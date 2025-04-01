مكتبة أشرطة Diamondback Diamondback من IBM

الحفاظ على البيانات وحمايتها باستخدام شريط التخزين®المرن وعالي الكثافة للغاية

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الجيل القادم من التخزين المستدام فائق الكثافة من الجيل القادم استنادًا إلى أكثر من عقدين من الابتكارات التخزينية، ®IBM Diamondback يوفر تخزين البيانات عالية السعة وطويلة الأجل مع شريط لا يمكن أن يوفره سوى الشريط السيبراني الموصول بالهواء.
المزايا سهل النشر

أكثر من 27PB من التخزين في أقل من 30 دقيقة من وقت التشغيل على الأرض إلى ®الطاقة.

 سهولة الخدمة

استبدل معظم العناصر الرئيسية في دقيقتين. Enterprise-المستوى ®IBM الخدمات متاحة أيضًا.

 البصمة الصغيرة

يتناسب مع نفس مساحة الأرضية مثل حامل مشروع الحوسبة المفتوحة القياسي.

 زيادة الأداء

قم بزيادة الأداء في القراءة والكتابة مع زيادة كثافة محرك الأقراص بنسبة 15% مقارنةً بمحرك الأقراص IBM TS4500 L55.

 الوصول إلى البيانات على مستوى الملف

الوصول إلى البيانات على مستوى الملف دون الحاجة إلى التطبيق الخاص.

 سهولة الوصول إلى ميزة

يتم تمكين ميزة المؤسسة الرئيسية بشكل افتراضي، حتى يتمكن المهندسون المعماريون من التصميم والنشر بسرعة.
ميزة
البصمة الصغيرة

قم بتخزين ما يصل إلى 69.5 بيتابايت من البيانات المضغوطة في مكتبة واحدة بمساحة 8 أقدام مربعة باستخدام خراطيش LTO.
ترخيص كامل السعة

قم بتخزين ما يصل إلى 1,548 خرطوشة بيانات LTO قابلة للاستخدام في مساحة أرضية تبلغ 8 أقدام مربعة. 
واجهات أشرطة متعددة

نشر مكتبات فردية مع أي محرك أشرطة LTO مدعوم، بما في ذلك SAS-12، وقناة ليفية 8Gb أحادية ومتعددة الأوضاع.
الأداء عند الطلب

يدعم أي مجموعة من أعداد محركات الأقراص من 1 إلى 14 مع توسيع عدد محركات الأقراص الميدانية حتى 14.
غنية بالأمان

تعزيز الأمان والامتثال التنظيمي من خلال وسائط التشفير للبيانات والكتابة مرة واحدة للقراءة مرات عديدة (WORM).
IBM Storage Archive الدعم

تبسيط الوصول إلى مخزن البيانات على خراطيش الأشرطة من خلال IBM Storage Archive ، ميزة IBM نظام ملفات الأشرطة الخطية (LTFS) التقنية.
متوافق مع LTO Ultrium

دعم ما يصل إلى 45 تيرابايت من تخزين البيانات المضغوطة لكل خرطوشة (18 تيرابايت أصلية). استخدم خراطيش LTO جديدة.
مساحة الرف الاختيارية

قلل من التخزين التخزين البصمة وبسّط الكابلات مع مساحة رف إضافية فوق المكتبة من أجل ®وحدات توزيع الطاقة، والمزيد غير ذلك.
خوادم النظام المفتوح

قم بتبسيط بيئة التخزين لديك وتمكين المرونة للنمو والتغيير في مركز البيانات الخاص بك.
الموارد
الكتاب الأحمر لشركة IBM

استكشف أحدث IBM Tape ومكتبة الأشرطة التقنية، بما في ذلك البنية والتنفيذ.
ورقة مرجعية

اطلع على المصفوفة المرجعية لموردي البرامج المستقلين (ISV) لمحركات أشرطة IBM TotalStorage LTO.
IBM خبير العناية بـ IBM دايموندباك

يوفر لك برنامج Diamondback خبير الرعاية طريقة جديدة لربط الخدمات والدعم بحلول IBM Storage من خلال مستويات الخدمة التي تتيح لك اختيار مستوى الدعم لأنظمتك.
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