IBM Cloud for SAP

مع أكثر من 10,000 عميل من عملاء SAP على مدى 50 عامًا يثقون بشركة IBM لتقديم وإدارة أنظمة SAP الخاصة بهم، وأكثر من 300 مشروع SAP S/4HANA تم تنفيذها بواسطة IBM Consulting، نحن شريك استشاري وتقني موثوق به يساعد العملاء على ابتكار وتنفيذ رؤيتهم التحوُّلية.