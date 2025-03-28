توّلد عمليات المحاكاة البحثية اليوم بيانات أكثر من أي وقت مضى، وهو اتجاه لا يظهر أي علامات على التباطؤ. سيطرت جامعة برمنغهام على موارد التخزين لتلبية الطلب المتزايد على مرافقها البحثية، مما ساعد على تقليل مخاطر فقدان البيانات، وتبسيط الامتثال لقواعد حماية البيانات وتعزيز الأبحاث الرائدة.
للحفاظ على سمعتها كمؤسسة بحثية رائدة، يجب على جامعة برمنغهام ضمان توفر البيانات دائمًا لعدد متزايد من المستخدمين الذين يديرون عمليات محاكاة معقدة بشكل متزايد.
قامت الجامعة بنشر IBM® Storage Scale و IBM Storage Protect، مما زاد من الشفافية حول موقع البيانات ومن يصل إليها، وزيادة تنقلها داخل بيئة تكنولوجيا معلومات متنوعة.
تتناول الأبحاث الأسئلة الكبيرة، وتتعمق في منطقة مجهولة سعيًا وراء المعرفة التي يمكن أن تغير العالم. للقيام بعملهم بفعالية، يقوم العديد من الباحثين بتشغيل عمليات محاكاة حوسبة معقدة للغاية، والتي تنتج أو تستخدم كميات هائلة من البيانات. يجب تخزين هذه البيانات حيث يمكن الوصول إليها بسهولة، سواء من قِبل المستخدمين الذين يعملون في المشروع أو الأشخاص الذين يتطلعون إلى التحقق من النتائج والبناء عليها في المستقبل.
جامعة برمنغهام، وهي وجهة بحثية رئيسية في المملكة المتحدة، على دراية كبيرة بهذه التحديات. وتوفر المنظمة بيئة برمنجهام للأبحاث الأكاديمية (BEAR)، وهي مجموعة من موارد تكنولوجيا المعلومات المتاحة مجاناً لمجتمعها وللباحثين الخارجيين المؤهلين.
يوضح Simon Thompson، مهندس البنية التحتية للحوسبة البحثية في جامعة برمنغهام: "يجذب فريق المشاركة لدينا باستمرار مستخدمين جدد إلى منشآتنا، وهو أمر رائع للجامعة، ولكنه يعني أن فريقي يحتاج إلى اتخاذ قرارات البنية التحتية الصحيحة لضمان قدرتنا على تلبية الطلب."
أدرك فريق الحوسبة البحثية أنه يفتقر إلى توفير مركزي للبيانات، مما يمنع الجامعة من تسخيرها لأقصى إمكاناتها ويعرضها لمخاطر تتعلق بالامتثال.
يتذكر Thompson: "في السابق، كان من الشائع أن يقوم الأشخاص بتخزين البيانات على محركات الأقراص الثابتة الشخصية أو ذاكرة وميضية USB". ”بصفتها ملكيتهم وملكيتنا الفكرية، أردنا التأكد من أن البيانات متاحة للمستخدمين الآخرين بطريقة تتماشى مع إرشادات حماية البيانات. بدأنا في البحث عن نهج جديد لتخزين البيانات من شأنه أن يمكّننا من مواجهة هذه التحديات والعمل على الفرص الناشئة."
اختارت جامعة برمنغهام IBM Storage Scale كركيزة أساسية لبيئة التخزين المحددة بالبرمجيات الجديدة، وذلك بالتعاون مع OCF شريك الأعمال الذهبي لشركة IBM لاختيار وشراء ودعم نشر التكنولوجيا. باستخدام IBM Storage Scale، يمكن لفريق الحوسبة البحثية في الجامعة الذي يتسم بقلة عدده نسبيًا أن يوفر وصولاً سريعًا إلى البيانات المباشرة وإمكانيات الأرشفة طويلة الأجل عبر بيئة تخزين متنوعة.
"لقد اعتمدنا على حلول IBM لدعم مجموعات الحوسبة لدينا لسنوات عديدة حتى الآن، لذلك كان اختيار Storage Scale للتخزين المعرّف برمجيًا خيارا طبيعيًا،" يقول Thompson. "إنه يمنحنا مستوى واحدًا لإدارة البيانات عبر العديد من أنظمة التخزين المختلفة لدينا، مما يسمح لنا باتخاذ قرارات أداء السعر عند مطابقة أحمال التشغيل مع المنصات، دون أن يخرج التعقيد عن نطاق السيطرة. تساعدنا اتفاقية إطار العمل الخاصة بنا مع OCF في الحصول على أفضل التقنيات بأسعار تنافسية، ونحن نثق في توصياتهم ".
باستخدام امكانية ادارة الملفات النشطة (AFM) الخاصة بـ IBM Storage Scale، يمكن لجامعة برمنغهام خدمة بيئة الحوسبة غير المتجانسة لديها من خلال منصة تخزين متجانسة وقابلة للتوسع ومتعددة المواقع ومتعددة البروتوكولات. اليوم، تتوفر البيانات عبر المجموعات تلقائيًا، مما يسمح للباحثين بنشر التطبيقات حيثما كان ذلك منطقيًا وإتاحة البيانات لهم على الفور. مع AFM ، يكون إصدار واحد من البيانات متسقًا عبر أنظمة تخزين متعددة، مما يوفر الاتساق الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الدراسة العلمية.
عندما أضافت جامعة برمنغهام مركز بيانات ثالث في الموقع إلى بنيتها التحتية، لعب IBM Storage Scale دورًا رئيسيًا في تمكين الانتقال السلس إلى البيئة الجديدة. يعلق Thompson: "مع توفير Storage Scale لقدرات HA و DR، تمكّننا من نقل البيانات من تحت أقدام مستخدمينا أثناء تشغيل مركز البيانات الثالث عبر الإنترنت – حتى أنهم لم يلاحظوا حدوث ذلك."
في الآونة الأخيرة، تعاونت جامعة برمنغهام مع OCF مرة أخرى للانتقال إلى إصدار إدارة البيانات IBM Storage Scale. يعني التغيير أن قسم الحوسبة البحثية يستفيد من قدرات جديدة ونموذج ترخيص مختلف. يقول Thompson: "مع إصدار إدارة البيانات، يمكننا تشفير البيانات في حالة السكون، مما يساعدنا على تلبية المتطلبات الجديدة حول تأمين البيانات الحساسة لأسباب تجارية أو لأسباب أخرى. لقد انتقلنا إلى الترخيص القائم على السعة، والذي ثبت أنه أسهل بكثير في الإدارة ويمهد الطريق لعمليات النشر السحابية والافتراضية."
لنسخ البيانات احتياطيا، تعتمد جامعة برمنغهام على IBM Storage Protect. يخطط فريق الحوسبة البحثية لاستخدام ميزة Transparent Cloud Tiering (TCT) التي تأتي مع IBM Storage Scale Data Management Edition لتمكين التخزين طويل الأجل الفعال من حيث التكلفة للبيانات بصيغة cooler. يضيف طومسون: "باستخدام TCT، يمكننا استخدام Cloud Object Storage كطبقة تخزين شفافة مدمجة أصلًا في Storage Scale، مما يمنحنا مسارًا سهلًا منخفض المخاطر إلى السحابة".
إن استثمارات جامعة برمنغهام في البنية التحتية البحثية تؤتي ثمارها: تستضيف مرافقها مجموعة من المشاريع البحثية المثيرة. من خلال دعم فرق البحث بالبنية التحتية المتطورة التي يحتاجون إليها للتفوق، تساعدهم الجامعة على تحقيق النتائج بشكل أسرع، مع تعزيز مكانتها كوجهة لألمع العقول في العالم.
"نحن ندعم البحث في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك تطبيق وتطوير التقنيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق،" يوضح Thompson. "على سبيل المثال، نحن نتعاون مع جامعة نوتنغهام في مشروع مركز البروتينات الغشائية والمستقبلات [COMPARE] (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com). من خلال تحليل الصور فائقة الدقة التي تنتجها أحدث أجيال المجاهر، سيلقي المشروع الضوء على كيفية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجهاز التنفسي والسرطان وعلاجها بشكل أفضل. لقد انضممنا أيضًا إلى Health Data Research UK (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، والذي يركز على تطوير وتطبيق مناهج علوم البيانات المتطورة لتمكين تشخيصات أكثر كفاءة ودقة.
"يستخدم فريق البحث منشآتنا لمعالجة مجال لم يتم فيه تطبيق الحوسبة عالية الأداء (HPC) عادة: اللغويات. إنهم يستخدمون التحليل النصي لفهم كيف تغير النص الأكثر ترجمة على الإطلاق – الكتاب المقدس – على مر القرون، وما الذي يمكن أن يعلمنا إياه ذلك عن اللغة والثقافة. أصبحت الجامعة مؤخرًا جزءًا من معهد آلان تورنغ (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، وهو المعهد البريطاني لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى الجمع بين الباحثين ذوي المهارات المختلفة. ودعماً لكل هذا الابتكار الرائد، تعمل حلول IBM Spectrum Storage على التأكد من وجود البيانات كلما احتاجها باحثو برمنغهام."
تتمتع جامعة برمنغهام الآن بسيطرة أكبر على البيانات أكثر من أي وقت مضى، مما يمكّنها من تحقيق أقصى استفادة من هذا المورد الذي لا يقدر بثمن مع الامتثال للوائح الناشئة بسهولة وفعالية من حيث التكلفة.
"من خلال تسجيل التدقيق، يمنحنا Storage Scale نظرة ثاقبة غير مسبوقة حول من يستخدم البيانات وكيف، والتي يمكننا استخدامها لتلبية متطلبات إعداد التقارير وضمان اتباع العمليات الصحيحة،" يقول Thompson. ”والأفضل من ذلك كله، يمكن أن يحدث ذلك بأقل قدر من التعطيل لمستخدمينا ودون التأثير على ميزانيتنا كثيرًا. نحن نقدّر أن العمليات المبسطة التي تم تمكينها بواسطة حلول IBM Spectrum قد سمحت لنا بتوسيع بيئة الحوسبة عالية الأداء لدينا دون إضافة إلى فريق الإدارة لدينا، مما يوفر ما يصل إلى اثنين من الموظفين بدوام كامل [FTEs]."
مجهزة بحلول IBM Spectrum Storage™، تتمتع جامعة برمنغهام بطبقات متعددة من الحماية ضد فقدان البيانات، مما يضمن وصول الباحثين دائمًا إلى المعلومات التي يحتاجونها. مع استمرار الجامعة في دفع حدود قدرات الحوسبة عالية الأداء، تساعد التكنولوجيا فريق الحوسبة البحثية على استخدام الموارد إلى أقصى إمكاناتها.
ويختتم طومسون قائلًا: "نحن على وشك تنفيذ خوادم IBM POWER9 الجديدة القائمة على المعالج لدعم المشاريع الذكاء الاصطناعي، وسيكون هذا أكبر نشر لأنظمة PowerAI في المملكة المتحدة وهو جزء من التعاون مع IBM للمساعدة في تدريب باحثينا لاستخدام الأنظمة. لتحقيق أقصى استفادة منها، نخطط لشراء أنظمة تخزين عالية الأداء للغاية. إن القدرة على إضافة موارد جديدة بسلاسة وتقديمها لمستخدمينا بشفافية بمساعدة Storage Scale أمر بالغ الأهمية."
تعد جامعة برمنغهام، التي أنشأتها الملكة فيكتوريا في عام 1900 (الرابط موجود خارج ibm.com) واحدة من أكبر الجامعات في المملكة المتحدة، حيث تخدم ما يقرب من 34000 طالب جامعي وطلاب دراسات عليا. يعد مركز الكمبيوتر بالجامعة محور بيئة برمنغهام للبحث الأكاديمي (BEAR)، وهو عبارة عن مجموعة من موارد تكنولوجيا المعلومات المتاحة دون تكلفة لمجتمع جامعة برمنغهام والباحثين الخارجيين المؤهلين.
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