ما المقصود بإدارة مركز البيانات؟

التنقل عبر التعقيد

إدارة الأصول داخل مركز بيانات المؤسسة معقدة بطبيعتها. غالبًا ما يتكون مركز البيانات من أجهزة وبرامج من بائعين متعددين، بما في ذلك العديد من التطبيقات والأدوات. يمكن لبيئة مركز البيانات أيضًا التعايش والتفاعل مع بيئات سحابية خاصة من عدد من موفري الخدمات السحابية. يمكن أن يكون لكل مكون من مكونات الأجهزة ومثيل البرمجيات والبيئة المستندة إلى السحابة شروطها التعاقدية أو الضمان أو واجهة المستخدم أو أذونات الترخيص الخاصة بها. يحتوي كل عنصر من عناصر مركز البيانات أيضا على عمليات وإجراءات فريدة يجب اتباعها عند تنفيذ التصحيحات أو الترقيات. في حين أن التعقيد يمثل تحديًا في حد ذاته، إلا أنه عاملاً مساهمًا (إن لم يكن سببًا مباشرًا) للعديد من التحديات الأخرى التي تواجهها عند إدارة مركز البيانات.

اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالاجتماعات

نظرًا لبيئة مركز البيانات المعقدة متعددة البائعين، قد يكون من الصعب على مدراء مراكز البيانات ضمان دعم جميع اتفاقيات مستوى الخدمة. يمكن أن تمتد اتفاقيات مستوى الخدمة هذه إلى:

توفُّر التطبيق

الاحتفاظ بالبيانات

سرعة الاسترداد

وقت تشغيل الشبكة وتوافرها

ضمانات التتبع

يمكن لمديري مراكز البيانات أن يكافحوا في بيئة معقدة من أجل تتبع الضمانات التي انتهت صلاحيتها أو ما يغطيه كل ضمان. ومن دون رؤية معلومات الضمان، قد يتم إنفاق الأموال بلا داعٍ على مكونات ربما تمت تغطيتها بطريقة أخرى.

تكاليف

بخصوص مراكز البيانات الخاصة، يمكن لموظفي تقنية المعلومات وتكاليف الطاقة والتبريد استهلاك قدر كبير من الميزانية المحدودة المخصصة لما يعتبر عادة تكلفة غير ذات قيمة مضافة للمؤسسة.

المراقبة

قد يضطر مدراء مراكز البيانات إلى استخدام معدات غير كافية أو قديمة لمراقبة عمليات مركز البيانات المعقدة الخاصة بهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى فجوات في رؤية الأداء وتوزيع عبء العمل غير الفعال. كما يتأثر تخطيط القدرة سلبًا، نظرا حيث قد لا يتمكن مدراء مراكز البيانات الذين يعتمدون على معدات متباينة أو قديمة من الحصول على المقاييس الدقيقة اللازمة لتقييم مدى تلبية مركز البيانات للمتطلبات الحالية.

موارد محدودة

غالبا ما يعمل مديرو مراكز البيانات مع عدد محدود من الموظفين والطاقة والمساحة بسبب قيود الميزانية. وفي كثير من الحالات، يفتقرون أيضًا إلى الأدوات المناسبة اللازمة لإدارة هذه الموارد المحدودة بفعالية. يمكن أن تعيق الموارد المحدودة إدارة الخدمة ، ما يؤدي إلى تسليم موارد تكنولوجيا المعلومات المتأخرة أو غير الكافية لمستخدمي الأعمال والأطراف المعنيين الآخرين عبر المجموعة.

تحقيق أهداف الاستدامة

تعمل العديد من المنظمات على تقليل بصمتها الكربونية، مما يعني إيجاد طرق لتقليل استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها والانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء. يتم تكليف مدراء مراكز البيانات بتنفيذ الأجهزة والإجراءات التي تقلل من البصمة الكربونية لبيئتهم مع التعامل في نفس الوقت مع تعقيد مركز البيانات الحالي والموارد المحدودة.