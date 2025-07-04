تُعالج مجموعة IBM Enterprise Tape Drive هذه التحديات من خلال تقديم تخزين آمن وعالي السعة.

بفضل واجهات مثل FC-16 وSAS-12، يمكن دمج هذه المحركات بسهولة مع بنية الأشرطة الحالية، أو استخدامها كوحدات مستقلة يتم تركيبها على الرفوف. وتدعم هذه المحركات تنسيق LTFS لتوفير وصول رسومي بسيط إلى البيانات، كما أن التشفير المدمج يضمن سرية المعلومات ويساعد على تلبية متطلبات الامتثال الصارمة مع الحماية من الوصول غير المصرَّح به.