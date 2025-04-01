تم تصميم IBM TS4500 Tape Library لمساعدة الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم على الاستجابة لتحديات السحابة التخزين السحابة التخزين. تشتمل المعلومات التكنولوجية على أحدث جيل من الأشرطة الخطية الرائدة في مجال الصناعاتالمفتوح (LTO) و IBM سيساعد ذلك مجموعة شركات التقنية في التعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة للشرائط الحديثة.
وتشمل هذه التحديات النمو الكبير في حجم البيانات في البنى التحتية للحوسبة السحابية والبنى التحتية السحابية، وزيادة تكلفة التخزين البصمة البصرية، وصعوبة ترحيل البيانات عبر منصات البائعين، وغير ذلك.
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تنمو من كل من الجانب الأيمن والأيسر من الإطار L الأول، حيث يمكن وضع النماذج في أي وضع نشط.
استخدم الدعم لتكوينات مستوى المبتدئين والمتوسطين وتكوينات السعة الأساسية.
إنشاء وتغيير المكتبات المنطقية وتكوين أي محرك أقراص في أي مكتبة منطقية.
ساعد في زيادة أداء التركيب وتوافر النظام بشكل عام مع الملحقات الروبوتية المزدوجة.
الوصول إلى البيانات على مستوى الملف دون الحاجة إلى التطبيق الخاص.
توفير مسار ترقية مرن عند رغبتك في توسيع شريط التخزين الخاص بك مع تزايد احتياجاتك.
إن IBM TS4500 مع مكتبة الأشرطة TS1170 هو حل التخزين المتطور المصمم لتلبية احتياجات مؤسستك ذات السعة العالية. توفر النسخ والأرشفة الموثوقة الموثوق بها للبيانات والأرشفة مع التخزين التخزيني الذي يصل إلى 50 تيرابايت (أصلي) لكل خرطوشة تسمح بالتوسع القابل للتحويل بسلاسة حتى تتمكن أعمالك من استيعاب النمو السريع للبيانات.
يساعد TS4500 مع TS1170 في حماية البيانات وتحسين كفاءة التكلفة وتبسيط العمليات بفضل المعلومات القوية التي يوفرها نظام المعلومات المتكامل، مثل التشفير والأتمتة والإدارة المبسطة.
يساعد هذا الحل على مواجهة التحديات مثل ارتفاع أحجام البيانات ونمو مركز البيانات وارتفاع تكلفة التخزين البصمة.
مصفوفة بائعي البرامج المستقلين (ISV) لمصفوفة بائعي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أقراص الأشرطة TotalStorage 3592 من IBM و LTO.
احصل على كل الدعم الذي تحتاج إليه IBM TS4500 Tape Library.
قم بزيارة مركز التخزين البيني لنظام IBM للاطلاع على الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها لك IBM TS4500 Tape Library.
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