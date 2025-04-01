IBM Cloud Bare Metal Servers توفير مخصص، وإعدادات إيجار واحدة، وأمن، وتحكم مع أكثر من 10 سنوات من التميز في مدة التشغيل والموثوقية وخدمة العملاء. ادفع بأثقل أحمال التشغيل إلى الإنتاج باستخدام أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD ® م ن الجيل الرابع من وحدات المعالجة المركزية Intel® Xeon أو ®AMD، ووسّع نطاق الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام وحدات معالجة الرسومات Nvidia GPU، وقلل من مخاطر مؤسستك باستخدام SAP وحلول VMware . سواء أكنت تنتقل إلى السحابة أو ترسم مسارك الحالي إلى الأمام، IBM Cloud Bare Metal Servers تقدم الكثير من خيارات التهيئة ومرونة الفوترة وموارد الشركاء.
الجيل الرابع الجديد من معالج Intel® Xeon® الجديد من الجيل الرابع من معالج Intel Xeon التقني وعرض النطاق الترددي الديناميكي للشبكة ميزة.
قم بتخصيص ونشر IBM Cloud Bare Metal Servers الخاص بك على البنية التحتية IBM Cloud التي تختارها. كلا النشرين مخصصان لك، وتحت سيطرتك الكاملة.
قم بتخصيص Bare Metal Server الخاص بك مع أكثر من 11 مليون تركيبة تهيئة مختلفة واحصل على 20 تيرابايت من النطاق الترددي المجاني. اختر أحدث وحدات المعالجة المركزية Intel Xeon أو AMD EPYC. مثالية للعمليات الكبيرة والمستقرة والتي يمكن التنبؤ بها.
اختر ملف تعريف Bare Metal Server محدد مسبقاً وانقله إلى مناطق متعددة الخطوط في 10 دقائق أو أقل عبر شبكة محددة بالبرمجيات. ميزة أحدث معالجات Intel Xeon. مثالية للتوافر العالي ومتطلبات المرونة القصوى.
ألست متأكدًا من Bare Metal Server نشر المناسب لمتطلبات أحمال التشغيل الفريدة الخاصة بك؟ يشرح هذا الفيديو القصير الاختلافات بين بيئات IBM Cloud الكلاسيكية وبيئات VPC من حيث صلتها بخيارات التزويد Bare Metal Server وموضع الشبكة.
قم بالتحديث باستخدام أسس VMware السحابية ، وتبسيط نشر SAP الشامل.
اختر مكان وكيفية تشغيل بياناتك من خلال أكثر من 60 مركز بيانات عبر مناطق توافر تتحمل الأخطاء.
تشغيل العمل بدون نظام تشغيل و Virtual Servers في نفس البيئة عبر نفس شبكة محلية ظاهرية خاصة.
اختر أدواتك ومورّديك، واندمج مع مزوّدي الخدمات والشركاء الذين تختارهم، على راحتك.
اختر خيار الفوترة الذي يناسبك: بالساعة أو شهرياً أو بفترات محجوزة لمدة عام أو ثلاثة أعوام بأسعار مخفضة.
خوادم بدون مشغل، مستجر واحد مع خيارات VMware و SAP و Red Hat و Ubuntu على السحابة المعرفة بالبرمجيات التي تتحكم فيها.
الحوسبة: cx2-metal-96x192
96 وحدة تحكم افتراضية
192 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
نطاق ترددي 100 جيجابت في الثانية
1 × 960 جيجابايت قرص محلي
متوازن: bx2d-metal-96x384
96 وحدة تحكم افتراضية
384 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
عرض نطاق ترددي 100 جيجابت في الثانية
1 × 960 جيجابايت، 8 × 3200 جيجابايت قرص محلي
احصل على استضافة مُدارة خارج مقر الشركة وغنية بالأمان. دمج ®IBM خدمات واتسون والمزيد غير ذلك.
4 أنوية، 3.80 جيجاهرتز
16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
1 تيرابايت SATA × 1
عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
1 تيرابايت SATA × 1
عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
التدرج إلى متطلبات اللاعبين بسرعة. قم بتخصيص القواعد وتثبيت التحديثات وعزل اللاعبين والحصول على زمن انتقال قصير.
20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
1 تيرابايت SATA × 1
عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
48 نواة، 2.40 جيجاهرتز
32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
1 تيرابايت SATA × 1
عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
تعمل على حل المشكلات المعقدة بشكل أسرع مع استهلاك طاقة أقل ®، وهي مثالية لتعلم الآلي (ML) وتحرير الفيديو والألعاب.
20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
1 تيرابايت SATA × 1
بطاقة رسومات NVIDIA T4 x 2
40 نواة، 2.50 جيجاهرتز
32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
1 تيرابايت SATA × 1
بطاقة رسومات NVIDIA Tesla 16 جيجابايت V100 x 2
دفق الملفات ومقاطع الفيديو الكبيرة. تحديد المواصفات وتكرار خوادم استضافة الويب المجمعة لتتناسب مع المتطلبات.
4 نوى، 3.80 جيجاهرتز
16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي
1 تيرابايت ساتا × 1
عرض النطاق الترددي 20 تيرابايت*
20 نواة، 2.20 جيجاهرتز
32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي
1 تيرابايت SATA × 1
عرض نطاق ترددي 20 تيرابايت*
يعتمد ستراكر على IBM Cloud Bare Metal Servers لتقديم الخدمة دون انقطاع.
يتيح حل Movius متعدد الخطوط على سحابة IBM Cloud إمكانية العمل من أي مكان.
تزرع Grupo Lucas الفواكه والخضروات والإيرادات في IBM Cloud Bare Metal Servers.
ترتقي Exit Games بالألعاب متعددة اللاعبين من خلال SaaS.
استكشف خيارات الأمان والتخزين والبرامج. اطلع على البرامج التعليمية والمزيد.
تسجيل السمة الرئيسية, الفوائد, أحمال التشغيل, الشبكات, الأمان والمزيد.
استكشف كيف يمكنك تحقيق تقدم مذهل في التخزين بما في ذلك الأداء Bare Metal Servers.
مساحتك المحمية الخاصة بك في IBM Cloud ، IBM Cloud Virtual Server for VPC توفر لك الأمان المتقدم الذي توفره سحابة خاصة مع خفة الحركة وسهولة السحب.
السحابة المصممة للمؤسسات. قم بترحيل برنامج VMware أحمال التشغيل إلى IBM Cloud بثقة وقم بترحيل عملك-حسابك الخاص - إلى بثقة وقم بتحديث تطبيقك بالسرعة التي تناسبك.
يمكن للخوادم المزودة بوحدات معالجة الرسومات المتطورة ذات وحدات معالجة الرسومات المتطورة التعامل مع العمليات الحسابية المعقدة التي تتطلب حوسبة مكثفة، بدءاً من التحليلات والرسومات وصولاً إلى استكشاف الطاقة وتعليم الآلي.
تسريع SAP تخطيط موارد المؤسسات تحديث مع الأمان والأداء والخيار لموقعك Bare Metal Server نشر