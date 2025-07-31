IBM Cloud Bare Metal Server على بنية VPC التحتية

نشر سريع للخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل في سحابة معرَّفة بالبرمجيات.

استكشِف خيارات التجهيز بالساعة والشهر استكشِف خيارات التجهيز بسعة محجوزة
عرض ثلاثي الأبعاد لرفوف خوادم في غرفة خوادم مركز بيانات مخصص لأمن شبكات الكمبيوتر

تجهيز مرن للخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل

النشر من سحابة خاصة معرَّفة بالبرمجيات تُعرَف باسم IBM Cloud VPC (السحابة الخاصة الافتراضية). إطلاق الخدمات عبر مناطق متعددة في غضون 10 دقائق أو أقل، وتوسيع قدرة التطبيقات الحديثة من خلال التوفير والإلغاء المرن للموارد. تشغيل حلول SAP وVMware بسرعة باستخدام ملفات تعريف معدّة مسبقًا بأحجام متنوعة لتناسب متطلباتك من حيث نسبة الأنوية إلى الذاكرة، وجميعها مزوّدة بمعالجات Intel Xeon من الجيل الثاني والرابع ونطاق ترددي شبكي ديناميكي من 10 إلى 200 جيجابت في الثانية. ادفع حسب الاستخدام مع التسعير حسب الطلب، أو احجز السعة مسبقًا من خلال عقود لمدة سنة أو ثلاث سنوات بأسعار مخفضة تصل إلى 55%.

 اطَّلِع على العروض الجديدة لدينا

وفِّر مع IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

احصل على رصيد بقيمة 1,000 دولار أمريكي لاستخدامه في نشر IBM Cloud VPC، بما في ذلك موارد الخادم والتخزين والشبكات، باستخدام الرمز الترويجي VPC1000.

قم بتطبيق الرمز VPC1000

اختلاف IBM Cloud VPC

بناء مساحة آمنة في السحابة العامة. يمكنك تسريع وتيرة أحمال تشغيل الإنتاجية العالية من خلال تسريع أداء الشبكة والنشر على مستوى العالم عبر مناطق متعددة.
التوفير على نطاق واسع جدًا

نشر خوادم تعمل دون نظام تشغيل في مناطق متعددة واستخدام عناوين IP عائمة.
أفضل أداء للشبكة في فئتها

الحصول على ما يصل إلى 200 جيجابت في الثانية من النطاق الترددي الديناميكي للشبكة.
صديقة للمطورين

استخدم واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى REST التي تتماشى مع معايير الصناعات، من خلال سهولة الدمج في الأدوات الحالية.
معزولة منطقيًا

توسيع عناوين IP إلى واجهة PCI وVLAN المخصصة. الحفاظ على تحكُّم دقيق في التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى مواردك.
بيئة غنية بالميزات الأمنية

حافظ على بيئتك المنظمة بفعالية من خلال دعم KYOK وBYOK وأعلى مستوى من شهادة FIPS.
التوفر العالي منخفض التكلفة

تعزيز القدرة على تحمل الأخطاء والمساعدة في الحفاظ على عدم استخدام أحمال التشغيل الرئيسية المحددة بشكل أقل أو أكثر من اللازم.
الشراكات التقنية الموثوق بها

دعم التطبيقات ذات المهام الحساسة من خلال مجموعة من الحلول المؤسسية. تُعَد IBM Cloud شريكًا موثوقًا به في الاستشارات والتقنية لكل من VMware وSAP وRed Hat.
فوترة مرنة

اختَر التسعير بالساعة أو الشهري، أو احجز السعة مسبقًا من خلال عقود لمدة سنة أو ثلاث سنوات بأسعار مخفضة تصل إلى 55%.

السمات الرئيسية

تقنية SmartNIC

احصل على معدل نقل بيانات شبكية أعلى بمقدار 4 مرات، تصل حتى 100 جيجابت في الثانية.

 تعرّف على المزيد
تنسيق الشبكة

تعمل طبقة تنسيق الشبكة المعزولة على إزالة حدود الحجيرات.

 تعرّف على المزيد
الاتصال السلس

إنشاء اتصالات شبكة خاصة داخلية أو خارجية.

 تعرّف على المزيد
ملفات تعريف الحوسبة

مثالية للمتطلبات التي تستهلك وحدة المعالجة المركزية بكثافة، وحركة مرور ويب متوسطة إلى عالية، مثل معالجة الدُفعات الإنتاجية وخوادم الويب الأمامية.

 تعرّف على المزيد
ملفات تعريف متوازنة

مثالي لقواعد البيانات متوسطة الحجم وتطبيقات السحابة الشائعة ذات حركة المرور المعتدلة.

 تعرّف على المزيد
ملفات تعريف الذاكرة

مثالية للمتطلبات التي تستهلك ذاكرة الوصول العشوائي بكثافة، مثل التخزين المؤقت للذاكرة الكبيرة، وأحمال عمل التحليلات داخل الذاكرة، وتطبيقات قواعد البيانات المكثفة.

 تعرّف على المزيد
ملفات تعريف بذاكرة عالية جدًا

مثالية لتشغيل قواعد البيانات داخل الذاكرة الصغيرة إلى المتوسطة وأعباء عمل التحليل عبر الإنترنت (OLAP)، مثل SAP BW/4 HANA.

 تعرّف على المزيد
جميع وحدات تخزين NVMe الثانوية

أضِف وحدة تخزين NVMe محلية ثانوية (JBOD بسعة 3.2 تيرابايت NVMe u.2).

 تعرّف على المزيد
ملف التخزين

حدِّد فئة IOP للمساعدة على تجنُّب العوائق.

 تعرّف على المزيد
وحدة تخزين بدء التشغيل

نفِّذ تخزين بدء التشغيل عبر أقراص محلية باستخدام محركات أقراص مكررة ذات حالة صلبة.

 تعرّف على المزيد
الحماية المدمجة

استخدِم شبكات افتراضية خاصة عالية التوافر بقدرات أمان مدمجة على مستوى الحوسبة والتخزين والشبكات الفرعية.

 تعرّف على المزيد
مجموعات الأمان

تحكَّم في حركة المرور إلى خادم أو أكثر من الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل باستخدام مجموعة من القواعد التي تعمل كجدار حماية افتراضي خاص بك.

 تعرّف على المزيد
التشفير

أرفِق عنوان IP عائمًا لضمان عدم فرض فك التشفير على الخادم الذي يعمل دون نظام تشغيل في مسار الاتصال.

 تعرّف على المزيد
تقنية SmartNIC

احصل على معدل نقل بيانات شبكية أعلى بمقدار 4 مرات، تصل حتى 100 جيجابت في الثانية.

 تعرّف على المزيد
تنسيق الشبكة

تعمل طبقة تنسيق الشبكة المعزولة على إزالة حدود الحجيرات.

 تعرّف على المزيد
الاتصال السلس

إنشاء اتصالات شبكة خاصة داخلية أو خارجية.

 تعرّف على المزيد
ملفات تعريف الحوسبة

مثالية للمتطلبات التي تستهلك وحدة المعالجة المركزية بكثافة، وحركة مرور ويب متوسطة إلى عالية، مثل معالجة الدُفعات الإنتاجية وخوادم الويب الأمامية.

 تعرّف على المزيد
ملفات تعريف متوازنة

مثالي لقواعد البيانات متوسطة الحجم وتطبيقات السحابة الشائعة ذات حركة المرور المعتدلة.

 تعرّف على المزيد
ملفات تعريف الذاكرة

مثالية للمتطلبات التي تستهلك ذاكرة الوصول العشوائي بكثافة، مثل التخزين المؤقت للذاكرة الكبيرة، وأحمال عمل التحليلات داخل الذاكرة، وتطبيقات قواعد البيانات المكثفة.

 تعرّف على المزيد
ملفات تعريف بذاكرة عالية جدًا

مثالية لتشغيل قواعد البيانات داخل الذاكرة الصغيرة إلى المتوسطة وأعباء عمل التحليل عبر الإنترنت (OLAP)، مثل SAP BW/4 HANA.

 تعرّف على المزيد
جميع وحدات تخزين NVMe الثانوية

أضِف وحدة تخزين NVMe محلية ثانوية (JBOD بسعة 3.2 تيرابايت NVMe u.2).

 تعرّف على المزيد
ملف التخزين

حدِّد فئة IOP للمساعدة على تجنُّب العوائق.

 تعرّف على المزيد
وحدة تخزين بدء التشغيل

نفِّذ تخزين بدء التشغيل عبر أقراص محلية باستخدام محركات أقراص مكررة ذات حالة صلبة.

 تعرّف على المزيد
الحماية المدمجة

استخدِم شبكات افتراضية خاصة عالية التوافر بقدرات أمان مدمجة على مستوى الحوسبة والتخزين والشبكات الفرعية.

 تعرّف على المزيد
مجموعات الأمان

تحكَّم في حركة المرور إلى خادم أو أكثر من الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل باستخدام مجموعة من القواعد التي تعمل كجدار حماية افتراضي خاص بك.

 تعرّف على المزيد
التشفير

أرفِق عنوان IP عائمًا لضمان عدم فرض فك التشفير على الخادم الذي يعمل دون نظام تشغيل في مسار الاتصال.

 تعرّف على المزيد

طريقة العمل

كيفية الاستخدام

رسم توضيحي لامرأة على مكتب متصل بمنصات بها مبنى وسحابة ودرع أمان وقفل
تحديث أعباء عمل VMware ESXi

يمكنك الشر في بيئة أكثر تقدمًا للحصول على تنقُّل وتوافر فائقَين.

 تعرّف على المزيد
رسم توضيحي بأسلوب مسطح للموارد في IBM API Connect
إنشاء أنظمة ملفات HPC

أنشئ نظام ملفات عالي الأداء للحوسبة بالاستفادة من Terraform وIBM Spectrum Scale.

 تعرّف على المزيد
رسم توضيحي يُظهر كيف تُسهم افتراضية التخزين في جعل بياناتك وموارد التخزين آمنة وموثوقًا بها وفعَّالة في بيئات الخوادم وأجهزة سطح المكتب الافتراضية.
احصل على دعم كامل لشبكة VMware NSX-T

تحكَّم في مساحة IP الخاصة بك بسرعة 100 جيجابت في الثانية. وتوسَّع عبر السحابة وفي البيئات المحلية.

 تعرّف على المزيد
رسم توضيحي لامرأة على مكتب متصل بمنصات بها مبنى وسحابة ودرع أمان وقفل
تحديث أعباء عمل VMware ESXi

يمكنك الشر في بيئة أكثر تقدمًا للحصول على تنقُّل وتوافر فائقَين.

 تعرّف على المزيد
رسم توضيحي بأسلوب مسطح للموارد في IBM API Connect
إنشاء أنظمة ملفات HPC

أنشئ نظام ملفات عالي الأداء للحوسبة بالاستفادة من Terraform وIBM Spectrum Scale.

 تعرّف على المزيد
رسم توضيحي يُظهر كيف تُسهم افتراضية التخزين في جعل بياناتك وموارد التخزين آمنة وموثوقًا بها وفعَّالة في بيئات الخوادم وأجهزة سطح المكتب الافتراضية.
احصل على دعم كامل لشبكة VMware NSX-T

تحكَّم في مساحة IP الخاصة بك بسرعة 100 جيجابت في الثانية. وتوسَّع عبر السحابة وفي البيئات المحلية.

 تعرّف على المزيد

الموارد

ابدأ باستخدام دليل منتج الخادم الذي يعمل دون نظام تشغيل في بيئة VPC.

استكشِف جميع تعليمات التوفير والبرامج التعليمية وآليات العمل والهياكل المرجعية.

 نشر VMware على خوادم Bare Metal Servers for VPC

تعرَّف على كيفية إنشاء IBM Cloud VPC مع شبكات فرعية متعددة لدعم شبكات vSphere وتوفير VMware vSphere.

 الاتصال بـ ESXi باستخدام Bare Metal Servers for VPC

تعرَّف على كيفية توصيل VMware ESXi بعد تشغيل الخادم الذي يعمل دون نظام تشغيل للحفاظ على شبكتك في بيئة سحابية آمنة.

 احجز سعة متقدمة لتحصل على وفورات تصل إلى 55%.

تعرَّف على المزيد حول العقود لمدة سنة أو ثلاث سنوات للسعة المخصصة ضمن المنطقة التي تختارها.
اتخِذ الخطوة التالية
استكشِف خيارات التجهيز بالساعة والشهر استكشِف خيارات التجهيز بسعة محجوزة
جرِّب واحصل على رصيد بقيمة 1,000 دولار أمريكي.

اطَّلِع على كافة خيارات التوفير والأسعار. جرِّب الآن. استخدِم الرمز VPC1000 واحصل فورًا على رصيد مجاني بقيمة 1,000 دولار أمريكي.

 تطبيق الرمز الترويجي كُن خبيرًا في IBM Cloud VPC

اطَّلِع على أدلة البدء، والبرامج التعليمية، والمواصفات قبل تهيئة موارد IBM Cloud VPC الخاصة بك.

 استكشف الوثائق