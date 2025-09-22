تأسست etiCloud في عام 2015؛ بهدف تعزيز رضا العملاء في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة.

بفضل خبرتها الواسعة في العمل مع مقدِّمي الخدمات المُدارة الكبار، اكتشف المؤسسون فرصة لتمييز etiCloud عن منافسيها وبناء علاقات قوية مع العملاء. بدلًا من التركيز على جذب عملاء جُدُد باستمرار في بداية مسار المبيعات، ابتكروا فلسفة شركتهم القائمة على بناء الولاء والدعم بين قاعدة عملائهم.

طبَّقت etiCloud هذه الفلسفة من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية احتياجات كل عميل، مع تقديم مستويات عالية من خدمة العملاء بشكل استباقي. وقد ساعد هذا النهج على تقليل فقدان العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد، ما أدى إلى عقود متعددة السنوات وعمليات شراء إضافية من العملاء الراضين.

كان توافر البنية التحتية الأساسية الذي قدَّمته etiCloud لعملائها محور استراتيجية الشركة، إذ ساعدت على تشغيل البرمجيات الحيوية للأعمال.

يَصِف Jonathan Ashley، مؤسس ومدير المبيعات والتسويق في etiCloud، الصعوبات التي يواجهها العملاء والعملاء المحتملون عند التعامل مع ضعف توفُّر البنية التحتية: "لقد اعتادوا على أن هناك ساعة أو ساعتين ضائعة مرة في الأسبوع؛ بسبب تعطل الخوادم، وربما مرة واحدة في الشهر يحدث انقطاع كامل ليوم كامل. هذا أمر غير مقبول إطلاقًا في عالمنا، وبصراحة، ليس عالمًا نعيش فيه أو تعيش فيه IBM. لِذا، من وجهة نظرنا، هذا أحد مفاتيح تقديم خدماتنا".

مع الحفاظ على هذا المبدأ، انتهزت etiCloud الفرصة لتطوير نهجها في خدمة العملاء من خلال التعاون مع IBM.

أحد هؤلاء العملاء، مكتب Wilson McKendrick للمحاماة في جلاسكو، واجه صعوبة مع مزوِّد خدمات مُدارة أصبح أكثر صلابة وتقييدًا. أوضح Mark Wilson، مؤسس Wilson McKendrick، سبب انتقالهم إلى etiCloud قائلًا: "etiCloud شركة صغيرة ومتوسطة مثلنا، وقد بدا عليهم من البداية قدر كبير من المرونة".