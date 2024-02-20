ما هو التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)؟

التخزين المعرف بالبرامج (SDS) هو منهجية تخزين بيانات يتم فيها استخدام طبقة برنامج لفصل موارد التخزين عن البنية التحتية الأساسية لأجهزة التخزين الفعلية.
يُجرد SDS موارد التخزين المتاحة داخل بيئة التخزين الواسعة الخاصة بالمنظمة على نحو فعال، من خلال أنواع مختلفة من أجهزة التخزين وأنظمته. وفي حين أن أنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أو أنظمة شبكة منطقة التخزين (SAN) التقليدية غالبًا ما تعتمد على أجهزة خاصة أو برامج خاصة بالمورد، فإن حلول التخزين المعرف بالبرامج (SDS) تستخدم بشكل عام أجهزة شائعة، مثل أي معيار صناعي أو خادم x86 server، ويمكنها توحيد الأنظمة غير المتوافقة بطريقة أخرى.
من خلال التجريد، يتيح التخزين المعرّف بالبرمجيات توفير الموارد المستند إلى السياسات والإدارة الديناميكية لموارد التخزين، بغض النظر عن أجهزة التخزين الفريدة المستخدمة. يستخدم التخزين المعرّف بالبرمجيات (SDS) المحاكاة الافتراضية لإنشاء مجموعة موحدة من موارد التخزين التي يمكن تخصيصها ديناميكيًا إما من خلال الأتمتة أو يدويًا عبر واجهة لوحة تحكم ممكّنة بالبرمجيات.
عادة ما تتكون البنية التحتية التقليدية لتخزين البيانات من أجزاء مختلفة من أجهزة التخزين، كل منها تدار بواسطة برامج خاصة. وغالبًا ما يؤدي هذا النهج إلى إنشاء بنية صلبة مرتبطة بأنظمة غير مرنة للبائعين أو الشركات المصنعة، مما يجعل الصيانة وترحيل البيانات والتوسع أكثر صعوبة. كما أصبحت تجزئة البيانات وانخفاض رؤية البيانات من المشكلات الأكبر حيث تساهم تقنيات التخزين التقليدية في زيادة صوامع البيانات وتعقيد النظام.
التخزين المعرّف بالبرمجيات يحرر المؤسسات من الاعتماد على البنية التحتية الاحتكارية ويوفر حرية اختيار البائعين والأجهزة الأنسب لاحتياجاتهم. كما يوفر التخزين المجرد مرونة وكفاءة أفضل وقابلية تطوير أسرع، مع القدرة على توسيع نطاق موارد التخزين المحددة بشكل مستقل عن عناصر مركز البيانات الأخرى، مثل موارد الحوسبة والشبكات.
يشتمل التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS)، بوصفه فئة، على كثير من التقنيات الفردية التي تفصل إدارة التخزين والموارد عن الأجهزة الأساسية، ولكل منها حالات استخدام تعتمد على المهام الخاصة بها. تتضمن بعض الأشكال الشائعة من SDS ما يلي:
يحقق التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) عملية تجريد التخزين من خلال طبقة برمجية، مثل مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor). ويعمل هذا البرنامج كنظام إشرافي مركزي قادر على إدارة جميع موارد التخزين المتاحة ومحاكاتها افتراضيًا والتحكم فيها بشكل فعال عبر أنواع مختلفة من التخزين، بما في ذلك SAN و SSD وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يزيد برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية للتخزين من توافر الموارد الإجمالية وسرعتها واستخدامها عبر أنظمة التخزين المتباينة مع تحسين المرونة والكفاءة، وتوفير خدمات قيمة مثل التزويد الآلي واللقطات وتكرار البيانات والنسخ المتماثل.
كطبقة افتراضية، يمكن أن يوفر برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية للتخزين وصولاً مركزيًا ومبسطًا للتخزين، مما يبسط عمليات تقنية المعلومات إلى حد كبير ويبسط التكامل السلس لنماذج التخزين غير المتشابهة أو غير المتوافقة المناسبة للتطبيقات المتنوعة.
تتكون حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) من عدة سمات رئيسية.
ميزة مميزة للتخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) هي طبقة برمجية تعتبر تطبيقًا لإدارة التخزين القادرة على توفير وإدارة وتحسين كافة موارد التخزين.
من خلال المحاكاة الافتراضية، تقوم حلول SDS بفصل التخزين عن الأجهزة الأساسية وتوفر وصولًا على مستوى النظام إلى جميع موارد التخزين.
يتم إنشاء مجموعة مجمعة وموحدة ومركزية لجميع وحدات التخزين المتاحة من خلال المحاكاة الافتراضية، مما يتيح تخصيص الموارد الديناميكية والاستخدام الأمثل لسعة التخزين.
تعد واجهات برمجة التطبيقات ميزة مشتركة بين حلول SDS، حيث تعمل على تمكين التوافق بين الأنظمة والبرامج والأجهزة المختلفة.
يسهل التخزين الموحد والمركزي في توفير مجموعة من قدرات ميزات إدارة البيانات، بما في ذلك حماية البيانات والنسخ المتماثل وإلغاء البيانات المكررة (ممارسة حذف نسخ الملفات غير المرغوب فيها والتكرار) والتعافي من الكوارث.
بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والأداء، يقدم SDS العديد من الميزات المفيدة للمنظمات.
التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) هو طريقة فعالة من حيث التكلفة لتعظيم قيمة موارد التخزين الحالية وتحسين سعة التخزين المملوكة دون شراء أجهزة جديدة. ومن خلال تحرير موارد التخزين من الأجهزة الأساسية، يسمح SDS أيضًا للمنظمات باستخدام بدائل تخزين منخفضة التكلفة بدلاً من امتلاك أجهزة خاصة باهظة الثمن.
نظرا لأن التخزين الافتراضي لا يعتمد على أي قيود على الأجهزة المملوكة أو البرامج، فإن SDS يمثل طريقة فعالة لتحرير المنظمات من قيود المورد، مما يسمح بمزيد من المرونة في اختيار الأجهزة.
يمكن للتخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) تبسيط كثير من المهام المتعلقة بإدارة التخزين بشكل كبير، مما يقلل من نفقات تقنية المعلومات إما عن طريق أتمتة أو تبسيط أحمال التشغيل المعقدة المتعلقة بتوفير التخزين والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
يُعد SDS مناسب تمامًا للعمليات التي لا تسعى إلى توسيع نطاقها رأسيًا فحسب، وإنما توسيعه أفقيًا كذلك. حيث يدعم SDS قابلية التوسع الخطي من خلال تمكين المنظمات من إضافة عقد تخزين إضافية بسهولة—بما في ذلك أقراص SAN و SSD وغيرها—دون الحاجة إلى إضافة عقد حوسبة وشبكة غريبة.
يعد التخزين المعرف بالبرامج (SDS) حلاً قيما للمنظمات التي تتطلع إلى تحسين بنية التخزين الخاصة بها إما من أجل الكفاءة أو التوافق أو المرونة، ويمكن أن يثبت قيمة أكبر للعديد من حالات الاستخدام المحددة الشائعة في البيئة الرقمية اليوم، بما في ذلك ما يلي.
غالبًا ما يتم نشر حلول SDS في إدارة البيئات الافتراضية، حيث يكون إعادة تخصيص التخزين الديناميكي ذا قيمة خاصة لتحسين الأجهزة الافتراضية (VM) استنادًا إلى متطلبات أحمال التشغيل.
فيما يتعلق بالمؤسسات التي تتبنى الحوسبة السحابية وبيئاتها السحابية الخاصة والسحابية العامة والسحابية الهجينة، يوفر SDS إطارًا فعالاً من حيث التكلفة ويمتاز بأسلوب رشيق لتسهيل النقل بين إدارة البيانات المحلية والمستندة إلى سحابة.
غالبًا ما تستفيد المنظمات التي تعمل في مشاريع كثيفة البيانات تتطلب حوسبة عالية الأداء، مثل النمذجة العلمية والتعلم الآلي، من SDS لتخصيص التخزين المحسن والديناميكي وإدارته.
يتفوق SDS القابل للتوسع والمرن بطبيعته، في تخزين ومعالجة كميات كبيرة من البيانات، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لتحليل البيانات الكبيرة.
في مختلف الصناعات، يوفر SDS حماية قوية للبيانات من أجل التعافي المرن من الكوارث. وعندما يكون توفر البيانات وسلامتها أمرًا بالغ الأهمية للمهام، يتم استخدام SDS لتسريع عملية تكرار البيانات لتقليل فترات التعطل وضمان استمرارية الأعمال.
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