يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي إلى عقود. في الخمسينيات، على سبيل المثال، كانت IBM تُدرِّب بالفعل بعضًا من أقدم الشبكات العصبية، مستخدمةً لعبة الداما والطاولة لتدريب الآلات على هزيمة الأساتذة الكبار. لكن إطلاق ChatGPT، بواجهة لغة طبيعية بسيطة ومجانية الاستخدام، شكّل نقطة تحوّل رئيسية.

يقول Chris Hay، مهندس متميز في IBM: "ما كان مختلفًا في ChatGPT هو أنه منح المستهلكين تجربة رائعة وسمح للأشخاص غير التقنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز أشياء مذهلة".

وكان الأثر أنه وضع تقنية قوية — كانت في السابق متاحة في الغالب لأغنى الشركات فقط — في متناول أي شخص لديه جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. وفي الوقت نفسه، دفعت خطوة OpenAI شركات أخرى إلى إطلاق أدواتها القوية الخاصة، مما أسهم في بروز فئة جديدة من المبرمجين ورواد الأعمال الذين يركّزون على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم.

يقول Shobhit Varshney، نائب الرئيس وشريك أول في IBM Consulting: "يتغيّر المشهد الاقتصادي العالمي تغيُّرًا جذريًا عندما يصبح الذكاء الاصطناعي متاحًا مثل الكهرباء". يقول Varshney إن إحدى علامات هذا التحوّل هي العدد غير المسبوق من المبرمجين الذين انضمّوا إلى GitHub من جميع أنحاء العالم، حيث أصبحت Python، وهي لغة برمجة تُستخدم غالبًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، اللغة الأكثر شيوعًا على المنصّة.

ويضيف: "يمكن للناس الآن الاستفادة من هذه الأدوات من دون الحاجة إلى استثمار ملايين الدولارات". "سنرى قريبًا شركات يديرها شخص واحد فقط".