اليوم، تدور معظم الأخبار الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي حول تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة والمتطورة. من مساعدة الطلاب في كتابة الأبحاث، إلى ملء طلبات تقديم العروض في ثوانٍ، إلى (بشكل سيء) إعداد القضايا القانونية، فقد تم توثيق نجاحاته وإخفاقاته بشكل جيد.

ولكن ماذا عن المهام الأكثر واقعية؟ تقوم بعض المؤسسات بتجربة نشر الذكاء الاصطناعي لأتمتة جوانب من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وعملياتها، مما يسمح بتخصيص الخبرات البشرية القيّمة لمجالات أخرى.

يُعدّ الذكاء الاصطناعي التوليدي أساسيًا للكثير من المؤسسات الحديثة في بناء منتجات رقمية جديدة لتحقيق الأرباح،" كما يقول Richard Warrick، رئيس الأبحاث العالمية في معهد IBM لقيمة الأعمال. "ولكن ماذا لو كان بإمكان التقنية نفسها أن تغير بشكل جذري العمليات التجارية اللازمة لتصميم تلك التطبيقات ونشرها وإدارتها ومراقبتها؟"

بدءًا من أتمتة العمليات كثيفة الموارد مثل توفير مراكز البيانات وعمليات التطوير، وصولًا إلى استبدال أفراد الأمن في المواقع، إليك كيف يُحدث الأتمتة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي تحولًا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وعملياتها.