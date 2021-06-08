ما المقصود بتخزين البيانات؟

تم التحديث: 15 يوليو 2024
المساهمون: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
يشير مصطلح تخزين البيانات إلى الوسائط المغناطيسية أو الضوئية أو الميكانيكية التي تسجل المعلومات الرقمية وتحفظها للعمليات الجارية أو المستقبلية.
هناك نوعان من المعلومات الرقمية: بيانات إدخال وبيانات إخراج. يقدم المستخدمون بيانات الإدخال، ويوفر الكمبيوتر بيانات الإخراج. ومع ذلك، لا تستطيع وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر حساب أي شيء أو إنتاج بيانات مخرجة بدون مدخلات المستخدم.
يمكن للمستخدمين إدخال بيانات الإدخال مباشرةً إلى الكمبيوتر. ومع ذلك، في وقت مبكر من عصر الكمبيوتر، وجدوا أن إدخال البيانات بشكل مستمر يدويًا أمر يستهلك الكثير من الوقت والطاقة. أحد الحلول قصيرة المدى هو ذاكرة الكمبيوتر، والمعروفة أيضًا باسم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ومع ذلك، فإن قدرتها على التخزين والاحتفاظ بالذاكرة محدودة. ذاكرة القراءة فقط (ROM)، كما يوحي اسمها، هي الذاكرة التي يمكن فيها قراءة البيانات فقط ولكن لا يمكن تحريرها بالضرورة. حيث تتحكم في الوظائف الأساسية للكمبيوتر.
على الرغم من أن علماء الكمبيوتر حققوا تقدمًا كبيرًا في ذاكرة الكمبيوتر من خلال تطوير ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة (SDRAM)، إلا أنهم ما زالوا مقيدين بالتكلفة والمساحة وسعة الذاكرة. عندما يتم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر، تتوقف تبعًا لذلك أيضًا قدرة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على الاحتفاظ بالبيانات. ما الحل؟ تخزين البيانات.
بفضل مساحة تخزين البيانات، يمكن للمستخدمين حفظ البيانات على الجهاز. وفي حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر، سيتم الاحتفاظ بالبيانات. بدلاً من إدخال البيانات يدويًا في الكمبيوتر، يمكن للمستخدمين توجيه الكمبيوتر لسحب البيانات من أجهزة التخزين. يمكن لأجهزة الكمبيوتر قراءة البيانات المدخلة من مصادر مختلفة حسب الحاجة، ومن ثم يمكنها إنشاء المخرجات وحفظها في نفس المصادر أو مواقع تخزين أخرى. ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة تخزين البيانات مع الآخرين.
اليوم، تحتاج المؤسسات والمستخدمون إلى تخزين البيانات لتلبية الاحتياجات الحسابية عالية المستوى لتحليلات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IOT). والوجه الآخر من الاحتياج إلى تخزين البيانات بكميات ضخمة هو الحماية من فقدان البيانات بسبب الكوارث أو الفشل أو عمليات الاحتيال. لذلك، لتجنب فقدان البيانات، يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام تخزين البيانات كحل نسخ احتياطي واستعادة .
سواء كانت التهديدات ناجمة عن خطأ بشري أو خلل في النظام أو الأعمال الإجرامية الضارة، تُعد عمليات اختراق أمن البيانات من أخطر التهديدات وأشدها تكلفة التي تواجه الشركات في عالمنا اليوم.
بمصطلحات بسيطة، تتصل أجهزة الكمبيوتر أو المحطات الطرفية الحديثة بأجهزة التخزين إما بشكل مباشر أو عبر شبكة. ويقوم المستخدمون بتوجيه أجهزة الكمبيوتر للوصول إلى البيانات من أجهزة التخزين هذه وتخزين البيانات عليها. ومع ذلك، على المستوى الأساسي، هناك أساسان لتخزين البيانات: الشكل الذي تؤخذ به البيانات والأجهزة التي يتم تسجيلها وتخزينها عليها.
لتخزين البيانات، بغض النظر عن تنسيقها، يحتاج المستخدمون إلى أجهزة تخزين. تأتي أجهزة تخزين البيانات في فئتين رئيسيتين: التخزين المباشر بالمنطقة والتخزين القائم على الشبكة.
التخزين المباشر بالمنطقة، المعروف أيضًا باسم التخزين الملحق المباشر (DAS)، هو كما يوحي الاسم. غالبًا ما يكون هذا التخزين في المنطقة المجاورة مباشرةً ومتصلًا بشكل مباشر بجهاز الحوسبة الذي يمكنه الوصول إليه. وفي كثير من الأحيان، يكون هذا الجهاز هو الجهاز الوحيد المتصل به. يمكن للتخزين الملحق المباشر (DAS) أيضًا توفير خدمات النسخ الاحتياطي المحلية الجيدة، لكن المشاركة محدودة. تشتمل أجهزة التخزين الملحق المباشر (DAS) على الأقراص المرنة والأقراص الضوئية — الأقراص المضغوطة (CDs) وأقراص الفيديو الرقمية (DVDs) — محركات الأقراص الثابتة (HDD)، ومحركات الأقراص المحمولة، ومحرك الأقراص ذو الحالة الثابتة (SSD).
يتيح التخزين القائم على الشبكة لأجهزة كمبيوتر متعددة إمكانية الوصول إليه عبر الشبكة، مما يجعله أفضل لمشاركة البيانات والتعاون. وتُعد قدرته على التخزين خارج الموقع أيضًا أكثر ملاءمة للنسخ الاحتياطي وحماية البيانات. هناك إعدادان قياسيان للتخزين يعتمدان على الشبكة، وهما تخزين المتصل بالشبكة (NAS) وشبكة التخزين (SAN).
غالبًا ما يكون التخزين المتصل بالشبكة عبارة عن جهاز واحد يتكون من حاويات تخزين وفيرة ومتكررة أو مصفوفة متكررة من الأقراص المستقلة (RAID). التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN) يمكن أن يكون عبارة عن شبكة مكونة من أجهزة متعددة من أنواع مختلفة، بما في ذلك SSD والتخزين بالذاكرة الوميضية والتخزين الهجين والتخزين على السحابة الهجينة والتخزين على السحابة وأجهزة وبرامج النسخ الاحتياطي.
فيما يلي الفرق بين NAS وSAN:
التخزين المتصل بالشبكة (NAS)
التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN)
تخزين الذاكرة الوميضية هي عبارة عن تقنية محرك أقراص ذو حالة صلبة يستخدم شرائح ذاكرة وميضية لكتابة وتخزين البيانات. محرك وميضي يعتمد على محرك أقراص ذو حالة صلبة (SSD) يقوم بتخزين البيانات باستخدام ذاكرة وميضية. بالمقارنة مع محركات الأقراص الصلبة (HDD)، فإن نظام الحالة الصلبة لا يحتوي على أجزاء متحركة ويستغرق زمن انتقال أقل، وبالتالي يوجد عدد أقل من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD). نظرًا لأن معظم محركات أقراص SSD الحديثة تعتمد على الذاكرة الوميضية، فإن سعة التخزين بالذاكرة الوميضية مرادفة لنظام الحالة الصلبة.
توفر محركات أقراص SSD والذاكرة الوميضية إنتاجية أعلى من محركات الأقراص الصلبة (HDD)، لكن يمكن أن تكون مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط أكثر تكلفة. تتبنى العديد من المؤسسات نهجًا هجينًا، حيث تمزج بين سرعة الذاكرة الوميضية وسعة التخزين التي تتميز بها محركات الأقراص الصلبة. تتيح البنية التحتية المتوازنة للتخزين للشركات إمكانية تطبيق تقنيات معيّنة لتلبية احتياجات التخزين المختلفة. ويوفر التخزين الهجين طريقة اقتصادية للانتقال من محركات الأقراص الصلبة التقليدية دون الانتقال بالكامل إلى الذاكرة الوميضية.
توفر وحدة التخزين السحابية بديلاً منخفض التكلفة وقابل للتوسع لتخزين الملفات على الأقراص الصلبة المحلية أو شبكات التخزين. يتيح لك مزودو الخدمات السحابية (CSP)—مثل Google Cloud وMicrosoft Azure وIBM Cloud® وAmazon Web Services (AWS)—إمكانية حفظ البيانات والملفات في موقع خارج موقع العمل يمكنك الوصول إليه من خلال الإنترنت العام أو اتصال شبكة خاصة مخصصة. يتحمل مزود الخدمة مسؤولية استضافة وتأمين وإدارة الخوادم والبنية التحتية المرتبطة بها والمحافظة عليها ويضمن لك إمكانية الوصول إلى البيانات عند الحاجة إليها.
يجمع التخزين في بيئة سحابية هجينة بين عناصر السحابة الخاصة والعامة. باستخدام تخزين السحابة الهجينة، يمكن للمنظمات اختيار السحابة التي تريد تخزين البيانات فيها. على سبيل المثال، تعد البيانات شديدة التنظيم والتي تخضع لمتطلبات الأرشفة والتكرار الصارمة أكثر ملاءمة لبيئة السحابة الخاصة ، في حين يمكن تخزين البيانات الأقل حساسية في السحابة العامة. يستخدم البعض سحابات هجينة لتكملة شبكات التخزين الداخلية الخاصة بهم باستخدام سحابة التخزين العامة.
تحمي أجهزة ووحدات تخزين النسخ الاحتياطي البيانات من الفقد بسبب الكوارث أو الفشل أو عمليات الاحتيال. حيث تقوم بعمل نسخ دورية للبيانات والتطبيقات على جهاز ثانوي منفصل ثم تستخدم تلك النسخ من أجل التعافي من الكوارث. تتنوع أجهزة النسخ الاحتياطي ما بين محركات الأقراص الصلبة (HDD) ومحركات الأقراص ذات الحالة الثابتة (SSD) وصولاً إلى محركات الأشرطة والخوادم.
يقدم مزودو الخدمات السحابية (CSP) أيضًا خدمة النسخ الاحتياطي للتخزين كخدمة تسمى النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS). مثل معظم الحلول التي تُقدم كخدمة، توفر BaaS خيارًا منخفض التكلفة لحماية البيانات، وحفظها في موقع بعيد مع القابلية للتوسع.
يمكن تسجيل البيانات وتخزينها في ثلاثة أشكال أساسية: File Storage، وBlock Storage وObject Storage.
لمقارنة أكثر تفصيلاً بين أنواع تخزين البيانات، راجع "نظام تخزين Object مقابل File مقابل Block: ما الفرق؟" وشاهد الفيديو التالي.
File Storage، أو التخزين القائم على الملفات، هو منهجية تخزين هرمية تستخدم لتنظيم البيانات وتخزينها. بمعنى آخر، يتم تخزين البيانات في ملفات، والتي يتم تنظيمها في مجلدات، والتي يتم تنظيمها ضمن تسلسل هرمي من الدلائل والدلائل الفرعية.
Block Storage، والذي يُطلق عليه أحيانًا التخزين على مستوى الكتلة، هو وسيلة تقنية لتخزين البيانات في كتل. يتم بعد ذلك تخزين الكتل كقطع منفصلة، ولكل منها معرف فريد. يُفضل المطورون استخدام نظام Block Storage لحالات الحوسبة التي تتطلب نقل البيانات بسرعة وكفاءة وموثوقية.
Object Storage، يُطلق عليه غالبًا التخزين القائم على الكائنات، وهو عبارة عن بنية لتخزين البيانات للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة. لا تتوافق هذه البيانات مع—أو لا يمكن تنظيمها بسهولة في—قاعدة بيانات علائقية تقليدية ذات صفوف وأعمدة. ومن أمثلتها البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والصور وصفحات الويب وملفات الصوت وبيانات المستشعر وغيرها من الوسائط ومحتوى الويب (نصي أو غير نصي). تشمل حالات الاستخدام الأخرى إنشاء تطبيقات السحابة الأصلية أو تحويل التطبيقات السحابية القديمة إلى الجيل التالي من تطبيقات السحابة باستخدام تخزين الكائنات القائم على السحابة كمخزن دائم للبيانات.
قد لا توفر ذاكرة الكمبيوتر والتخزين المحلي قدرًا كافيًا من مساحة التخزين وحماية التخزين ووصول العديد من المستخدمين والسرعة والأداء المناسبين لتطبيقات المؤسسات. لذلك، تستخدم معظم المؤسسات شكلاً من أشكال شبكة منطقة التخزين (SAN) بالإضافة إلى نظام التخزين المتصل بالشبكة (NAS).
شبكة منطقة التخزين (SAN)، والتي تسمى أحيانًا بالشبكة خلف الخوادم، هي شبكة متخصصة عالية السرعة تربط بين الخوادم وأجهزة التخزين. وهي تتألف من بنية تحتية للاتصالات توفر اتصالات مادية، مما يسمح لأي جهاز بالاتصال بأي جهاز آخر عبر شبكة باستخدام عناصر مترابطة مثل المفاتيح والموجهات.
يمكن أيضًا اعتبار شبكة منطقة التخزين (SAN) بمثابة امتداد لمفهوم ناقل التخزين. يتيح هذا المفهوم لأجهزة التخزين والخوادم الارتباط فيما بينها باستخدام عناصر مماثلة، مثل شبكات المنطقة المحلية (LAN) وشبكات المنطقة الواسعة (WAN). تتضمن شبكة منطقة التخزين (SAN) أيضًا طبقة إدارة تعمل على تنظيم الاتصالات وعناصر التخزين وأنظمة الكمبيوتر. تضمن هذه الطبقة نقل البيانات بشكل آمن وفعال.
في أوقات سابقة، كان يتم ربط عدد محدود فقط من أجهزة التخزين بالخادم. وبدلاً من ذلك، قدمت شبكة منطقة التخزين (SAN) مرونة في أنظمة الشبكات، مما يتيح لخادم واحد أو عدة خوادم غير متجانسة عبر مراكز البيانات المتعددة إمكانية الاشتراك في مرفق تخزين مشترك. تعمل شبكة منطقة التخزين (SAN) على التخلص من الاتصال المخصص التقليدي بين الخادم ووحدة التخزين. كما تقضي على مفهوم أن الخادم يمتلك ويدير أجهزة التخزين بشكل فعال. لذلك، قد تشتمل الشبكة على العديد من أجهزة التخزين، بما في ذلك الأقراص والأشرطة المغناطيسية والتخزين البصري—وقد يكون مرفق التخزين بعيدًا عن الخوادم التي تستخدمه.
البنية التحتية للتخزين هي الأساس الذي تعتمد عليه المعلومات. لذلك، يجب أن تدعم أهداف الأعمال ونماذج الأعمال التي تعتمدها الشركة. توفر البنية الأساسية لشبكة منطقة التخزين (SAN) معدلات محسّنة فيما يتعلق بتوفر الشبكة وإمكانية الوصول إلى البيانات وإمكانية إدارة النظام. في هذه البيئة، لا يكفي مجرد نشر المزيد من أجهزة التخزين الأكثر سرعة. تبدأ شبكة منطقة التخزين (SAN) الجيدة من التصميم الجيد.
العنصر الأول الذي يجب مراعاته في أي تنفيذ لشبكة منطقة التخزين (SAN) هو قدرة الاتصال بين عناصر التخزين والخادم، والتي تستخدم عادةً قناة ألياف - وهي تقنية نقل بيانات عالية السرعة. مثل شبكات LAN، تربط شبكات منطقة التخزين (SAN) بين واجهات التخزين في العديد من تكوينات الشبكة وعبر مسافات أطول.
البنية التحتية للخادم هي السبب الأساسي لجميع حلول شبكة منطقة التخزين (SAN)، وتتضمن هذه البنية التحتية مزيجًا من منصات الخوادم. تعمل المبادرات مثل دمج الخوادم والتجارة الإلكترونية على زيادة الحاجة إلى شبكات منطقة التخزين (SAN)، مما يجعل تخزين الشبكة أكثر حساسية.
يمكن أن يتكون نظام التخزين من أنظمة الأقراص وأنظمة الأشرطة. ويمكن أن يتضمن نظام الأقراص محركات أقراص صلبة (HDD) أو محركات أقراص ثابتة (SSD) أو محركات أقراص وميضية. يمكن أن يتكون نظام الأشرطة من محركات أشرطة ومحملات أشرطة تلقائية ومكتبات أشرطة.
يشتمل اتصال SAN على عناصر الأجهزة والبرامج التي تربط أجهزة التخزين والخوادم. يمكن أن تشمل الأجهزة مراكز الاتصال والمفاتيح والموجهات وأجهزة التوجيه.
في يومنا الحالي، تطورت عملية تخزين البيانات نحو نهج برمجي يدور حول التخزين المعرّف بالبرمجيات (SDS) والتقنيات ذات الصلة التي تزيد من سرعة الحركة والمرونة والكفاءة في إدارة البيانات. في تقرير صادر عن شركة Technavio، من المتوقع أن ينمو حجم سوق التخزين المعرّف بالبرمجيات (SDS) العالمي بمقدار 105.07 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2024 إلى 2029.1
التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) هو أحد أنواع تخزين البيانات حيث تقوم من خلاله طبقة برمجية بفصل موارد التخزين عن البنية التحتية الأساسية لأجهزة التخزين الفعلية. يستخدم التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) محاكاة افتراضية لإنشاء مجموعة موحدة من موارد التخزين التي يمكن تخصيصها ديناميكيًا من خلال الأتمتة أو يدويًا من خلال لوحة معلومات واجهة برمجة التطبيقات (API).
على عكس أنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أو التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN) التقليدية، يوفر التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) المرونة اللازمة للاستجابة لعملية التحول الرقمي المعقدة. على سبيل المثال، يمكن للتخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) تبسيط المهام المتعلقة بإدارة التخزين بشكل كبير من خلال أتمتة أحمال التشغيل المتعلقة بالتوفير والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تشير المحاكاة الافتراضية للتخزين إلى تجميع موارد التخزين الفعلية من أنظمة تخزين متعددة بحيث يبدو أن كل وحدات التخزين موجودة على جهاز واحد. في المقابل، يقوم التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) باستخلاص خدمات التخزين وفصلها عن الجهاز نفسه. يقوم المستخدمون بإدارة المحاكاة الافتراضية للتخزين باستخدام وحدة تحكم لضمان أمن وموثوقية وكفاءة بياناتهم وموارد التخزين من أجل بيئات أجهزة الكمبيوتر والخادم الافتراضي.
التخزين فائق الارتباط عبارة عن بنية لتخزين البيانات يتم من خلالها تجميع موارد التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) وإدارتها ضمن بنية تحتية فائقة الارتباط (HCI).
يدمج التخزين فائق الارتباط كل وحدات التخزين مباشرةً في مجموعة بنية تحتية فائقة الارتباط (HCI)، إلى جانب وظائف الحوسبة والشبكات. ومن خلال المحاكاة الافتراضية، تقوم البنية التحتية فائقة الارتباط (HCI) بإلغاء ربط موارد التخزين من قطع الأجهزة الفردية، مما يجعل التخزين فائق الارتباط أكثر مرونة وقابلية للتوسع من حلول التخزين التقليدية بدرجة كبيرة.
يحمي أمن تخزين البيانات البيانات الموجودة في التخزين المحلي وفي البيئات القائمة على السحابة ضد اختراق أمن البيانات والهجمات الإلكترونية والتهديدات الأمنية الأخرى.
يعد اختراق أمن البيانات أمرًا مكلفًا للغاية ويمثل تهديدًا مستمرًا لأعمال المؤسسات. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM لعام 2023، بلغ المتوسط العالمي لتكلفة خرق البيانات في ذلك العام قيمة 4.45 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 15% على مدى ثلاث سنوات. كشف التقرير أيضًا عن أن متوسط التوفير الذي حققته المؤسسة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة في الجوانب الأمنية على نطاق واسع هو 1.76 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالمؤسسات التي لا تستخدمهما.
تقوم المؤسسات بنشر تدابير أمن البيانات لتعزيز الرؤية فيما يتعلق بتخزين البيانات. تشتمل ميزات أجهزة وبرامج أمن التخزين على الأذونات الخاصة، والتشفير، وإخفاء البيانات، وتنقيح الملفات الحساسة. تساعد أحدث حلول برامج أمن التخزين أيضًا على أتمتة التقارير لتبسيط عمليات التدقيق والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
علاوة على ذلك، أصبحت المرونة الإلكترونية—وهي قدرة المؤسسة على منع حوادث الأمن الإلكتروني والصمود فيها والتعافي منها —جزءًا لا يتجزأ من أمن تخزين البيانات. ترتقي المرونة الإلكترونية بأمن البيانات إلى مستوى جديد من خلال الجمع بين التعافي من كوارث استمرارية الأعمال (BCDR)، وأمن أنظمة المعلومات والمرونة التنظيمية لمساعدة المنظمات على التصدي للتهديدات وحماية بياناتها.
في يومنا الحالي، يمكن للمجالات التي تحتاج إلى حفظ السجلات والحفاظ على سلامة البيانات (على سبيل المثال، الرعاية الصحية، والحكومة) أن تختار التخزين غير القابل للتغيير، والذي يحمي بيانات التخزين من خلال منع أي تغييرات أو تعديلات لفترة زمنية محددة أو غير محددة. تتيح أنظمة الملفات هذه إمكانية الوصول إلى بيانات التخزين بشكل متكرر بمجرد إنشائها، ولكن لا يمكن تعديلها، ويمكن أن تساعد في حماية البيانات من العبث والهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية.
IBM Storage هو مجموعة من أجهزة تخزين البيانات وبرامج إدارة التخزين والتخزين المعرّف بالبرمجيات.
يعد IBM Storage FlashSystem حلاً عالي الأداء للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط، يعمل على تبسيط الإدارة والتعقيد التشغيلي عبر البيئات المحلية وبيئات السحابة الهجينة والبيئات الافتراضية والقائمة على الحاويات. كما أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الحالات الشاذة وكشف تهديدات برامج الفدية في الوقت الفعلي.
تقوم حلول شبكة منطقة التخزين (SAN) من IBM بتوصيل الخوادم ووحدات التخزين من خلال نسيج شبكي ذكي وعالي السرعة.
يعمل حل التخزين في السحابة الهجينة من IBM على تمكين المؤسسات من نشر بُنى السحابة محليًا وتوسيعها بسلاسة لتشمل البيئات العامة، مما يوفر المرونة وقابلية التوسع اللازمة لدعم أحمال التشغيل المحمولة.
أمن البيانات هو ممارسة حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو الفساد أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.
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تعرف على المقصود بالتخزين بالذاكرة الوميضية والأنواع الرئيسية للتخزين بالذاكرة الوميضية المستخدمة في الأعمال. اقرأ قصص حالات الاستخدام وكيف يلبي التخزين بالذاكرة الوميضية متطلبات الأعمال. وأعد النظر في تاريخها والاتجاهات القادمة.
يمكنك العثور على تدريب خاص بالتخزين في مركز تدريب IBM. تعرّف على كل ما هو جديد في التخزين، وابدأ مسارًا تعليميًا، واكسب شارات أو استكشف الأمر بنفسك. اقرأ المزيد من المقالات حول التخزين.
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من المتوقع أن ينمو حجم سوق التخزين المعرّف بالبرمجيات (SDS) بمقدار 105.07 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2024 إلى 2028، كما أن زيادة تبني استخدام خدمات السحابة يعزز السوق (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، Technavio، 24 يونيو 2024.