يسعى العديد من المؤسسات اليوم إلى تحديث البنية التحتية لتخزين البيانات الخاصة بها بهدف الاستفادة من فرص الأعمال التي يقدمها الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلّم الآلي (ML)، والتحليلات المتقدمة. ولكن تواجه هذه المؤسسات تحديات تتمثل في البيانات وأعباء العمل المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والوقت الأكبر الذي تستغرقه أعباء عمل التدريب والاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي، والتكلفة وندرة الموارد، ولا سيّما وحدات المعالجة الرسومية (GPUs).

لمواجهة هذه التحديات، تحتاج المؤسسات إلى وصول عالي السرعة إلى كميات هائلة من البيانات غير المنظّمة المخزّنة في أنظمة تخزين الكائنات والملفات الموزّعة. وفي هذا الصدد، يقدم نظام IBM Storage ثلاثة حلول لتلبية متطلبات المؤسسات هي:

