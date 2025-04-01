تم تصميم IBM TS4500 Tape Library لمساعدة الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم على الاستجابة لتحديات السحابة التخزين السحابة التخزين. تشتمل المعلومات التكنولوجية على أحدث جيل من الأشرطة الخطية الرائدة في مجال الصناعاتالمفتوح (LTO) و IBM سيساعد ذلك مجموعة شركات التقنية في التعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة للشرائط الحديثة.

وتشمل هذه التحديات النمو الكبير في حجم البيانات في البنى التحتية للحوسبة السحابية والبنى التحتية السحابية، وزيادة تكلفة التخزين البصمة البصرية، وصعوبة ترحيل البيانات عبر منصات البائعين، وغير ذلك.