقول النقاد إن هذه الأنظمة ستشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية.

من منظور الأعمال، يساعد الذكاء الاصطناعي الآمن على بناء ثقة المستهلك، والحماية من المسؤوليات القانونية، وتجنب سوء اتخاذ القرارات. يمكن للمؤسسات التي تتخذ تدابير لضمان توافق استخدام الذكاء الاصطناعي مع قيمها أن تتجنب العواقب السلبية عليها وعلى عملائها.