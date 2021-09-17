ما هو الخادم السحابي؟

لقد شاركت أو اطلعت على قرارات شراء تتعلق بعدد من عملاء الخوادم، بدءًا من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يطلقون موقعًا إلكترونيًا للمرة الأولى، وصولًا إلى منصات راسخة تحصد عشرات الملايين من الزيارات يوميًا. وعلى الرغم من تنوّع المتطلبات والأولويات لكل من هؤلاء المشترين فيما يخص الخوادم السحابية، إلا أن هناك عوامل حاسمة مشتركة ظهرت بشكل متكرر:

ما هي تكلفة الخادم؟ ما هو التكوين/التقنية الأفضل؟ ما المزود الأكثر جدارة بالثقة؟



كل مسؤول عن موقع إلكتروني تقريبًا واجه هذه الأسئلة الثلاثة. وعلى الرغم من بساطتها الظاهرية، فإن هذه الأسئلة تتداخل، مما يجعل قرار الشراء أكثر تعقيدًا تدريجيًا.

الافتراض الشائع هو أن الجميع يختار خادم سحابي يقع في "نقطة التوازن" حيث تتقاطع الدوائر الثلاث، ولكن قرارات اختيار الخوادم لا تُتخذ بمعزل عن السياق. فقرارات الاستضافة الصحيحة يمكن أن تستهدف أي نقطة على هذا الرسم البياني.



دعونا نُقسّم هذا المخطط إلى عدة مناطق متميزة لفهم أسباب اختيار المستخدمين لخادم في كل منطقة:

المنطقة 1: الأولوية القصوى هي الميزانية دون النظر إلى أي عامل آخر.





الأولوية القصوى هي الميزانية دون النظر إلى أي عامل آخر. المنطقة 2: مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الضخمة التي تمتلك خوادم محلية أو عملاء أوفياء لا يرغبون في تغيير مزوّد الخدمة.





مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الضخمة التي تمتلك خوادم محلية أو عملاء أوفياء لا يرغبون في تغيير مزوّد الخدمة. المنطقة 3: المشترون الذين يحتاجون إلى بنية تحتية سريعة وقوية وقابلة للتوسّع بأقصى قدر ممكن.





المشترون الذين يحتاجون إلى بنية تحتية سريعة وقوية وقابلة للتوسّع بأقصى قدر ممكن. المنطقة 4: العملاء المخلصون لمزوّد معين ما دام ذلك لا يتجاوز حدود ميزانيتهم.





العملاء المخلصون لمزوّد معين ما دام ذلك لا يتجاوز حدود ميزانيتهم. المنطقة 5: المستخدمون الذين يفضّلون امتلاك أحدث التقنيات وإدارتها عبر مزوّد واحد.





المستخدمون الذين يفضّلون امتلاك أحدث التقنيات وإدارتها عبر مزوّد واحد. المنطقة 6: المستخدمون الذين يختارون بيئة السحابة التي تقدم أفضل أداء ضمن حدود ميزانيتهم، بغض النظر عن المزوّد.





المستخدمون الذين يختارون بيئة السحابة التي تقدم أفضل أداء ضمن حدود ميزانيتهم، بغض النظر عن المزوّد. المنطقة 7: المشترون الذين يُقدّرون العوامل الثلاثة بالتساوي ويختارون بيئة تلبي جميع احتياجاتهم.

تحدث تحولات كثيرة بين قرار الشراء الأولي وقرار الشراء التالي.

بغض النظر عن طريقة اتخاذك للقرار الأول، فعند اختيار الخادم السحابي التالي، هناك عامل جديد يجب أخذه بعين الاعتبار: غالبًا ما تفضّل الاستمرار في نفس البيئة.

فالانتقال بين مزودي الخدمة قد يكون مرهقًا، وإدارة البيئات عبر عدة مزوّدين تُعد أكثر تعقيدًا، وإن كان لا بد من تعاون الخوادم معًا، فإن ذلك غالبًا ما يتم عبر الإنترنت العام، مما يحد من الأداء الأمثل.

إذا كان عليك اختيار منطقة تعبّر عن طريقة اتخاذك لقرار الشراء، فأي منطقة ستكون؟