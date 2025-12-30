ما هي الهوية غير البشرية؟

توجد الهويات غير البشرية بشكل أساسي لتبسيط سير العمل من خلال تمكين المزيد من الأتمتة.
تحدد الهويات غير البشرية (NHIs) التطبيقات والأجهزة والروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأشياء ضمن منظومة تكنولوجيا المعلومات، تماماً بنفس الطريقة التي يمتلك بها المستخدمون البشر هويات في نظام إدارة الهوية والوصول التقليدي (IAM).
من خلال تخصيص هويات فريدة للكيانات غير البشرية، يمكن لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والأمن منحها صلاحيات مخصصة، وفرض سياسات أمنية، وتتبع نشاطها، وتطبيق ضوابط الوصول بشكل أكثر فعالية.
- إذا لم يكن للكيان غير البشري هوية متميزة، فليس هناك ما يمكن تخصيص الصلاحيات له.
- لا يمكن للتطبيق أو الجهاز مصادقة نفسه ما لم يكن لديه هوية للمصادقة عليها.
- لا يمكن تتبع النشاط دون هوية يمكن أن يُنسب إليها هذا النشاط.
- لا يمكن فرض ضوابط الوصول إلا إذا كانت هناك هوية لفرضها عليها.
كمثال على حالة استخدام، فكر في نظام فوترة يستخدم بيانات من منصة محاسبية ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لإنشاء الفواتير وإرسالها.
لإجراء هذه العملية يدويًا، سيحتاج شخص ما إلى الدخول إلى كل قاعدة بيانات، وسحب البيانات ذات الصلة، وربطها، وحساب الفاتورة، وإنشاء الفاتورة وإرسالها إلى العميل.
يمكن أتمتة العملية، ولكن نظرًا لأنها تتضمن بيانات حساسة، فإنها تتطلب تدابير أمنية قوية. تتيح الهويات غير البشرية اتصالاً آمناً بين الأنظمة الثلاثة، وتطبيق سياسات الوصول لضمان عدم إساءة استخدام البيانات:
- تمنح الهويات غير البشرية الأنظمة الثلاثة طريقة للمصادقة على بعضها البعض، مما يقلل من مخاطر انزلاق الأنظمة المزيفة إلى هذا المزيج.
- تُتيح الهويات غير البشرية للمؤسسة منح نظام الفوترة أقل قدر من الصلاحيات التي يحتاجها لأداء عمله. ربما يمتلك نظام الفوترة صلاحية قراءة البيانات فقط دون كتابتها، ولا يمكنه الوصول إلى أدوات المحاسبة وإدارة علاقات العملاء (CRM) إلا في أوقات معينة من اليوم.
- تجعل الهويات غير البشرية من السهل على المؤسسة مراقبة سلوك الأنظمة الثلاثة طوال العملية، مما يخلق مسار تدقيق.
في نهاية المطاف، تتيح الهويات غير البشرية الأتمتة الآمنة لعمليات تكنولوجيا المعلومات والأعمال المعقدة. يمكن أن تتم عمليات النسخ الاحتياطي، وتحديثات النظام، وحتى مصادقة المستخدم، جميعها في الخلفية، دون مقاطعة نشاط المستخدمين.