ما المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب؟

في نموذج نشر VDI يعمل نظام التشغيل على الأجهزة الافتراضية (VM) مُستضاف على خادم في مركز البيانات. وتنتقل صورة سطح المكتب عبر الشبكة إلى جهاز المستخدم النهائي، حيث يمكن للمستخدم النهائي التفاعل مع سطح المكتب (والتطبيقات الأساسية ونظام التشغيل) كما لو كانت محلية.

يوفر VDI لكل مستخدم جهازًا افتراضيًا منفصلاً يعمل عليه نظام تشغيل خاص به. وتعمل موارد نظام التشغيل—بما في ذلك برامج التشغيل ووحدات المعالجة المركزية والذاكرة—من طبقة برمجية تسمى المشرف الافتراضي الذي يحاكي مخرجاتها، ويدير تخصيص الموارد لأجهزة افتراضية متعددة، ويسمح لها بالعمل جنبًا إلى جنب على الخادم نفسه.

تتمثل الميزة الرئيسية لـ VDI في إمكانية توصيل سطح مكتب Windows 10 ونظام التشغيل إلى أجهزة المستخدم النهائي. ومع ذلك، نظرًا لأن VDI يدعم مستخدمًا واحدًا فقط لكل مثيل Windows 10، فإنه يتطلب جهازًا افتراضيًا منفصلاً لكل مستخدم Windows 10.