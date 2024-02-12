ما المقصود بالبنية التحتية فائقة الارتباط؟

للجمع بين ميزات الحوسبة والشبكات والتخزين في نظام واحد يمكن إدارته، تقوم مراكز البيانات التي تستخدم منهجية متقاربة بدمج عناصر مختلفة مثل الخوادم والتخزين والشبكات في حلول فريدة تمت هندستها مسبقًا تتكون من أجهزة معيارية أو مصممة لهذا الغرض.

تعمل أنظمة CI على تبسيط النشر والإدارة مقارنة بالأنظمة غير المتقاربة ولكنها تفشل في الاستفادة الكاملة من المحاكاة الافتراضية للبرامج. وعلى الرغم من الجمع بين بعض عناصر البنية التحتية المتقاربة، إلا أن هذه الأنظمة ماتزال تحتاج إلى عدة أجزاء من أجهزة الفريدة (والتي يمكن أن تكون متخصصة ومكلفة) ودعم تقنية المعلومات لدمج وإدارة النظام بالكامل.