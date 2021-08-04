يعمل العديد من مؤسسات تكنولوجيا المعلومات على نشر خوادم تعمل غالبًا بنسبة صغيرة من طاقتها، غالبًا لأنهم يخصِّصون الخادم الفيزيائي لتطبيق محدد. غالبًا ما تكون هذه الآلية غير فعَّالة، لأنه توجد طاقة فائضة غير مستخدمة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتكاليف تكنولوجيا المعلومات.
تم ابتكار تقنية المحاكاة الافتراضية بهدف زيادة استغلال الطاقة المتاحة وتقليل التكاليف. يقدِّم هذا المقال لمحة عامة عن تقنية المحاكاة الافتراضية وعناصرها الأساسية، ويستعرض خمس من الفوائد العديدة التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلالها.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تستخدم تقنية المحاكاة الافتراضية برامج لإنشاء طبقة تجريدية فوق الأجهزة المادية. وبذلك، تُنشئ نظام حوسبة افتراضيًا يُعرَف باسم الأجهزة الافتراضية (VMs). يُتيح ذلك للمؤسسات تشغيل عدة أجهزة كمبيوتر افتراضية وأنظمة تشغيل وتطبيقات على خادم مادي واحد - مع تقسيمه فعليًا إلى عدة خوادم افتراضية.
ببساطة، أحد أبرز مزايا تقنية المحاكاة الافتراضية هو أنها تحقق استخدامًا أكثر كفاءة للأجهزة المادية، ما يؤدي بدوره إلى عائد أكبر على استثمار الشركة.
شاهِد الفيديو للتعرُّف على تقنية المحاكاة الافتراضية:
ببساطة، الجهاز الافتراضي (VM) هو تمثيل افتراضي لجهاز كمبيوتر مادي. كما ذُكر سابقًا، تُتيح تقنية المحاكاة الافتراضية للمؤسسة إنشاء عدة أجهزة افتراضية، لكل منها نظام تشغيل (OS) وتطبيقات خاصة، على جهاز مادي واحد.
ومع ذلك، لا يمكن للجهاز الافتراضي التفاعل مباشرةً مع الكمبيوتر المادي. بدلاً من ذلك، يحتاج إلى طبقة برمجية خفيفة تُعرَف باسم مراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) للتنسيق مع الأجهزة المادية التي تعمل عليها.
يُعَد Hypervisor عنصرًا أساسيًا في تقنية المحاكاة الافتراضية - فهو طبقة برمجية خفيفة تُتيح تشغيل عدة أنظمة تشغيل جنبًا إلى جنب ومشاركة موارد الحوسبة المادية نفسها. تأتي أنظمة التشغيل هذه على شكل الأجهزة الافتراضية (VMs) التي تم ذكرها سابقًا -تمثيلات افتراضية لجهاز كمبيوتر فعلي- ويعمل Hypervisor عل تخصيص جزء من قوة الحوسبة والذاكرة والتخزين لكل جهاز افتراضي. وهذا يمنع الأجهزة الافتراضية من التداخل مع بعضها.
يمكن لتقنية المحاكاة الافتراضية في بيئتك أن تزيد من قابلية التوسع مع خفض النفقات في الوقت نفسه. اكتشِف بعض الفوائد العديدة التي يمكن أن تحققها تقنية المحاكاة الافتراضية لمؤسستك:
قد يكون استخدام بيئة غير افتراضية غير فعَّال، لأنه عندما لا يتم تشغيل التطبيق على الخادم، تظل موارد الحوسبة خامدة ولا يمكن استخدامها لتطبيقات أخرى. عند تطبيق تقنية المحاكاة الافتراضية على بيئة معينة، يتحول الخادم المادي الواحد إلى عدة أجهزة افتراضية. يمكن لهذه الأجهزة الافتراضية أن تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة وتشغِّل تطبيقات متنوعة، بينما تظل جميعها مستضافة على الخادم المادي الواحد.
يُعَد دمج التطبيقات على بيئات افتراضية نهجًا أكثر توفيرًا من حيث التكلفة، لأنه يُتيح لك استخدام عدد أقل من الخوادم المادية، ما يقلل بشكل كبير من النفقات ويحقق وفورات لمؤسستك.
عندما تؤثِّر كارثة في خادم مادي، يكون هناك شخص مسؤول عن استبداله أو إصلاحه - وقد يستغرق ذلك ساعات أو حتى أيامًا. في البيئة الافتراضية، يصبح من السهل التهيئة والنشر، ما يُتيح لك نسخ أو استنساخ الجهاز الافتراضي المتأثر.
ستستغرق عملية الاستعادة دقائق معدودة -بدلًا من الساعات التي يستغرقها تجهيز وإعداد خادم مادي جديد- ما يعزز بشكل كبير من مرونة البيئة ويحسِّن استمرارية الأعمال.
مع وجود عدد أقل من الخوادم، ستتمكن فِرق تكنولوجيا المعلومات من قضاء وقت أقل في صيانة الأجهزة المادية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. ستتمكن من تثبيت وتحديث وصيانة البيئة عبر جميع الأجهزة الافتراضية في البيئة الافتراضية على الخادم، بدلًا من المرور بعملية شاقة ومتعبة لتطبيق التحديثات على كل خادم على حدة. وتقليل الوقت المخصص لصيانة البيئة يزيد من كفاءة وإنتاجية فريقك.
نظرًا لأن البيئة الافتراضية مقسَّمة إلى أجهزة افتراضية، يمكن للمطورين إنشاء جهاز افتراضي بسرعة دون التأثير في بيئة الإنتاج. وهذا مثالي لعمليات التطوير والاختبار، حيث يمكن للمطوِّر استنساخ الجهاز الافتراضي بسرعة وإجراء اختبار على البيئة.
على سبيل المثال، إذا تم إصدار تحديث برمجي جديد، يمكن لشخص ما استنساخ الجهاز الافتراضي وتطبيق التحديث الأخير، واختبار البيئة، ثم دمجها في تطبيق الإنتاج الخاص به. ويؤدي هذا إلى زيادة سرعة التطبيق ومرونته.
عندما تتمكن من تقليل عدد الخوادم المادية المستخدمة، سينتج عن ذلك انخفاضًا في استهلاك الطاقة. ولهذا الأمر فائدتان بيئيتان:
اكتشف مزايا الأجهزة الافتراضية (VMs)، التي تمكّن الشركات من تشغيل أنظمة تشغيل متعددة بكفاءة على خادم فعلي واحد، ما يؤدي إلى تحسين الموارد وخفض التكاليف.
تسريع تحول الأعمال باستخدام الحلول السحابية المصممة للابتكار والنمو. استكشف الأدوات والمعارف المتطورة للبقاء في صدارة المنافسة.
مع فشل 84% من عمليات التحول الرقمي، حان الوقت لإعادة النظر. استكشف كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة الهجينة على تشكيل مستقبل الابتكار في مجال الأعمال. تعرّف على إطارات عمل التصميم الهجين التي تمكن الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.
استكشف كيف أن برامج الإشراف على الأجهزة الافتراضية ضرورية للمحاكاة الافتراضية من خلال السماح بتشغيل أنظمة تشغيل متعددة على جهاز واحد. تعرّف على الأنواع الرئيسية والميزات والحلول الشائعة لإدارة موارد تكنولوجيا المعلومات وقيادة التحول الرقمي بكفاءة.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.
محاكاة افتراضية آمنة وفعالة وجديرة بالثقة للتخزين لبيئات VMware مع IBM Spectrum Virtualize.
العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud هي منصة حاويات OpenShift (OCP) المُدارة بالكامل.