ما هو التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)؟
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رسم توضيحي لامرأة تعمل على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها ويظهر تدفق البيانات من التخزين إلى أجهزة مختلفة—

نشر بتاريخ: 20 فبراير 2024
المشاركون: Josh Schneider، وIan Smalley
ما هو التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)؟

التخزين المعرف بالبرامج (SDS) هو منهجية تخزين بيانات يتم فيها استخدام طبقة برنامج لفصل موارد التخزين عن البنية التحتية الأساسية لأجهزة التخزين الفعلية.

يُجرد SDS موارد التخزين المتاحة داخل بيئة التخزين الواسعة الخاصة بالمنظمة على نحو فعال، من خلال أنواع مختلفة من أجهزة التخزين وأنظمته. وفي حين أن أنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أو أنظمة شبكة منطقة التخزين (SAN) التقليدية غالبًا ما تعتمد على أجهزة خاصة أو برامج خاصة بالمورد، فإن حلول التخزين المعرف بالبرامج (SDS) تستخدم بشكل عام أجهزة شائعة، مثل أي معيار صناعي أو خادم x86 server، ويمكنها توحيد الأنظمة غير المتوافقة بطريقة أخرى.

من خلال التجريد، تسمح SDS بالتزويد المستند إلى السياسة وإدارة موارد التخزين الديناميكية، بغض النظر عن أجهزة التخزين الفريدة المستخدمة. يستخدم التخزين المعرف بالبرامج (SDS) محاكاة افتراضية لإنشاء مجموعة موحدة من موارد التخزين التي يمكن تخصيصها ديناميكيًا عن طريق الأتمتة أو بشكل يدوي عبر واجهة لوحة معلومات مدعومة بالبرامج. 

عادة ما تتكون البنية التحتية التقليدية لتخزين البيانات من أجزاء مختلفة من أجهزة التخزين، كل منها تدار بواسطة برامج خاصة. وغالبًا ما يؤدي هذا النهج إلى إنشاء بنية صلبة مرتبطة بأنظمة غير مرنة للبائعين أو الشركات المصنعة، مما يجعل الصيانة وترحيل البيانات والتوسع أكثر صعوبة. كما أصبحت تجزئة البيانات وانخفاض رؤية البيانات من المشكلات الأكبر حيث تساهم تقنيات التخزين التقليدية في زيادة صوامع البيانات وتعقيد النظام. 

يُحرر SDS المنظمات من الاعتماد على البنية التحتية الخاصة ويوفر حرية اختيار البائعين والأجهزة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. كما يوفر التخزين المجرد مرونة وكفاءة أفضل وقابلية تطوير أسرع، مع القدرة على توسيع نطاق موارد التخزين المحددة بشكل مستقل عن عناصر مركز البيانات الأخرى، مثل موارد الحوسبة والشبكات. 
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أنواع التخزين المعرف بالبرامج

يشتمل التخزين المعرف بالبرامج (SDS)، بوصفه فئة، على كثير من التقنيات الفردية التي تفصل إدارة التخزين والموارد عن الأجهزة الأساسية، ولكل منها حالات استخدام تعتمد على المهام الخاصة بها. تتضمن بعض الأشكال الشائعة من SDS ما يلي: 

  • أجهزة تخزين معرفة بالبرامج: أجهزة افتراضية تقوم بتكرار تطبيقات الأجهزة من خلال البرامج التي تعمل على الخدمات القياسية أو الأجهزة الافتراضية (VM)، وتوفر خدمات تخزين نموذجية مثل تكرار البيانات ونسخ البيانات والتزويد المرن. 
  • شبكة التخزين الافتراضية (VSAN): تُجمع شبكة منطقة التخزين الافتراضية (SAN) التخزين المحلي من عدة خوادم مجمعة لإنشاء مجمع تخزين مشترك، مما يتيح للمنظمات استخدام التخزين المتصل مباشرة (DAS) في بيئة افتراضية دون مصفوفات التخزين المشتركة التقليدية. 
  • أنظمة ملفات التوسع الأفقي: نوع من أنظمة الملفات الموزعة المُصممة لتوسيع نطاقها أفقيًا من خلال إضافة مزيد من العقد إلى المجموعة، مما يعزز سعة التخزين والأداء عبر خوادم متعددة.
  • تخزين الكائنات المعرف بالبرامج (SDOS): أنظمة SDS متخصصة مصممة لمنهج تخزين الكائنات الذي يعامل البيانات الفردية ككائنات منفصلة بدلاً من التسلسل الهرمي للملفات أو كتل البيانات المجزأة.
  • تخزين معرف بالبرامج لتخزين الكتل: نوع آخر من أنظمة SDS المتخصصة المصممة خصيصًا لتخزين الكتل، مع ميزات مثل اللقطات والتزويد المرن وتكرار البيانات. 
  • التخزين المعرّف بالبرامج لشبكات منطقة التخزين (SAN): تم تصميم SDS لتمكين إدارة التخزين المركزية والمحاكاة الافتراضية لموارد شبكة SAN.
  • التخزين المعرف بالبرامج للسحابة: تم تصميم SDS خصيصًا لبيئات التخزين السحابية، مما يوفر للمنظمات تخزينًا مرنًا وقابلاً للتطوير قائمًا على السحابة من خلال تجريد الأجهزة المادية الأساسية.
  • التخزين فائق الارتباط: تستخدم حلول البنية التحتية فائقة الارتباط (HCI) المحاكاة الافتراضية ليس فقط للتخزين المجرد، ولكن أيضا لمراكز البيانات بالكامل، بما في ذلك عناصر الحوسبة والشبكات. وكما تستخدم HCI المحاكاة الافتراضية لاستبدال أجهزة الشبكات بالشبكات المعرفة بالبرامج (SDN)، تستخدم HCI كذلك SDS لإدارة موارد التخزين لتحقيق تخصيص ديناميكي فعال للموارد. 
فهم كيفية عمل التخزين المعرف بالبرامج

يحقق التخزين المعرف بالبرامج (SDS) عملية تجريد التخزين من خلال طبقة برمجية، مثل مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor). ويعمل هذا البرنامج كنظام إشرافي مركزي قادر على إدارة جميع موارد التخزين المتاحة ومحاكاتها افتراضيًا والتحكم فيها بشكل فعال عبر أنواع مختلفة من التخزين، بما في ذلك SAN وSSD وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يزيد برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية للتخزين من توافر الموارد الإجمالية وسرعتها واستخدامها عبر أنظمة التخزين المتباينة مع تحسين المرونة والكفاءة، وتوفير خدمات قيمة مثل التزويد الآلي واللقطات وتكرار البيانات والنسخ المتماثل. 

كطبقة افتراضية، يمكن أن يوفر برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية للتخزين وصولاً مركزيًا ومبسطًا للتخزين، مما يبسط عمليات تقنية المعلومات إلى حد كبير ويبسط التكامل السلس لنماذج التخزين غير المتشابهة أو غير المتوافقة المناسبة للتطبيقات المتنوعة.  
الميزات الرئيسية للتخزين المعرف بالبرامج

تتكون حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) من عدة سمات رئيسية.
طبقة البرنامج

من السمات المميزة لـ SDS طبقة البرنامج، وهي تطبيق لإدارة التخزين قادر على توفير جميع موارد التخزين وإدارتها وتحسينها. 
المحاكاة الافتراضية للتخزين

من خلال المحاكاة الافتراضية، تقوم حلول SDS بفصل التخزين عن الأجهزة الأساسية وتوفر وصولًا على مستوى النظام إلى جميع موارد التخزين. 
مجموعة التخزين

يتم إنشاء مجموعة مجمعة وموحدة ومركزية لجميع وحدات التخزين المتاحة من خلال المحاكاة الافتراضية، مما يتيح تخصيص الموارد الديناميكية والاستخدام الأمثل لسعة التخزين. 
واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

تعد واجهات برمجة التطبيقات ميزة مشتركة بين حلول SDS، حيث تعمل على تمكين التوافق بين الأنظمة والبرامج والأجهزة المختلفة. 
إدارة البيانات

يسهل التخزين الموحد والمركزي في توفير مجموعة من قدرات ميزات إدارة البيانات، بما في ذلك حماية البيانات والنسخ المتماثل وإلغاء البيانات المكررة (ممارسة حذف نسخ الملفات غير المرغوب فيها والتكرار) والتعافي من الكوارث. 
ميزات التخزين المعرف بالبرامج

بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والأداء، يقدم SDS العديد من الميزات المفيدة للمنظمات.
وفورات التكاليف

SDS هو طريقة فعالة من حيث التكلفة لتعظيم قيمة موارد التخزين الحالية وتحسين سعة التخزين المملوكة دون شراء أجهزة جديدة. ومن خلال تحرير موارد التخزين من الأجهزة الأساسية، يسمح SDS أيضًا للمنظمات باستخدام بدائل تخزين منخفضة التكلفة بدلاً من امتلاك أجهزة خاصة باهظة الثمن. 
تحسين التوافق

نظرا لأن التخزين الافتراضي لا يعتمد على أي قيود على الأجهزة المملوكة أو البرامج، فإن SDS يمثل طريقة فعالة لتحرير المنظمات من قيود المورد، مما يسمح بمزيد من المرونة في اختيار الأجهزة.
العمليات المبسطة

يمكن لـ SDS تبسيط كثير من المهام المتعلقة بإدارة التخزين بشكل كبير، مما يقلل من نفقات تقنية المعلومات إما عن طريق أتمتة أو تبسيط أحمال التشغيل المعقدة المتعلقة بتوفير التخزين والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. 
قابلية التوسع

يُعد SDS مناسب تمامًا للعمليات التي لا تسعى إلى توسيع نطاقها رأسيًا فحسب، وإنما توسيعه أفقيًا كذلك، حيث يدعم SDS قابلية التوسع الخطي من خلال تمكين المنظمات من إضافة عقد تخزين إضافية بسهولة - بما في ذلك أقراص SAN وSSD وغيرها - دون الحاجة إلى إضافة عقد حوسبة وشبكة غريبة. 
حالات استخدام التخزين المعرّف بالبرامج

يعد التخزين المعرف بالبرامج (SDS) حلاً قيما للمنظمات التي تتطلع إلى تحسين بنية التخزين الخاصة بها إما من أجل الكفاءة أو التوافق أو المرونة، ويمكن أن يثبت قيمة أكبر للعديد من حالات الاستخدام المحددة الشائعة في البيئة الرقمية اليوم، بما في ذلك ما يلي.
بيئات محاكاة افتراضية

غالبًا ما يتم نشر حلول SDS في إدارة البيئات الافتراضية، حيث يكون إعادة تخصيص التخزين الديناميكي ذا قيمة خاصة لتحسين الأجهزة الافتراضية (VM) استنادًا إلى متطلبات أحمال التشغيل.
الحوسبة السحابية

فيما يتعلق بالمنظمات التي تتبنى الحوسبة السحابية وبيئاتها السحابية الخاصة والسحابية العامة والسحابية الهجينة، يوفر SDS إطارًا فعالاً من حيث التكلفة ويمتاز بأسلوب رشيق لتسهيل النقل بين إدارة البيانات المحلية والمستندة إلى سحابة.
الحوسبة عالية الأداء (HPC)

غالبًا ما تستفيد المنظمات التي تعمل في مشاريع كثيفة البيانات تتطلب حوسبة عالية الأداء، مثل النمذجة العلمية والتعلم الآلي، من SDS لتخصيص التخزين المحسن والديناميكي وإدارته.
تحليلات البيانات الكبيرة

يتفوق SDS القابل للتوسع والمرن بطبيعته، في تخزين ومعالجة كميات كبيرة من البيانات، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لتحليل البيانات الكبيرة.
التعافي من الكوارث

في مختلف الصناعات، يوفر SDS حماية قوية للبيانات من أجل التعافي المرن من الكوارث. وعندما يكون توفر البيانات وسلامتها أمرًا بالغ الأهمية للمهام، يتم استخدام SDS لتسريع عملية تكرار البيانات لتقليل فترات التعطل وضمان استمرارية الأعمال.
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اتخِذ الخطوة التالية

تعرف على كيفية دعم حلول التخزين المعرف بالبرامج (SDS) مثل IBM Storage Fusion لنمو الأعمال باستخدام تطبيقات المحاكاة الافتراضية VMware لتسريع وقت تحقيق القيمة في البيئات السحابية الهجينة أو تمكين ترحيل البيانات المحلية إلى الخدمات السحابية العامة الشائعة مثل            ®IBM Cloud أو Microsoft Azure. ويتيح SDS للمنظمات من جميع الأحجام تحديث بنية التخزين الخاصة بها مع تحسين التوافق والمرونة وقابلية التوسع. اكتشف كيف توفر البنية المعرفة بالبرامج السرعة الفعالة من حيث التكلفة التي تحتاجها.

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