تنشئ شبكة SDN وتدير سلسلة من شبكات التراكب الافتراضية التي تعمل بالاشتراك مع شبكة أساسية مادية من خلال استخدام البرامج. وتوفر شبكات SDN إمكانية تقديم بيئات التطبيقات كرمز وتقليل الوقت العملي اللازم لإدارة الشبكة.

تتوجه الشركات اليوم إلى شبكة SDN لجلب فوائد السحابة إلى إدارة الشبكات والنشر. ومع محاكاة الشبكة الافتراضية، يمكن للمؤسسات تحقيق كفاءة أكبر من خلال أدوات وتقنيات جديدة، مثل البرمجيات كخدمة (SaaS)، والبنية التحتية كخدمة (IaaS)، وغيرها من خدمات الحوسبة السحابية الأخرى، بالإضافة إلى التكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات مع الشبكة المُعرفة بالبرمجيات.

وتعمل شبكة SDN أيضًا على زيادة المرونة والرؤية فيما يتعلق بسلوك الشبكة. ففي البيئة التقليدية، لا يُدرك جهاز التوجيه أو المحول، سواء في السحابة أو فعليًا في مركز البيانات، سوى حالة أجهزة الشبكة المجاورة. تعمل شبكة SDN على جعل هذه المعلومات مركزية بحيث يمكن للمجموعات عرض الشبكة والأجهزة بأكملها والتحكم فيها.

يمكن للمجموعات أيضًا تقسيم الشبكات الافتراضية المختلفة داخل شبكة فعلية واحدة أو ربط شبكات فعلية مختلفة لإنشاء شبكة افتراضية واحدة، ما يوفر درجة عالية من المرونة.

ببساطة، تستخدم الشركات البيانات المعرفية (SDN) لأنها تمكّنها من التحكم في حركة المرور بكفاءة وتوسيع نطاقها حسب الحاجة.