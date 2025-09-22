تستخدم etiCloud تقنيات IBM Cloud لدعم منصة Agile Digital Workplace الخاصة بها
تأسست etiCloud في عام 2015؛ بهدف تعزيز رضا العملاء في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة.
بفضل خبرتها الواسعة في العمل مع مقدِّمي الخدمات المُدارة الكبار، اكتشف المؤسسون فرصة لتمييز etiCloud عن منافسيها وبناء علاقات قوية مع العملاء. بدلًا من التركيز على جذب عملاء جُدُد باستمرار في بداية مسار المبيعات، ابتكروا فلسفة شركتهم القائمة على بناء الولاء والدعم بين قاعدة عملائهم.
طبَّقت etiCloud هذه الفلسفة من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية احتياجات كل عميل، مع تقديم مستويات عالية من خدمة العملاء بشكل استباقي. وقد ساعد هذا النهج على تقليل فقدان العملاء وتعزيز العلاقات طويلة الأمد، ما أدى إلى عقود متعددة السنوات وعمليات شراء إضافية من العملاء الراضين.
كان توافر البنية التحتية الأساسية الذي قدَّمته etiCloud لعملائها محور استراتيجية الشركة، إذ ساعدت على تشغيل البرمجيات الحيوية للأعمال.
يَصِف Jonathan Ashley، مؤسس ومدير المبيعات والتسويق في etiCloud، الصعوبات التي يواجهها العملاء والعملاء المحتملون عند التعامل مع ضعف توفُّر البنية التحتية: "لقد اعتادوا على أن هناك ساعة أو ساعتين ضائعة مرة في الأسبوع؛ بسبب تعطل الخوادم، وربما مرة واحدة في الشهر يحدث انقطاع كامل ليوم كامل. هذا أمر غير مقبول إطلاقًا في عالمنا، وبصراحة، ليس عالمًا نعيش فيه أو تعيش فيه IBM. لِذا، من وجهة نظرنا، هذا أحد مفاتيح تقديم خدماتنا".
مع الحفاظ على هذا المبدأ، انتهزت etiCloud الفرصة لتطوير نهجها في خدمة العملاء من خلال التعاون مع IBM.
أحد هؤلاء العملاء، مكتب Wilson McKendrick للمحاماة في جلاسكو، واجه صعوبة مع مزوِّد خدمات مُدارة أصبح أكثر صلابة وتقييدًا. أوضح Mark Wilson، مؤسس Wilson McKendrick، سبب انتقالهم إلى etiCloud قائلًا: "etiCloud شركة صغيرة ومتوسطة مثلنا، وقد بدا عليهم من البداية قدر كبير من المرونة".
بهدف تحسين تجربة العملاء باستمرار، قامت etiCloud ببناء منصة Agile Digital Workplace المبتكرة باستخدام تقنيات IBM Cloud، المصممة خصيصًا للشركات التي تبحث عن بيئات افتراضية قابلة للتخصيص وسهلة النشر.
باستخدام حل يشتمل على ®IBM Cloud Bare Metal Servers و®IBM Cloud for VMware Solutions و®IBM Cloud Object Storage، يمكن لشركة etiCloud توفير الخوادم بسرعة، ما يساعد على تقليل فترة التعطل والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات السوق.
اختيار الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل منح etiCloud المرونة لخدمة أسواق متنوعة، خاصةً في القطاع القانوني الذي يستخدم تطبيقات برمجية معقدة ومخصصة.
كما شهدت الشركة تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية:
شهدت etiCloud أهمية البنية التحتية المرنة والمتاحة خلال جائحة كوفيد-19. ففي حين واجهت شركات أخرى صعوبة في نقل موظفيها للعمل عن بُعد؛ بسبب نقص الخوادم، كانت عملية الانتقال لعملاء etiCloud سريعة وبسيطة.
يَصِف Ashley تجربة etiCloud خلال هذه الفترة غير المسبوقة: “بفضل العلاقة التي كانت لدينا مع IBM، كانت جميع الخوادم متوفرة بالفعل في الموقع، وكان كل ما علينا فعله هو طلب الخوادم عبر لوحة الطلب الخاصة بنا. تمكنَّا من توصيلها وتشغيلها في غضون ساعتين فقط. وليس هذا مجرد أحد مراكز البيانات في المملكة المتحدة فحسب، بل يشمل أي مكان في العالم أيضًا”.
كما شهدت etiCloud تحسينات كبيرة في الأداء ورضا العملاء بشكل عام بمساعدة IBM. ومن بين الفوائد الرئيسية:
حقق مكتب Wilson McKendrick الفوائد التالية من خلال تعاونه مع etiCloud:
بفضل البنية التحتية التي نفذتها etiCloud، لم يَعُد مكتب Wilson McKendrick يُضيّع وقتًا ثمينًا في انتظار حل مشكلات تكنولوجيا المعلومات. ويختتم Mark Wilson قائلًا: "الناس يشترون من الناس، والتجربة العامة والخدمة التي نحصل عليها من جميع العاملين في etiCloud ممتازة".
اليوم، تواصِل etiCloud الازدهار جنبًا إلى جنب مع IBM، مستفيدةً من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لدفع الابتكار وتقديم خدمة متميزة لعملائها.
تأسست شركة etiCloud في عام 2015 ومقرها المملكة المتحدة، وقد بنت أعمالها من خلال التركيز على العملاء في جميع عملياتها وإجراءاتها. تساعد منصة Agile Digital Workplace من etiCloud العملاء على تحسين مرونتهم الرقمية من خلال تمكين الموظفين من العمل بأمان في أي مكان وفي أي وقت.
مع أكثر من 10 سنوات من التميُّز في الصناعة من حيث التوافر والاعتمادية ورعاية العملاء، تواصِل تقنيات IBM Cloud تقديم الأمان والتحكم والأداء المخصص بنظام المستأجر الواحد.
