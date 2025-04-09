ما المقصود بالمحاكاة الافتراضية؟

يعود ظهور تقنية المحاكاة الافتراضية إلى عام 1964 عندما أطلقت IBM مشروع CP-40، وهو مشروع بحثي لنظام تقاسم الوقت على IBM® System/360. وتطوّر CP-40 لاحقًا إلى CP-67، الذي أثّر في نهاية المطاف في نظام Unix، وهو من أوائل أنظمة التشغيل متعدّدة المستخدمين وتقاسم الوقت، وقد مهّد الطريق لتقنيات المحاكاة الافتراضية الحديثة مثل الأجهزة الافتراضية. وفي عام 1972، أعلنت IBM عن أول منتج رسمي للأجهزة الافتراضية، وهو VM/370 لنظام System/370.

وفي عام 1998، طوّرت VMware نظامًا يعمل على بنية x86 يتيح تقسيم جهاز واحد إلى عدة أجهزة افتراضية، لكل منها نظام التشغيل الخاص به. وفي عام 1999، أطلقت VMware المنتج Workstation 1.0، أول منتج تجاري يتيح للمستخدمين تشغيل أنظمة تشغيل متعددة كأجهزة افتراضية على كمبيوتر شخصي واحد. وقد حاز هذا المنتج شعبية واسعة بين مطوّري البرمجيات نظرًا قدرته على اختبار التطبيقات وتطويرها بسهولة في بيئات أنظمة تشغيل مختلفة.

وبحسب توقعات شركة The Business Research Company، سينمو سوق برمجيات المحاكاة الافتراضية من 85.83 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 100.19 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركّب (CAGR) قدره 16.7٪.1

تسهم التطورات في حوسبة الحافة، وتقنية النقل بالحاويات، واعتماد السحابة الهجينة وبيئات السحابة المتعددة، إلى جانب التركيز المتزايد على الأمن والامتثال، في دفع هذا النمو. ومن الاتجاهات الناشئة الأخرى التي تدعم نمو سوق المحاكاة الافتراضية دمج إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML).