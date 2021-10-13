إن السعي لتحسين مرونة تكنولوجيا المعلومات يحفز المؤسسات على استكشاف بنى مراكز البيانات الجديدة. تحتاج المؤسسات إلى تسريع تقديم الخدمات التقنية مع الاحتفاظ بالسيطرة على تكنولوجيا المعلومات وتقليل التعقيد وتقليل التكاليف.

ببساطة، عمليات شراء ونشر البنية التحتية التقليدية بطيئة ومرهقة للغاية. لا يمكن لمجموعات الأعمال ومطوري البرامج الانتظار أسابيع أو شهور حتى يتم شراء بنية تحتية مادية جديدة وتوفيرها. تحتاج الفرق إلى الموارد في غضون ساعات أو دقائق للاستفادة من ظروف السوق المتغيرة وتلبية توقعات العملاء.

منذ تقديم المحاكاة الافتراضية للخادم منذ سنوات، أدركت المؤسسات قيمة تجميع موارد البنية الأساسية. عبر تجريد موارد الحوسبة من الخوادم المادية، تساعد افتراضية الخادم في تسريع عملية التوفير، وتحسين استخدام النظام، وتقليل نفقات الأجهزة.

يمكن لبنية مركز البيانات المعرّف برمجيًا أن تُحسّن بشكل كبير من مرونة تكنولوجيا المعلومات. من خلال تجميع موارد البنية التحتية، وتوحيد أدوات الإدارة عبر طبقات البنية التحتية، وتمكين التزويد القائم على السياسات، يمكن لمركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) أن يساعد مجموعات تكنولوجيا المعلومات على الاستجابة بشكل أسرع للطلبات الجديدة لموارد تكنولوجيا المعلومات. في الوقت نفسه، يتيح مركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC) أتمتة تعتمد على السياسات لتوفير الموارد وإدارتها، مما يسرع تسليم الموارد ويعزز الكفاءة لتقليل التكاليف وتأسيس مسار لتحديث التطبيقات.

