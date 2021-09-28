ما المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب؟

تتيح المحاكاة الافتراضية تقديم تجربة سطح مكتب آمنة وكاملة الدقة للمستخدمين النهائيين على أي جهاز.
تُنشئ المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب نسخة افتراضية أو افتراضية قائمة على البرمجيات من بيئة سطح المكتب ونظام التشغيل (OS) للمستخدم النهائي المنفصل عن جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم النهائي أو العميل. ويتيح ذلك للمستخدم الوصول إلى سطح المكتب الخاص به من أي جهاز كمبيوتر.
في نموذج نشر VDI يعمل نظام التشغيل على الأجهزة الافتراضية (VM) مُستضاف على خادم في مركز البيانات. وتنتقل صورة سطح المكتب عبر الشبكة إلى جهاز المستخدم النهائي، حيث يمكن للمستخدم النهائي التفاعل مع سطح المكتب (والتطبيقات الأساسية ونظام التشغيل) كما لو كانت محلية.
يوفر VDI لكل مستخدم جهازًا افتراضيًا منفصلاً يعمل عليه نظام تشغيل خاص به. وتعمل موارد نظام التشغيل—بما في ذلك برامج التشغيل ووحدات المعالجة المركزية والذاكرة—من طبقة برمجية تسمى المشرف الافتراضي الذي يحاكي مخرجاتها، ويدير تخصيص الموارد لأجهزة افتراضية متعددة، ويسمح لها بالعمل جنبًا إلى جنب على الخادم نفسه.
تتمثل الميزة الرئيسية لـ VDI في إمكانية توصيل سطح مكتب Windows 10 ونظام التشغيل إلى أجهزة المستخدم النهائي. ومع ذلك، نظرًا لأن VDI يدعم مستخدمًا واحدًا فقط لكل مثيل Windows 10، فإنه يتطلب جهازًا افتراضيًا منفصلاً لكل مستخدم Windows 10.
في RDS—المعروف أيضًا باسم مضيف جلسة عمل سطح المكتب البعيد (RDSH)—يصل المستخدمون عن بُعد إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية وتطبيقات Windows من خلال نظام التشغيل Microsoft Windows Server. ويتم تقديم التطبيقات وصور سطح المكتب عبر بروتوكول سطح المكتب البعيد من Microsoft. وكان هذا المنتج يعرف سابقًا باسم Microsoft Terminal Server، وقد ظل دون تغيير إلى حد كبير منذ إصداره الأولي.
من وجهة نظر المستخدم النهائي، فإن RDS وVDI متطابقان. ولكن نظرًا لأن مثيل واحد من Windows Server يمكن أن يدعم أكبر عدد ممكن من المستخدمين المتزامنين بقدر ما يمكن لأجهزة الخادم التعامل معه، يمكن أن يكون RDS خيارًا لمحاكاة افتراضية لسطح المكتب أكثر فعالية من حيث التكلفة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن التطبيقات التي تم اختبارها أو اعتمادها للتشغيل على نظام التشغيل Windows 10 قد لا تكون مختبرة أو معتمدة للتشغيل على نظام التشغيل Windows Server.
في DaaS، تتم استضافة الأجهزة الافتراضية على واجهة خلفية مستندة إلى السحابة بواسطة مزود تابع لجهة خارجية. ويمكن أن يكون DaaS قابل للتوسع بسهولة، ويمكن أن يكون أكثر مرونة من الحلول المحلية، ويتم نشره بشكل عام وبشكل أسرع من العديد من خيارات المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب الأخرى.
مثل الأنواع الأخرى من تقنيات المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب السحابي، شارك DaaS في العديد من الفوائد العامة للحوسبة السحابية، بما في ذلك دعم أحمال التشغيل المتقلبة ومتطلبات التخزين المتغيرة، والتسعير القائم على الاستخدام، والقدرة على جعل التطبيقات والبيانات قابلة للوصول من أي جهاز متصل بالإنترنت تقريبًا. ويتمثل العيب الرئيسي لـ DaaS في أن الميزات والتكوينات ليست دائمًا قابلة للتخصيص كما هو مطلوب.
يعد VDI خيارًا شائعًا لأنه يقدم نسخة افتراضية من نموذج حوسبة مألوف، وهو حوسبة سطح المكتب المادية. لكن تنفيذ VDI يتطلب منك إدارة جميع جوانب البنية التحتية بنفسك، بما في ذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل والتطبيقات، ومراقب الأجهزة الافتراضية والبرامج المرتبطة به. وقد يكون هذا صعبًا إذا كانت تجربة VDI وخبرتك محدودة. ويمكن أن يتطلب شراء جميع العناصر التحتية استثمارًا أوليًا أكبر.
يمكن أن يكون RDS/RDSH خيارًا قويًا إذا كان يدعم التطبيقات المحددة التي تحتاج إلى تشغيلها ويحتاج المستخدمون النهائيون فقط إلى الوصول إلى تلك التطبيقات، وليس إلى أجهزة سطح مكتب Windows كاملة. يوفر نظام RDS كثافة أكبر للمستخدم النهائي لكل خادم مقارنةً بـ VDI، وعادةً ما تكون الأنظمة أرخص وأكثر قابلية للتوسع من بيئات VDI الكاملة. ومع ذلك، يحتاج موظفوك إلى مجموعة المهارات والخبرة اللازمة للإشراف على تقنية RDS/RDSH وإدارتها.
يكتسب DaaS حاليًا شعبية متزايدة مع ازدياد ارتياح فرق تكنولوجيا المعلومات لاستخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية المشتركة والتطبيقات المشتركة. بشكل عام، يميل إلى أن يكون الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة. كما أنه الأسهل في الإدارة، ويتطلب القليل من الخبرة الداخلية في إدارة البنية التحتية أو VDI. وهو قابل للتوسع ويتضمن نفقات تشغيلية بدلاً من النفقات الرأسمالية، كما أنه هيكل معقول التكلفة بالنسبة إلى العديد من الشركات.
توفر المحاكاة الافتراضية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية العديد من الفوائد المحتملة التي يمكن أن تختلف حسب نموذج النشر الذي تختاره.
يمكن أن تسهل المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب على فرق تكنولوجيا المعلومات إدارة احتياجات حوسبة الموظفين. ويمكن لشركتك الاحتفاظ بقالب جهاز افتراضي واحد للموظفين ضمن أدوار أو وظائف مماثلة بدلاً من الحفاظ على أجهزة الكمبيوتر الفردية التي يجب إعادة تكوينها أو تحديثها أو تصحيحها كلما دعت الحاجة إلى إجراء تغييرات في البرامج. وهذا يوفر الوقت وموارد تكنولوجيا المعلومات.
تتيح لك العديد من حلول سطح المكتب الافتراضي تحويل المزيد من ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك من النفقات الرأسمالية إلى نفقات التشغيل. ونظرًا لأن التطبيقات كثيفة الحوسبة تتطلب طاقة معالجة أقل عندما يتم تقديمها من خلال أجهزة افتراضية مستضافة على خادم مركز البيانات، فإن المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب يمكنها إطالة عمر أجهزة المستخدم النهائي الأقدم أو الأقل قوة. قد تتطلب حلول سطح المكتب الافتراضي المحلية استثمارًا أوليًا كبيرًا في أجهزة الخادم وبرنامج المشرف الافتراضي والبنية التحتية الأخرى، ما يجعل DaaS القائمة على السحابة—حيث تدفع ببساطة رسوم استخدام منتظمة—خيارًا أكثر جاذبية.
تسهل المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب على الموظفين الوصول إلى موارد حوسبة المؤسسة. ويمكنهم العمل في أي وقت وفي أي مكان ومن أي جهاز مدعوم متصل بالإنترنت.
يمكن أن تدعم أجهزة سطح المكتب الافتراضية الوصول إلى سطح المكتب عن بُعد من مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة الطرفية خفيفة الوزن والأجهزة عديمة النظام والأجهزة اللوحية، وحتى بعض الهواتف الذكية. ويمكنك استخدام أجهزة سطح المكتب الافتراضية لتقديم تجربة شبيهة بمحطة العمل والوصول إلى سطح المكتب الكامل في أي مكان وزمان، بغض النظر عن نظام التشغيل الأصلي لجهاز المستخدم النهائي.
في المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب، يتم تجريد صورة سطح المكتب وفصلها عن الأجهزة المادية المستخدمة للوصول إليها، ويمكن أن يكون الجهاز الافتراضي المستخدم لتقديم صورة سطح المكتب بيئة خاضعة لرقابة مشددة يديرها قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة.
من السهل والسريع نشر أجهزة افتراضية جديدة أو تقديم التطبيقات الجديدة عند الضرورة، ومن السهل أيضًا حذفها عندما لا تكون هناك حاجة إليها.
عند تطبيق المحاكاة الافتراضية لسطح المكتب، سيستمتع المستخدمون النهائيون بتجربة غنية بالميزات دون التضحية بالوظائف التي اعتادوا الاعتماد عليها، مثل الطباعة أو الوصول إلى منافذ USB.
يعتمد البرنامج المطلوب لتقديم أجهزة سطح المكتب الافتراضية على طريقة المحاكاة الافتراضية التي اخترتها.
باستخدام VDI، يتم تشغيل نظام تشغيل سطح المكتب (الأكثر شيوعًا Microsoft Windows) وإدارته في مركز البيانات. ويتم تشغيل برنامج مراقب الأجهزة الافتراضية على الخادم المضيف، ما يوفر إمكانية الوصول إلى الجهاز الافتراضي لكل مستخدم نهائي عبر الشبكة. ويُعد برنامج وسيط الاتصال ضروريًا للتحقق من هوية المستخدمين، وتوصيل كل منهم بجهاز افتراضي، ومراقبة مستويات النشاط، وإعادة تعيين الجهاز الافتراضي عند إنهاء الاتصال. قد يتم تجميع وسطاء الاتصال مع برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية أو شراؤها بشكل منفصل عنه.
يمكن تنفيذ RDS أو RDSH باستخدام مرافق الخدمات المجمعة مع نظام التشغيل Microsoft Windows Server.
إذا اخترت حل DaaS، فسيتم التعامل مع جميع عمليات تثبيت البرامج وتهيئتها وصيانتها من قِبل مزود خدمة DaaS المستضافة على السحابة. ويتضمن ذلك التطبيقات وأنظمة التشغيل والملفات وتفضيلات المستخدم.
