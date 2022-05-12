ما المقصود بإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)؟

إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، هو برنامج يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن من مراقبة وإدارة وتأمين جميع أجهزة المستخدم النهائي الخاصة بالمؤسسة، مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية والكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وغير ذلك، بطريقة متسقة باستخدام أداة واحدة، بغض النظر عن نظام التشغيل أو الموقع.
تعمل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) على تعزيز أمن نقطة النهاية من خلال تبسيطها، مما يتيح لفرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات إمكانية حماية جميع أجهزة نقاط النهاية باستخدام أداة واحدة بطريقة واحدة متسقة.
تجمع إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، وهي تقنية جديدة نسبيًا بين قدرات حلول إدارة الأجهزة المحمولة القديمة، بما في ذلك برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) وإدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM)، مع تلك الأدوات المستخدمة لإدارة أجهزة الكمبيوتر المحلية وعن بُعد.
يشيع بالفعل استخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لإدارة برامج نظام أحضر جهازك معك(BYOD)) والقوى العاملة الهجينة (المختلطة المكونة من القوى العاملة المحلية والتي تعمل عن بُعد)، وقد شهد استخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) طفرة هائلة بالتزامن مع تبنّي أقسام الأمن وتكنولوجيا المعلومات تقديم الدعم لمبادرات العمل من المنزل (WFH) الموسعة في ظل جائحة كوفيد-19.
إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هي الأحدث ضمن سلسلة أدوات إدارة أمن الأجهزة المحمولة، وهي الأدوات التي ظهرت وتطورت استجابةً للعلاقة المتغيرة بين المؤسسات والموظفين والأجهزة المحمولة وأساليب العمل على مدار العقدين الماضيين.
من إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)...
كانت الأجهزة المحمولة الأولى التي تم تقديمها في مكان العمل مملوكة للشركة، وتم تطوير أدوات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) لتمكين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات من إدارة هذه الأجهزة وتأمينها. منحت أدوات إدارة الأجهزة المحمولة للمسؤولين التحكم الكامل في جميع ميزات الجهاز. حيث يمكنهم توفير الأجهزة وتسجيلها وتشفيرها، وتهيئة الوصول اللاسلكي والتحكم فيه، وتثبيت وإدارة تطبيقات المؤسسة وتتبع موقع الأجهزة وقفل جهاز ومسحه في حالة فقده أو سرقته.
...إلى إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM)...
كانت MDM حلاً مقبولاً لإدارة الأجهزة المحمولة إلى أن أصبحت الهواتف الذكية شائعة جدًا لدرجة أن الموظفين أرادوا استخدام هواتفهم الذكية الشخصية في العمل (بدلاً من حمل جهاز عمل وجهاز آخر شخصي). وُلد نظام أحضر جهازك معك (BYOD). وسرعان ما استاء الموظفون من التخلي عن التحكم الكامل في هواتفهم الشخصية وبياناتهم الشخصية إلى برنامج إدارة الأجهزة المحمولة.
ثم ظهر حل جديد، وهو إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM). وبدلاً من التركيز على التحكم في إدارة الجهاز المحمول بالكامل، ركزت إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة على إدارة التطبيقات. من خلال إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة، يمكن للمسؤولين التحكم الكامل في تطبيقات الشركة وبيانات المؤسسة المرتبطة بها؛ كما يمكنهم أيضًا ممارسة ما يكفي من التحكم في التطبيقات الشخصية للموظفين لحماية بيانات الشركة، دون المساس بالبيانات الشخصية للموظفين أو حتى الاطلاع عليها.
...إلى إدارة التنقل المؤسسي (EMM)...
إلا أن حلول إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM) قد وجدت أيضًا حدودًا لها، ومعظمها ناتج عن عدم قدرتها المطلقة على مواكبة الزيادة الهائلة في عدد التطبيقات الجديدة التي قد يضيفها الموظفون إلى أجهزتهم التي تعمل بنظام iOS أوAndroid. واستجابةً لذلك، قام البائعون بدمج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) وإدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة (MAM) وبعض الأدوات ذات الصلة لإنشاء مجموعات إدارة التنقل المؤسسي (EMM). وفرت إدارة التنقل المؤسسي أمن بيانات الشركة التي توفرها إدارة الأجهزة المحمولة، وتجربة الموظفين المتميزة التي توفرها إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة والتحكم في الإدارة والأمن في جميع الأجهزة المستخدمة خارج المكتب—ليس فقط الهواتف الذكية، ولكن أيضًا أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمول خارج الموقع.
...إلى إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)
تركت إدارة التنقل المؤسسي (EMM) ثغرة أخيرة في إدارة نقاط النهاية (وثغرة أمنية محتملة). ولأنها لم توفر القدرات اللازمة لإدارة أجهزة المستخدم النهائي في الموقع، فقد تطلبت من المسؤولين استخدام أدوات وسياسات منفصلة لإدارة الأجهزة في الموقع والأجهزة خارج الموقع وتأمينها. وقد أدى ذلك إلى خلق المزيد من العمل والارتباك وفرصة لحدوث الخطأ، في نفس الوقت الذي يحاول فيه المزيد من أصحاب العمل السماح لمزيد من الموظفين بالعمل من المنزل.
ظهرت إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) كحل لهذه المشكلة. فهي تجمع بين وظائف إدارة التنقل المؤسسي (EMM) وبين قدرات أدوات إدارة العميل (CMT) المستخدمة تقليديًا لإدارة أجهزة الكمبيوتر والكمبيوتر المحمول المحلية. كما تتضمن معظم أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) أدوات أمن نقطة النهاية أو تتكامل أو تتفاعل معها مثل برامج مكافحة الفيروسات ومكافحة البرامج الضارۃ، وبرامج التحكم في الويب، وحلول تحليلات سلوك المستخدم والكيان (UEBA)، وجدارن الحماية المتكاملة وغير ذلك.
إن استخدام أدوات إدارة نقاط نهاية متعددة لإدارة وتأمين أجهزة نقاط نهاية مختلفة في مواقع مختلفة نتج عنه الكثير من العمل اليدوي والعمل المتكرر لفرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات، ويزيد من فرصة حدوث تناقضات وحالات تكوين خاطئة وأخطاء يمكن أن تترك الشبكة عرضة للهجوم.
تعمل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) على تقليل العمل والمخاطر إلى حد كبير من خلال إنشاء لوحة معلومات مركزية واحدة حيث يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن عرض وإدارة وتأمين كل جهاز نقطة نهاية متصل بشبكة المؤسسة.
تعمل أدوات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) عبر جميع أنظمة تشغيل الكمبيوتر الشخصية وأنظمة تشغيل الهواتف المحمولة بما في ذلك Apple iOS وMacOS وGoogle ChromeOS وAndroid و®Linux وMicrosoft Windows. (قد تدعم بعض الحلول أيضًا أنظمة تشغيل BlackBerry OS وWindows للهواتف المحمولة). تدعم العديد من حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) أيضًا الطابعات وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) للمستخدم النهائي والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، وسماعات الواقع الافتراضي والمساعدين الافتراضيين إلى أي شيء قد يستخدمه الموظف أو شريك الأعمال للاتصال بالشبكة وإنجاز العمل.
تدرك إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) جميع الأجهزة على الشبكة بغض النظر عن نوع الاتصال وعدد مرات اتصالها ومن أين تتصل. ويمكنها حتى اكتشاف الأجهزة المتصلة التي لا يعرفها المسؤولون أو فرق الأمن في الوقت الفعلي.
من هذا المنطلق، يمكن لمسؤولي لوحة المعلومات المركزية تنفيذ أو أتمتة مهام الإدارة والأمن الحساسة لأي جهاز أو جميع الأجهزة، بما في ذلك:
خلاصة القول هي أنه بالنسبة لهذه المهام وغيرها، فإن نهج إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) الشامل يمكّن أقسام الأمن وتكنولوجيا المعلومات من تجاهل الفروق بين الأجهزة الموجودة داخل وخارج الموقع، والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وأنظمة التشغيل Windows أو Mac أو Chrome أو Linux—والتركيز ببساطة على إدارة الأجهزة والأمن.
كما ذكرنا أعلاه، تطورت إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) انطلاقًا من تصادم التقنيات المتغيرة لإدارة وتأمين سياسات إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) داخل المؤسسات، وزيادة حجم القوى العاملة الهجينة بشكل مستمر، وتوسيع نطاق برامج العمل من المنزل. لكن المؤسسات تتبنى استخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) لدعم مبادرات الإدارة والأمن الاستراتيجية الأخرى، بما في ذلك:
الامتثال التنظيمي المبسط: يمكن أن تضيف القوى العاملة الهجينة إلى تعقيدات إثبات الامتثال للوائح التنظيمية الخاصة بالمجالات وخصوصية البيانات وإنفاذها. يمكن أن تساعد حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) في التغلب على هذا التعقيد.
على سبيل المثال تمكّن إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) مؤسسة من وضع سياسة واحدة تضمن امتثال كل جهاز لمتطلبات التشفير المحددة في اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) وغيرها من اللوائح التنظيمية الأخرى. تساعد قدرات عزل البيانات والتحكم في التطبيقات التي توفرها إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المسؤولين لضمان السماح بوصول تطبيقات الكمبيوتر وتطبيقات الأجهزة المحمولة المصرح لها فقط إلى البيانات التي تخضع إلى معاير تنظيمية صارمة.
أمن الثقة الصفرية: في النهج الأمني القائم على الثقة الصفرية، تعتبر جميع نقاط النهاية معادية بشكل افتراضي. يتم منح جميع الكيانات—المستخدمين والأجهزة والحسابات—أقل مستويات امتيازات الوصول المطلوبة لدعم مهامهم أو وظائفهم، ويجب مراقبة جميع الكيانات باستمرار وإعادة تفويضها بانتظام مع استمرار السماح بالوصول. يمكن أن تدعم إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) تنفيذ نهج الثقة الصفرية بطرق عدة، بدءًا من تبسيط عملية توفير جميع الأجهزة من أجل أقل مستويات امتيازات الوصول، وصولاً إلى توفير رؤية في الوقت الفعلي لكل جهاز متصل بالشبكة.
