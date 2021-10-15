تطوِّر VMware منتجات برمجية للمحاكاة الافتراضية تُعَد أساسية للعديد من البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
تُنشئ برامج المحاكاة الافتراضية طبقة تجريدية فوق أجهزة الكمبيوتر. يُتيح ذلك تقسيم عناصر الأجهزة في جهاز واحد -المعالجات والذاكرة والتخزين وغيرها- إلى عدة أجهزة كمبيوتر افتراضية تُعرَف بالأجهزة الافتراضية (VMs). كل جهاز افتراضي يشغِّل نظام تشغيل خاص به ويتصرف كجهاز كمبيوتر مستقل، رغم أنه يعمل على جزء من مكونات جهاز الكمبيوتر الفعلي الأساسية.
تتيح المحاكاة الافتراضية استخدامًا أكثر كفاءة لأجهزة الكمبيوتر وعائدًا أكبر على استثمار المؤسسة في الأجهزة. كما يُتيح ذلك لمزوِّدي السحابة -مثل Amazon Web Services (AWS) وIBM Cloud وMicrosoft Azure وGoogle Cloud- خدمة عدد أكبر من المستخدمين باستخدام أجهزة الكمبيوتر المادية المتوفرة لديهم.
تأسَّست VMware في عام 1998، على يد فريق من العلماء، وهم: Diane Greene وScott Devine وMendel Rosenblum وEdward Wang وEdouard Bugnion. في عام 1999، أطلقت الشركة، التي تتخذ من Palo Alto مقرًا لها، VMware Workstation 1.0، وهو أول منتج تجاري يُتيح للمستخدمين تشغيل عدة أنظمة تشغيل كأجهزة افتراضية على كمبيوتر شخصي واحد.
دخلت VMware سوق الخوادم في عام 2001 مع VMware GSX Server (مستضاف) وVMware ESX Server (دون مضيف). في عام 2004، استحوذت شركة EMC Corporation على VMware. في عام 2016، استحوذت شركة Dell Technologies على شركة EMC واستحوذت على VMware. نمت VMware لتصبح المزوِّد الرائد لخدمات المحاكاة الافتراضية، حيث تحتل منصتها لتخطيط الخوادم VSphere المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية مع أكثر من 500,000 عميل.1
في ديسمبر 2023، أتمّت شركة Broadcom المتخصصة في أشباه الموصِّلات استحواذها على VMware مقابل 69 مليار دولار أمريكي؛ بهدف توسيع استراتيجيتها متعددة السحابات.2 أعادت Broadcom تسمية الشركة باسم VmWare by Broadcom. ولأغراض التبسيط، سنشير إليها باسم VMware في هذه الصفحة.
منذ الاستحواذ، جمعت Broadcom عروضها في حزمتين رئيسيتين: VMware Cloud Foundation (VCF) وVMware vSphere Foundation (VVF). كما عملت Broadcom على تحويل VMware من نموذج التراخيص الدائمة وتجديدات الدعم والاشتراك (SNS) إلى نموذج تسعير قائم على الاشتراك.3
الجهاز الافتراضي (VM) هو تمثيل افتراضي أو محاكاة افتراضية لجهاز كمبيوتر فعلي يستخدِم البرامج بدلًا من الأجهزة لتشغيل البرامج ونشر التطبيقات.
يعود تاريخ الأجهزة الافتراضية إلى عام 1964 عندما تم تصميم وتقديم CP-40 بواسطة IBM، وهو مشروع بحثي تجريبي لمشاركة الوقت لنظام IBM System/360. قدَّم CP-40، الذي تم تطويره لاحقًا إلى CP-67 ثم Unix، أجهزة كمبيوتر قادرة على دعم العديد من المستخدمين المتزامنين ووضع الأساس للأجهزة الافتراضية.
في 2 أغسطس 1972، طرحت شركة IBM ما اعتبره الكثيرون أول جهاز افتراضي، وهي VM/370، وأول أجهزة كمبيوتر مركزي من طراز System/370 تدعم الذاكرة الافتراضية.
يُعَد الجهاز الافتراضي (VM) الوحدة الأساسية في المحاكاة الافتراضية لدى VMware. إنه تمثيل قائم على البرامج لجهاز كمبيوتر فعلي. يُعرَف نظام التشغيل (OS) الذي يعمل في جهاز افتراضي باسم نظام التشغيل الضيف.
يتضمن كل جهاز افتراضي ما يلي:
تقدِّم VMware أدوات متنوعة لإدارة هذه الملفات. يمكنك تكوين إعدادات الجهاز الافتراضي باستخدام عميل vSphere Client، وهو واجهة سطر أوامر لإدارة الأجهزة الافتراضية. يمكنك أيضًا استخدام مجموعة تطوير برامج vSphere Web Services لتكوين الأجهزة الافتراضية باستخدام برامج أخرى. على سبيل المثال، يمكنك تمكين بيئة تطوير البرامج الخاصة بك من إنشاء الأجهزة الافتراضية لاختبار أحد البرامج.
يوفر استخدام منتجات وخدمات VMware للمحاكاة الافتراضية العديد من الفوائد.
يُتيح لك VMware استخدام المزيد من موارد الكمبيوتر المادية. لا يحب المسؤولون تشغيل العديد من التطبيقات ذات المهام الحساسة على نظام تشغيل خادم واحد لأن التطبيق إذا تعطَّل، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار نظام التشغيل وتعطُّل التطبيقات الأخرى. تتمثل إحدى طرق التخلص من هذا الخطر في تشغيل كل تطبيق في نظام التشغيل الخاص به على خادم مادي مخصص له. ومع ذلك، فإن هذا غير فعَّال لأن كل نظام تشغيل قد يستخدم 30% فقط من طاقة وحدة المعالجة المركزية الخاصة بالخادم. باستخدام VMware، يمكنك تشغيل كل تطبيق في نظام التشغيل الخاص به على الخادم المادي نفسه والاستفادة بشكل أفضل من طاقة وحدة المعالجة المركزية المتاحة للخادم المادي.
يُتيح لك VMware تشغيل المزيد من التطبيقات باستخدام عدد أقل من الخوادم المادية. يتطلب العدد القليل من الخوادم المادية مساحة أقل في مركز البيانات لديك وطاقة أقل للتشغيل والتبريد.
يمكن أن تساعد VMware المؤسسات على توفير التطبيقات والموارد بشكل أفضل وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات عن طريق موازنة الأحمال عبر البنية التحتية الافتراضية.
فيما يلي المكونات الرئيسية للمحاكاة الافتراضية من VMware وكيفية عملها.
تُحاكي VMware أجهزة الكمبيوتر المادية باستخدام برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الأساسي الخاص بها. برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية هو طبقة رقيقة من البرامج التي تتفاعل مع الموارد الأساسية لجهاز كمبيوتر مادي (يُسمَّى المضيف) وتخصِّص هذه الموارد لأنظمة تشغيل أخرى (تُعرَف باسم الضيوف). يطلب نظام التشغيل الضيف الموارد من برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية.
يفصل برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية كل نظام تشغيل ضيف بحيث يمكن تشغيل كلٍّ منها دون تدخل من الآخرين. إذا تعرض أحد أنظمة التشغيل الضيف لعطل في التطبيق أو أصبح غير مستقر أو أصيب ببرنامج ضار، فلن يؤثِّر ذلك في الأداء أو العمليات الأخرى التي تعمل على المضيف.
يُعَد VMware ESXi برنامج مراقبة أجهزة افتراضية من النوع 1 أو "النوع الذي يعمل دون نظام تشغيل" يركِّز على مركز البيانات، ويحل محل نظام التشغيل الأساسي الذي يتفاعل مع العناصر المادية لجهاز الكمبيوتر. جاء ESXi بعد ESX، وهو برنامج مراقبة أجهزة افتراضية أكبر استخدَم المزيد من موارد الكمبيوتر المضيف. (أوقفت شركة VMware برنامج ESX).
فيما يلي مقارنة بين برنامج ESXi من VMware مع العديد من برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الشائعة الأخرى من النوع 1:
اعتمدت شركة VMware على Linux في تاريخها المبكر. كانت النسخة المبكرة من برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية الخاص بها، ESX، تتضمن نواة Linux (الجزء المركزي لنظام التشغيل الذي يُدير أجهزة الكمبيوتر). عندما أصدرت VMware برنامج ESXi، استبدلت نواة Linux بنواة خاصة بها. يدعم ESXi العديد من أنظمة تشغيل Linux الضيف، بما في ذلك Ubuntu وDebian وFreeBSD.
تُعَد VMware شركة رائدة في مجال توفير برامج التشغيل الافتراضية القائمة على الخادم وتوفِّر كذلك برامج تُتيح تشغيل أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر المكتبية بشكل افتراضي. يغطي هذا القسم بعض برامج محاكاة الافتراضية لسطح المكتب وكيفية عملها.
يتضمن VMware Workstation Pro وVMware Fusion Pro مراقبي أجهزة افتراضية من النوع 2. على عكس برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية من النوع 1، الذي يحل محل نظام التشغيل الأساسي تمامًا، يعمل برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية من النوع 2 كتطبيق على نظام تشغيل سطح المكتب. تُتيح هذه القدرة لمستخدمي سطح المكتب تشغيل نظام تشغيل ثانٍ فوق نظام التشغيل الأساسي (المضيف).
يُعَد Workstation Pro متوافقًا مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة Windows وLinux. تقدِّم VMware أيضًا Fusion Pro، وهو متوافق مع أنظمة macOS. هذه المنتجات مجانية للاستخدام الشخصي ومدفوعة للاستخدام التجاري.
تجدُر الإشارة إلى أن VMware أوقفت برنامج Workstation Player وVMware Fusion Player منذ إطلاق Workstation Pro وFusion Pro.4
تُعَد VMware Tools مجموعة من الأدوات الأساسية لأي بيئة تعمل بواسطة Workstation Pro أو Fusion Pro. يُتيح ذلك لنظام التشغيل الضيف الذي يعمل داخل برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية من النوع الثاني العمل بشكل أفضل مع نظام التشغيل المضيف.
يمكن أن يؤدي تثبيت أدوات VMware إلى تحسين أداء الرسومات ودعم المجلدات المشتركة بين نظام التشغيل الضيف والمضيف. يمكنك أيضًا سحب ووضع الملفات وقصها ولصقها بين نظامَي التشغيل.
يوفر تكامل سطح المكتب الافتراضي (VDI) إدارة مركزية لسطح المكتب، ما يُتيح لك تكوين أنظمة تشغيل سطح المكتب واستكشاف أخطائها وإصلاحها دون الوصول عن بُعد أو زيارات إلى الموقع. يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيقاتهم وبياناتهم من أي جهاز وفي أي مكان، دون الاستثمار في معدات نقطة نهاية العميل عالية الطاقة والمكلِّفة. تظل البيانات الحساسة آمنة ولا تغادر الخادم أبدًا.
لم تَعُد VMware Horizon، وهي مجموعة أدوات VDI من VMware، متاحة نتيجةً لتخلّي Broadcom عن قسم End-User Computing (EUC) في VMware في ديسمبر 2023.
في عام 2024، اشترت شركة الاستثمار KKAR القسم وأعادت تسميته إلى Omnissa. تتضمن منصة Omnissa منصة Horizon ومنصة الإدارة Workspace ONE (التي كانت أيضًا جزءًا من محفظة VMware سابقًا).5
كما ذُكر سابقًا، لم يَعُد العديد من عروض VMware متاحًا كعناصر منفصلة منذ الاستحواذ على Broadcom. العرضان الرئيسيان هما VMware Cloud Foundation (VCF) وVMware vSphere Foundation (VVF).
على الرغم من تبسيط المجموعة، ما زالت منصة VMware vSphere للمحاكاة الافتراضية للخوادم تُطرح في ثلاث نسخ: vSphere Foundation وvSphere Essentials Plus Kit وvSphere Standard. وجميع هذه الإصدارات متاحة فقط ضمن ترخيص بالاشتراك.
يُعَد VMware vSphere Foundation (VVF) الإصدار الأكثر شمولًا. تتضمن الإضافات VMware Site Recovery وNSX Advanced Load Balancer وغيرها.
العملاء الذين يبحثون عن دمج أساسي للأجهزة أو افتراضية لعدد محدود من الخوادم ما زال بإمكانهم شراء اشتراكات في vSphere Essentials Plus Kit، وهو أبسط إصدار، أو vSphere Standard الذي يقع بين VVF وEssentials Plus Kit.
تتضمن عناصر وتقنيات vSphere الرئيسية ما يلي:
خادم vCenter هو عنصر الإدارة في vSphere. يُتيح لك إدارة عمليات نشر الأجهزة الافتراضية عبر مجموعة كبيرة من خوادم المضيف. يعمل خادم vCenter على تعيين الأجهزة الافتراضية للمضيفين وتخصيص الموارد لها ومراقبة الأداء وأتمتة سير العمل. يمكن استخدام هذا العنصر لإدارة صلاحيات المستخدم استنادًا إلى سياسات المستخدم الخاصة.
يحتوي VCenter Server على ثلاثة عناصر رئيسية:
سيؤدي استخدام برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية على خادم مضيف إلى زيادة استخدام هذه الأجهزة إلى أقصى حد، ولكن سيحتاج معظم مستخدمي المؤسسات إلى أجهزة افتراضية أكثر مما يمكن أن يستوعبه خادم فعلي واحد. وهنا يأتي دور تقنية التجميع من VMware.
تشارك VMware الموارد بين المضيفين من خلال تجميعهم في مجموعة ومعاملتهم كجهاز واحد. يمكنك بعد ذلك استخدام تقنية التجميع من VMware لتجميع الموارد بين برامج التشغيل الافتراضية التي تعمل على كل مضيف في المجموعة. عند إضافة جهاز افتراضي إلى مجموعة، يمكنك منحها حق الوصول إلى هذه الموارد المجمَّعة. قد يكون هناك العديد من المجموعات في المؤسسة المدعومة بنظام VMware.
تُتيح لك VMware إنشاء وإدارة المجموعات داخل بيئة vSphere الخاصة بها. تدعم المجموعة العديد من ميزات vSphere، بما في ذلك موازنة أعباء العمل والتوافر العالي والمرونة في مواجهة الأعطال.
يُتيح لك تجميع VMware الوصول إلى عدة وظائف من VMware لضمان عمل البنية التحتية الافتراضية بسلاسة وموثوقية.
تُتيح لك ميزة High Availability (HA) في VMware vSphere نقل الأجهزة الافتراضية بين الخوادم المادية عند تعطُّل الأجهزة الأساسية. وتراقب المجموعة، وإذا اكتشفت فشلًا في الأجهزة، تُعيد تشغيل الأجهزة الافتراضية على خوادم بديلة.
على الرغم من أن vSphere HA توفِّر التعافي السريع من الانقطاع، فإنه لا يزال من المتوقع حدوث فترة تعطُّل أثناء نقل الجهاز الافتراضي وإعادة تشغيله. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الحماية للتطبيقات ذات المهام الحساسة، فإن vSphere Fault Tolerance يوفر مستوى عاليًا من التوافر. ويضمن عدم فقدان أي بيانات أو معاملات أو اتصالات.
تعمل vSphere Fault Tolerance من خلال تشغيل جهاز افتراضي أساسي وآخر ثانوي على خوادم مختلفة داخل المجموعة، مع ضمان تطابقهما بشكل دائم. وإذا تعطل أحد المضيفين، يواصِل المضيف الآخر العمل، وتُنشئ vSphere Fault Tolerance جهازًا افتراضيًا ثانويًا جديدًا لاستعادة التكرار. وتعمل VSphere على أتمتة العملية بأكملها.
إذا سمحت بتشغيل العديد من الأجهزة الافتراضية دون إدارة عبر خوادمك، فستحدث مشكلات. ستكون بعض الأجهزة الافتراضية أكثر استهلاكًا لموارد المعالج والذاكرة من غيرها. قد يؤدي ذلك إلى أعباء عمل غير متوازنة، حيث يتولى بعض المضيفين عبئًا يفوق حصتهم بينما يظل آخرون بلا استخدام. تساعد VMware Distributed Resource Scheduling (DRS) على حل هذه المشكلة من خلال موازنة أعباء عمل VMware بين أجهزة التشغيل الافتراضية ESXi.
تُعد DRS، وهي إحدى ميزات vSphere Foundation، ميزة تعمل داخل مجموعة من مضيفي ESXi التي تتشارك الموارد. وتعمل على مراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة في الخوادم، ونقل الأجهزة الافتراضية بينها لتجنُّب الخوادم المُجهدة أو غير المستغلة. يمكنك ضبط سياسات التخصيص هذه لإعادة توزيع الموارد بشكل مكثف أو لإعادة موازنتها على فترات متباعدة.
صنعت VMware اسمًا لنفسها من خلال المحاكاة الافتراضية للخوادم وأنظمة تشغيل سطح المكتب. في عام 2012، أعلنت عن خططها لإجراء محاكاة افتراضية لكل شيء في مركز البيانات وأتمتته ضمن مفهوم أطلقت عليه مركز البيانات المعرَّف بالبرمجيات (SDDC).
يوسِّع مركز البيانات المعرَّف بالبرمجيات (SDDC) المحاكاة الافتراضية من المعالجة إلى موارد التخزين والشبكات، مع توفير مجموعة أدوات برمجية موحَّدة لإدارة تلك الموارد الافتراضية. وهو نتاج سنوات من التطور في المحاكاة الافتراضية للخوادم.
تشمل عناصر SDDC من VMware ما يلي:
VMware NSX هو منتج للمحاكاة الافتراضية للشبكات يُتيح لك تعريف شبكة تكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها منطقيًا عبر البرمجيات. يمكنك دمج وظائف الشبكة مثل التحويل والتوجيه وموازنة الأحمال وجدران الحماية داخل برامج مراقبة الأجهزة الافتراضية التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر x86. يمكنك إدارة هذه الوظائف مجتمعةً من شاشة واحدة بدلًا من تكوين الأجهزة المختلفة يدويًا عبر واجهات متعددة، كما يمكنك تطبيق سياسات قائمة على البرمجيات لأتمتة وظائف الشبكة. يقدِّم عنصر الشبكة في SDDC من VMware فوائد المحاكاة الافتراضية نفسها لوظائف الشبكات والبرمجيات والحوسبة.
يدعم المنتج بيئات السحابة الهجينة، بما في ذلك مركز البيانات المحلي وبيئات السحابة العامة والسحابة الخاصة لديك. يجعل هذا من الأسهل على شبكتك دعم التطبيقات السحابية الأصلية التي تعتمد على بيئات الحاويات والخدمات المصغرة.
يُعَد VMware vSan جزءًا من حل VMware للمحاكاة الافتراضية للتخزين. يعمل على إنشاء واجهة برمجية بين الأجهزة الافتراضية وأجهزة التخزين المادية. يمثِّل هذا البرنامج -وهو جزء من برامج التشغيل الافتراضية ESXi- أجهزة التخزين المادية كمجموعة واحدة من وحدات التخزين المشتركة التي يمكن الوصول إليها من قِبَل الأجهزة في المجموعة نفسها.
باستخدام VMware vSAN، يمكن للأجهزة الافتراضية الاستفادة من التخزين المتاح على أي جهاز ضمن المجموعة بدلًا من الاعتماد على جهاز واحد قد ينفد تخزينه. ويساعد هذا على منع هدر مساحة التخزين في الكمبيوتر المادي إذا لم تستخدمها الأجهزة الافتراضية الموجودة عليه. يمكن للأجهزة الافتراضية التي تعمل على مضيفين آخرين أيضًا استخدام هذا التخزين.
تتكامل VSAN مع vSphere لإنشاء مجموعة تخزين لمهام الإدارة، مثل التوفر العالي وترحيل أعباء العمل وموازنة أعباء العمل. تُتيح لك السياسات المخصصة التحكم الكامل في كيفية استخدام vSphere للتخزين المشترك.
تقدِّم VMware عدة منتجات وخدمات للبنية التحتية السحابية تحت مظلة VMware Cloud. يتضمن ذلك شراكات المنظومة لتقديم بنية VMware التحتية على أي سحابة. تشمل الشراكات IBM Cloud for VMware Solutions وAzure VM Solution وGoogle Cloud VMware Engine.
يندرج VMware Cloud Foundation (VCF)، الذي أشرنا إليه سابقًا، ضمن فئة VMware Cloud. تدعم مجموعة البرامج المتكاملة هذه عمليات السحابة الهجينة. وتشمل أيضًا مجموعة من الخدمات المعرَّفة بالبرمجيات للحوسبة والتخزين والشبكات والأمان.
تتوفر VCF كخدمة من مجموعة متنوعة من مزوِّدي خدمات السحابة. يمكن نشرها في بيئة سحابة خاصة عبر vSANReadyNode، وهو تكوين خادم مُعتمد يقدِّمه مصنِّع أجهزة أصلي (OEM) بالتعاون مع VMware. تدعم VCF أعباء العمل المعبأة في حاويات على منصة واحدة، وتُتيح أعباء عمل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML)، وقدرات خدمات البيانات المتكاملة والمزيد.
يُعَد VMware HCX برنامجًا يساعد الشركات على استخدام مزيج من بيئات الحوسبة. وهذا يمنح فرق تكنولوجيا المعلومات الوظائف التي تحتاجها بالتكلفة المناسبة، ويمكِّنها من الاحتفاظ بالبيانات الأكثر حساسية على أجهزتها الخاصة. يكمن التحدي في جعل هذه الأجهزة الافتراضية تعمل معًا عبر هذه البيئات المختلفة.
يُعَدHCX إجابة VMware لإدارة تعقيد السحابة الهجينة. وهو خدمة برمجيات كخدمة (SaaS) تُتيح لك إدارة عدة مثيلات من vSphere عبر بيئات مختلفة، بدءًا من مراكز البيانات المحلية ووصولًا إلى البيئات السحابية المستضافة.
كان يُعرَف سابقًا باسم Hybrid Cloud Extension وNSX Hybrid Connect، حيث يعمل HCX على تجريد بيئة vSphere لديك بحيث تبدو الأجهزة الافتراضية التي يديرها وكأنها تحتفظ بعنوان IP نفسه بغض النظر عن مكان تشغيلها. يستخدم HCX اتصال شبكة واسعة (WAN) محسَّنًا لتمديد التطبيقات المحلية إلى السحابة دون الحاجة إلى إعادة تكوين. يُتيح لك ذلك الاستفادة من قدرات الحوسبة الإضافية من السحابة للحفاظ على أداء التطبيقات المحلية عندما يتجاوز الطلب على الحوسبة الموارد المادية المحلية.
يمكنك في كثير من الأحيان رؤية هذا الموقف يحدث في البيع بالتجزئة. قد يؤدي ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية إلى استهلاك جميع موارد مركز البيانات لديك. يمكنك الحفاظ على تدفق الطلبات وتجنُّب إحباط العملاء من خلال استدعاء موارد الحوسبة في السحابة.
يُتيح لك HCX نسخ بياناتك إلى مثيل vSphere قائم على السحابة لأغراض التعافي من الكوارث. إذا أصبحت البنية التحتية المحلية لديك غير متوفرة، يمكنك التبديل إلى خادم أو نظام احتياطي دون الحاجة إلى إعادة تكوين عناوين IP.
مثل أجهزة الكمبيوتر المادية، تتطلب الأجهزة الافتراضية النسخ الاحتياطي. تُتيح VMware vSphere Storage APIs – Data Protection (المعروفة سابقًا باسم VMware vStorage APIs for Data Protection أو VADP) النسخ الاحتياطي المركزي للأجهزة الافتراضية في vSphere دون المرور عبر الشبكة المحلية للمضيف. هناك أيضًا حلول نسخ احتياطي أخرى من طرف ثالث متاحة من شركاء VMware.
لقطة VMware هي ملف يحفظ حالة الجهاز الافتراضي وبياناته في لحظة معينة من الزمن. تُتيح لك استعادة الجهاز الافتراضي إلى وقت التقاط اللقطة. لا تُعَد اللقطات نسخًا احتياطية لأنها تحفظ التغييرات فقط من ملف القرص الافتراضي الأصلي. يمكن فقط لحل النسخ الاحتياطي الكامل حماية أجهزتك الافتراضية بالكامل.
يستخدم المطورون بشكل متزايد الحاويات كبديل للأجهزة الافتراضية. مثل الأجهزة الافتراضية، تُعَد الحاويات بيئات افتراضية تحتوي على تطبيقات مجردة من الأجهزة المادية. ومع ذلك، تشارك الحاويات في نواة نظام التشغيل المضيف الأساسي بدلًا من محاكاة نظام التشغيل بأكمله كما تفعل الأجهزة الافتراضية.
تُعَد كلُّ من Docker وKubernetes اثنتين من أكثر التقنيات استخدامًا على نطاق واسع في الحاويات. تعمل Docker على تجميع التطبيقات في حاويات، بينما يعمل Kubernetes على تنسيق وإدارة هذه الحاويات في الإنتاج.
توفِّر الحاويات مرونة أكبر وتستخدم طاقة الحوسبة المادية بكفاءة أكبر من الأجهزة الافتراضية، ولكنها غير مناسبة لجميع الحالات. قد تريد تطوير تطبيق جديد كليًا يقسِّم أجزاءً صغيرة من الوظائف تُسمَّى الخدمات المصغرة إلى حاويات منفصلة، ما يجعل تطوير التطبيق والصيانة أكثر مرونة. من ناحية أخرى، قد يكون من الأفضل تشغيل تطبيق قديم مكتوب ليتم تشغيله كبرنامج ثنائي واحد في جهاز افتراضي يعكس البيئة التي اعتاد عليها.
باستخدام Tanzu Kubernetes Grid Integrated، يمكنك الجمع بين الحاويات والأجهزة الافتراضية. يتكامل مع vSphere، ما يدعم الإدارة السلسة للحاويات والأجهزة الافتراضية.
