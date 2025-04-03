ما المقصود بالبنية التحتية السحابية؟

تُعدّ المحاكاة الافتراضية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم ومكونات الشبكات والتخزين، إحدى الخصائص الأساسية للحوسبة السحابية. وتربط المحاكاة الافتراضية الخوادم الفعلية التي يحتفظ بها مزود الخدمة السحابية (CSP) في العديد من المواقع، ثم تقسم الموارد وتستخرجها لجعلها في متناول المستخدمين النهائيين أينما كان هناك اتصال بالإنترنت.

يُعد برنامج مراقب الأجهزة الافتراضية صميم المحاكاة الافتراضية. تنشئ هذه التقنية طبقة تجريد تُمكّن العديد من الأجهزة الافتراضية لكل منها نظام تشغيل خاصًا بها على خادم واحد. يجمع مراقب الأجهزة الافتراضية موارد الحوسبة وتخصيصها حسب حاجة الجهاز الافتراضي. تتمتع VMware بأكبر حصة في سوق منصات المحاكاة الافتراضية، بنسبة تقارب 42.77%.1