ما تسمم البيانات؟

تعتمد الشبكات العصبية، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ونماذج التعلم العميق بشكل كبير على جودة بيانات التدريب وسلامتها ، التي تحدد وظائف النموذج في النهاية. يمكن أن تأتي بيانات التدريب هذه من مصادر مختلفة ، مثل الإنترنت وقواعد بيانات الحكومة ومقدمي البيانات التابعين لجهات خارجية. من خلال حقن نقاط بيانات غير صحيحة أو متحيزة (بيانات مسمومة) في مجموعات بيانات التدريب هذه، يمكن للجهات الخبيثة تغيير سلوك النموذج بشكل خفي أو جذري.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التلاعب بالبيانات من خلال التسمم إلى تصنيف خطأ للبيانات، ما يقلل من فعالية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ودقتها. وأكثر من ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى مخاطر الأمن الإلكتروني، خاصةً في الصناعات مثل الرعاية الصحية والمركبات ذاتية القيادة.