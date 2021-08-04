يمكن لتقنية المحاكاة الافتراضية في بيئتك أن تزيد من قابلية التوسع مع خفض النفقات في الوقت نفسه. اكتشِف بعض الفوائد العديدة التي يمكن أن تحققها تقنية المحاكاة الافتراضية لمؤسستك:

1. تقليل نفقات تكنولوجيا المعلومات لديك

قد يكون استخدام بيئة غير افتراضية غير فعَّال، لأنه عندما لا يتم تشغيل التطبيق على الخادم، تظل موارد الحوسبة خامدة ولا يمكن استخدامها لتطبيقات أخرى. عند تطبيق تقنية المحاكاة الافتراضية على بيئة معينة، يتحول الخادم المادي الواحد إلى عدة أجهزة افتراضية. يمكن لهذه الأجهزة الافتراضية أن تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة وتشغِّل تطبيقات متنوعة، بينما تظل جميعها مستضافة على الخادم المادي الواحد.

يُعَد دمج التطبيقات على بيئات افتراضية نهجًا أكثر توفيرًا من حيث التكلفة، لأنه يُتيح لك استخدام عدد أقل من الخوادم المادية، ما يقلل بشكل كبير من النفقات ويحقق وفورات لمؤسستك.

2. تقليل فترة التعطل وتعزيز المرونة في حالات التعافي من الكوارث

عندما تؤثِّر كارثة في خادم مادي، يكون هناك شخص مسؤول عن استبداله أو إصلاحه - وقد يستغرق ذلك ساعات أو حتى أيامًا. في البيئة الافتراضية، يصبح من السهل التهيئة والنشر، ما يُتيح لك نسخ أو استنساخ الجهاز الافتراضي المتأثر.

ستستغرق عملية الاستعادة دقائق معدودة -بدلًا من الساعات التي يستغرقها تجهيز وإعداد خادم مادي جديد- ما يعزز بشكل كبير من مرونة البيئة ويحسِّن استمرارية الأعمال.

3. زيادة الكفاءة والإنتاجية

مع وجود عدد أقل من الخوادم، ستتمكن فِرق تكنولوجيا المعلومات من قضاء وقت أقل في صيانة الأجهزة المادية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. ستتمكن من تثبيت وتحديث وصيانة البيئة عبر جميع الأجهزة الافتراضية في البيئة الافتراضية على الخادم، بدلًا من المرور بعملية شاقة ومتعبة لتطبيق التحديثات على كل خادم على حدة. وتقليل الوقت المخصص لصيانة البيئة يزيد من كفاءة وإنتاجية فريقك.

4. التحكم في الاستقلالية ودعم منهجيات عمليات التطوير

نظرًا لأن البيئة الافتراضية مقسَّمة إلى أجهزة افتراضية، يمكن للمطورين إنشاء جهاز افتراضي بسرعة دون التأثير في بيئة الإنتاج. وهذا مثالي لعمليات التطوير والاختبار، حيث يمكن للمطوِّر استنساخ الجهاز الافتراضي بسرعة وإجراء اختبار على البيئة.

على سبيل المثال، إذا تم إصدار تحديث برمجي جديد، يمكن لشخص ما استنساخ الجهاز الافتراضي وتطبيق التحديث الأخير، واختبار البيئة، ثم دمجها في تطبيق الإنتاج الخاص به. ويؤدي هذا إلى زيادة سرعة التطبيق ومرونته.

5. الانتقال إلى ممارسات أكثر صداقة للبيئة (على المستوى المؤسسي والبيئي)

عندما تتمكن من تقليل عدد الخوادم المادية المستخدمة، سينتج عن ذلك انخفاضًا في استهلاك الطاقة. ولهذا الأمر فائدتان بيئيتان: