ما المقصود بالتخزين المتصل بالشبكة (NAS)؟

يُطلق على التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أيضًا في بعض الأحيان اسم صندوق NAS أو وحدة NAS أو خادم التخزين المتصل بالشبكة أو رأس NAS.

يوفر التخزين المتصل بالشبكة (NAS) خيار تخزين شبكي ميسور التكلفة وسهل الصيانة. على الرغم من أن تقنية NAS موجودة منذ عدة عقود، فقد شهدت عودة قوية خلال السنوات الأخيرة.

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أفاد تقرير صادر عن مؤسسة Fortune Business Insights أن حجم سوق التخزين المتصل بالشبكة قُدِّر بمبلغ 34.62 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتتوقع الدراسة نمو سوق أجهزة التخزين المتصل بالشبكة من 40.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 129.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.7% خلال الفترة المتوقعة. يرتبط الطلب على تقنيات التخزين الفعالة بانتشار البيانات اليومية. كما أن فعالية التكلفة لأجهزة التخزين المتصل بالشبكة مقارنة بالتخزين السحابي الخاص التقليدي تُحفّز النمو أيضًا.1

بالنسبة للشركات المؤسسية الكبيرة، يلعب التخزين المتصل بالشبكة (NAS) دورًا حيويًا من خلال تسهيل المشاركة المركزية للملفات، والنسخ الاحتياطي للبيانات، وتخزين التطبيقات، وإدارة ملفات الوسائط، والوصول عن بُعد، والأرشفة طويلة الأجل. ومع استمرار الحاجة إلى تخزين كميات أكبر من البيانات، تتطور تكنولوجيا التخزين نحو بيئات تخزين سحابية هجينة يمكنها دمج التخزين المتصل بالشبكة السحابي والتخزين المتصل بالشبكة المحلي.

تتضمن حالات استخدام الشركات للتخزين المتصل بالشبكة ما يلي: