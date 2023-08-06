ما المقصود بالتخزين المتصل بالشبكة (NAS)؟

التخزين المتصل بالشبكة (NAS) هو خادم مركزي يسمح لعدة مستخدمين بتخزين ومشاركة الملفات عبر شبكة بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) من خلال الواي فاي أو كابل إيثرنت.
يُطلق على التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أيضًا في بعض الأحيان اسم صندوق NAS أو وحدة NAS أو خادم التخزين المتصل بالشبكة أو رأس NAS.
يوفر التخزين المتصل بالشبكة (NAS) خيار تخزين شبكي ميسور التكلفة وسهل الصيانة. على الرغم من أن تقنية NAS موجودة منذ عدة عقود، فقد شهدت عودة قوية خلال السنوات الأخيرة.
.
أفاد تقرير صادر عن مؤسسة Fortune Business Insights أن حجم سوق التخزين المتصل بالشبكة قُدِّر بمبلغ 34.62 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتتوقع الدراسة نمو سوق أجهزة التخزين المتصل بالشبكة من 40.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 129.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.7% خلال الفترة المتوقعة. يرتبط الطلب على تقنيات التخزين الفعالة بانتشار البيانات اليومية. كما أن فعالية التكلفة لأجهزة التخزين المتصل بالشبكة مقارنة بالتخزين السحابي الخاص التقليدي تُحفّز النمو أيضًا.1
بالنسبة للشركات المؤسسية الكبيرة، يلعب التخزين المتصل بالشبكة (NAS) دورًا حيويًا من خلال تسهيل المشاركة المركزية للملفات، والنسخ الاحتياطي للبيانات، وتخزين التطبيقات، وإدارة ملفات الوسائط، والوصول عن بُعد، والأرشفة طويلة الأجل. ومع استمرار الحاجة إلى تخزين كميات أكبر من البيانات، تتطور تكنولوجيا التخزين نحو بيئات تخزين سحابية هجينة يمكنها دمج التخزين المتصل بالشبكة السحابي والتخزين المتصل بالشبكة المحلي.
تتضمن حالات استخدام الشركات للتخزين المتصل بالشبكة ما يلي:
يشير التخزين القائم على الملفات (FBS) واسع النطاق، أو التخزين المتصل بالشبكة (NAS) واسع النطاق، إلى إضافة أقراص صلبة لزيادة سعة التخزين. وفقًا لدراسة أجرتها IDC، قام 41% من المشاركين بنشر 40% أو أكثر من التطبيقات وأعباء العمل على نظام FBS واسع النطاق داخل مركز بيانات. يشير هذا البحث أيضًا إلى أن أعباء العمل لنظام التخزين هذا ستستمر في النمو بالتوازي مع الخدمات القائمة على الملفات في السحابة العامة.2ومع ذلك، فإن نظام FBS واسع النطاق جذاب بشكل خاص بسبب تكلفته مقارنة بموفري خدمات التخزين الآخرين.
من خلال الجمع بين بنية التخزين المتصل بالشبكة (NAS) والتخزين على شبكة التخزين (SAN)، تساعد بوابات NAS في معالجة بعض قيود أنظمة NAS القديمة. فبينما يمكن توسيع نطاق NAS عن طريق إضافة المزيد من محركات الأقراص الثابتة، تحتاج الأقراص الجديدة إلى إدخالها إلى الشبكة، مما يتطلب إعادة تعيين مراجع الملفات على الأقراص الجديدة. تقوم بوابات NAS بتقسيم نظام التخزين، مما يسمح للخوادم الفردية بالتوسع بشكل مستقل عن بعضها البعض.
تُعرَّف الأنواع المختلفة لأنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أيضًا بناءً على قاعدة مستخدميها، سواء كانت في بيئة NAS للمؤسسات أو الشركات الصغيرة أو المستهلكين.
تتمتع أجهزة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) المتطورة بعدد كافٍ من الأقراص لدعم تكوين مصفوفة متكررة من الأقراص المستقلة (RAID)، والتي تجمع بين محركات الأقراص الصلبة المتعددة في حجيرة RAID لزيادة الأداء وحماية البيانات في حالة فشل محرك أقراص NAS.
هذا النوع من أنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) يستهدف المستخدم المنزلي الذي يحتاج إلى تخزين ملفات مركزي يمكن الوصول إليه من قِبل العديد من المستخدمين عبر أجهزة التوجيه وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة. يمكن أن يعمل نظام التخزين المتصل بالشبكة للمستهلكين أيضًا كخادم ملفات (خادم تخزين) وخادم طباعة ونظام نسخ احتياطي وخادم وسائط متعددة. تتوقع دراسة من 360 Research Reports أن ينمو هذا القطاع في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3% بين عامي 2021 و 2027.3
على عكس نظام التخزين المتصل بالشبكة (NAS)، الذي يتم توصيله بالشبكة، فإن جهاز التخزين المتصل المباشر (DAS) يتصل عادةً بجهاز كمبيوتر. يمكن لجهاز DAS أيضًا الاتصال بمحرك أقراص خارجي عبر كابل USB أو Thunderbolt، على الرغم من أن ذلك ليس شائعًا.
على الرغم من أن أجهزة التخزين المتصل المباشر (DAS) منخفضة التكلفة وسهلة التكوين، إلا أن قابلية التوسع محدودة. نظرًا لأن التخزين لا يمكن الوصول إليه من خلال الشبكة، فإن عدد المنافذ الخارجية المتاحة يقيد الوصول إلى الملفات. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تصبح أنظمة DAS أكثر تكلفة للنسخ الاحتياطي مع نمو حجم المؤسسات.
تختلف أنظمة شبكة التخزين (SAN) عن التخزين المتصل بالشبكة (NAS) من خلال توفير تخزين على مستوى الكتلة مقابل التخزين على مستوى الملفات. تتميز أنظمة شبكة التخزين أيضًا باستخدامها لشبكات عالية السرعة مثل قناة الألياف لتوفير الوصول إلى البيانات لوحدة التخزين.
أيضًا، بينما تستخدم شبكة NAS جهازًا واحدًا يضم حاويات التخزين المتكررة أو RAID، يستخدم تخزين SAN شبكة من الأجهزة، بما في ذلك SSD والتخزين بالذاكرة الوميضية والسحابة وغير ذلك.
تُعالج أعباء العمليات المنظمة عادةً بواسطة أنظمة شبكات التخزين (SAN)، بينما تُدار أعباء العمل غير المنظمة عادةً بواسطة عمليات نشر التخزين المتصل بالشبكة (NAS). وأخيرًا، يمكن أن تكون إعدادات شبكات التخزين أكثر تكلفة وتعقيدًا.
يتسع نطاق أجهزة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) والتقنيات ذات الصلة بشكل كبير في ضوء الحاجة المتزايدة لخيارات تخزين البيانات. يشمل بائعو NAS للمؤسسات ما يلي:
فضلًا عن التخزين المتصل بالشبكة المؤسسي، يمكن لبرمجيات التخزين المتصل بالشبكة مفتوحة المصدر (مثل Rockstor و OpenFiler) أن تكون طريقة فعالة من حيث التكلفة لمستخدمي المنازل أو الشركات الصغيرة لتلبية احتياجاتهم التخزينية. .
يتيح التكامل بين أجهزة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) والمنصات المستندة إلى السحابة للمستخدمين مزامنة بياناتهم بين جهاز NAS وخدمة سحابية، وبالتالي زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات وتكرارها.
وفقًا لخبراء الصناعة، بحلول عام 2025، سيتحول أكثر من 95% من جميع أحمال عمل البيانات الرقمية الحديثة إلى منصات قائمة على السحابة (ارتفاعًا من 30% في عام 2021)—مما سيحفز سوق التخزين المتصل بالشبكة (NAS) .4
تستمر الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة في الاعتماد على التخزين المتصل بالشبكة للحصول على الفوائد التالية:
توفر اتصالات الواي فاي لأنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) وصولاً عن بُعد، مما يسهل التعاون بين قوة عاملة موزعة. ويمكنها أيضًا معالجة الطلبات من أنواع مختلفة من العملاء (على سبيل المثال، UNIX، و Microsoft Windows، ونظام تشغيل Mac من Apple، وغيرها). تحاكي هذه الوظيفة سحابة خاصة بدون التكلفة الباهظة لتخزين الكائنات القائم على السحابة.
يمكن لعُقد التخزين المتصل بالشبكة (NAS) توسيع سعة تخزينها بسهولة باستخدام أقراص صلبة إضافية أو أكبر. هذه السهولة في النشر تجعل من NAS خيارًا جذابًا.
يمكن لأنظمة التخزين المتصل بالشبكة (NAS) أن توفر أيضًا خدمات حماية بيانات مُدمجة مع ميزات أمان الشبكة مثل جدران الحماية لضمان أمن البيانات بشكل عام.
يمكن أن تكون أنظمة التخزين المتصل بالشبكة فعالة من حيث التكلفة لأنها سهلة الصيانة ويمكن أن تكون أكثر اقتصادًا من الخوادم المخصصة.
تقوم أجهزة التخزين المتصل بالشبكة بالنسخ الاحتياطي للبيانات تلقائيًا وتوفر مرونة أكبر في النسخ الاحتياطي مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة الخارجية.
تتضمن أنظمة التخزين المتصل بالشبكة اليوم إدارة البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين وأتمتة وظائف التخزين.
استكشف أساسيات أمن البيانات وتعرَّف على كيفية حماية أكثر أصول مؤسستك قيمة؛ البيانات. تعرَّف على أنواع الأدوات والاستراتيجيات المختلفة التي ستساعد على حماية المعلومات الحساسة من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
سترشدك هذه الندوة عبر الإنترنت عند الطلب إلى أفضل الممارسات لزيادة الأمان، وتحسين الكفاءة، وضمان استعادة البيانات باستخدام حل متكامل مصمم لتقليل المخاطر وفترات التعطل. لا تفوِّت المعارف المستمدة من خبراء الصناعات.
تعرَّف على كيفية التغلب على تحديات البيانات لديك من خلال التخزين عالي الأداء للملفات والكائنات، والمصمم لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مع ضمان أمن البيانات وقابليتها للتوسع.
تعرَّف على أنواع الذاكرة الوميضية والتخزين واستكشف كيفية استخدام الشركات لتقنية الذاكرة الوميضية لتعزيز الكفاءة، وتقليل زمن الانتقال، وضمان استدامة بنية تخزين البيانات في المستقبل.
يُعدّ IBM Storage DS8000 نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا لأنظمة IBM zSystems وخوادم IBM Power.
IBM Storage هي مجموعة من أجهزة تخزين البيانات والتخزين المعرف بالبرامج وبرامج إدارة التخزين.
توفر IBM دعمًا استباقيًا لخوادم الويب والبنية التحتية لمراكز البيانات لتقليل فترة التعطل وتحسين توفر حلول تكنولوجيا المعلومات.
بدءًا من إدارة البيئات السحابية الهجينة إلى ضمان مرونة البيانات، تُمكِّنك حلول التخزين من IBM من استكشاف رؤى قيِّمة من بياناتك مع الحفاظ على حماية قوية ضد التهديدات.
تؤدي كل الروابط إلى صفحات خارج ibm.com
1 حجم سوق التخزين المتصل بالشبكة وحصته وتحليل الصناعة، حسب نوع المؤسسة (المكاتب الصغيرة والمنازل: أقل من 10 موظفين بدوام كامل، المؤسسات المتوسطة: أقل من 1000 موظف بدوام كامل، والمؤسسات الكبيرة: أكثر من 1000 موظف بدوام كامل)، حسب حل التخزين (وحدات تخزين متصلة بالشبكة قابلة للتوسع عموديًا ووحدات تخزين متصلة بالشبكة قابلة للتوسع أفقيًا)، والتوقعات الإقليمية، 2024–2023، Fortune Business Insights، بتاريخ 15 يوليو 2024
2 Scale-Out NAS: What's the Future?, IDC, August 2020
3 Global Consumer and SMB NAS Market Size, Status and Forecast 2021–2027, 360 Research Reports, March 23, 2021
4 حجم سوق التخزين المتصل بالشبكة وحصته وتحليل الصناعة، حسب نوع المؤسسة (المكاتب الصغيرة والمنزلية: أقل من 10 موظفين بدوام كامل، المؤسسات المتوسطة: أقل من 1000 موظف بدوام كامل، والمؤسسات الكبيرة: أكثر من 1000 موظف بدوام كامل)، حسب حل التخزين (وحدات التخزين المتصلة بالشبكة القابلة للتوسع عموديًا ووحدات التخزين المتصلة بالشبكة القابلة للتوسع أفقيًا)، والتوقعات الإقليمية، 2024–2032، Fortune Business Insights، بتاريخ 15 يوليو 2024