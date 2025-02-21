لتطوير تطبيق أعمال ناجح ومدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، عادة ما تحتاج المؤسسات إلى مزيج من البيانات المنظمة وغير المنظمة. البيانات المنظمة، المعروفة أيضًا بالبيانات الكمية، هي بيانات منسقة مسبقًا بحيث يمكن معالجتها بسهولة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي التي تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

باستخدام نماذج التعلم الآلي المتقدمة، تحاكي الخوارزميات الطريقة التي يتعلم بها البشر من كميات كبيرة من البيانات (مجموعات البيانات) حتى يتمكنوا من فهم الأسئلة حول البيانات والرد من خلال إنشاء محتوى جديد.

في حين أن بعض البيانات التي تجمعها المؤسسات هي بالفعل منظمة (على سبيل المثال، معلومات العملاء والمعلومات المالية مثل الأسماء والتواريخ ومبالغ المعاملات)، إلا أن هناك قدرًا كبيرًا من البيانات غير منظم. البيانات غير المنظمة، والمعروفة أيضًا باسم البيانات النوعية، هي البيانات التي لا تحتوي على تنسيق محدد مسبقًا. البيانات غير المنظمة واسعة النطاق ويمكن أن تشمل ملفات الفيديو والصوت والنص من البريد الإلكتروني، وصفحات الويب، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT)

مع توسع الاقتصاد الرقمي، تتزايد كمية البيانات غير المنظمة التي تجمعها المؤسسات بمعدل هائل. ووفقًا لمجلة Forbes، فإن 80% إلى 90% من البيانات التي تجمعها المؤسسات هي بيانات غير منظمة. وتُعد البيانات غير المنظمة غير مناسبة لأغراض التعلم الآلي ويجب تحويلها قبل استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

يتطلب تحويل البيانات غير المنظمة إلى بيانات يمكن للكمبيوتر معالجتها واستخدامها لأغراض الأعمال استخراج المعلومات ذات الصلة وتنظيمها بتنسيق محدد مسبقًا. يؤدي حجم البيانات وتعقيدها إلى ظهور تحديات، كما أن بيئة إدارة البيانات الصعبة والالتزام بقوانين حوكمة البيانات قد يترتب عليهما تكاليف باهظة.