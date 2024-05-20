ما هو النقل بالحاويات؟

الحاويات أكثر كفاءة وقابلية للنقل في استخدام الموارد من الآلات الافتراضية (VMs)، وقد أصبحت وحدات الحوسبة الفعلية للتطبيقات السحابة الأصلية الحديثة.

يسمح النقل بالحاويات للمطورين بإنشاء التطبيقات ونشرها بشكل أسرع وأكثر أمانًا. باستخدام الطرق التقليدية، يكتب المطورون التعليمات البرمجية في بيئة حوسبة محددة، والتي عند نقلها إلى موقع جديد، غالبًا ما ينتج عنها أخطاء. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث هذا عندما ينقل المطور التعليمات البرمجية من جهاز كمبيوتر سطح مكتب إلى جهاز افتراضي (VM) أو من نظام تشغيل Linux® إلى نظام تشغيل Windows. يعمل النقل بالحاويات على التخلص من هذه المشكلة من خلال تجميع التعليمات البرمجية للتطبيق مع ملفات التكوين والمكتبات والتبعيات ذات الصلة المطلوبة لتشغيله. هذه الحزمة البرمجية المفردة أو "الحاوية" معزولة عن نظام التشغيل المضيف. وبالتالي، فهي مستقلة وتصبح قابلة للنقل—قادرة على التشغيل عبر أي منصة أو سحابة، دون أي مشكلات.

يعود مفهوم النقل بالحاويات وعزل العمليات إلى عقود من الزمن. ومع ذلك، أدى ظهور Docker مفتوح المصدر في عام 2013—وهو معيار صناعي للحاوية بأدوات مطور بسيطة ونهج تعبئة عالمي—إلى تسريع اعتماد هذه التقنية. اليوم، تستخدم المؤسسات بشكل متزايد النقل بالحاويات لإنشاء تطبيقات جديدة وتحديث التطبيقات الحالية للسحابة.

وفقًا لتقرير من Forrester1، يقول 74% من صانعي القرار في البنية التحتية الأمريكية إن شركاتهم تعتمد الحاويات ضمن منصة كخدمة (PaaS) في بيئة سحابية عامة أو محلية.

الحاويات "خفيفة الوزن"، مما يعني أنها تشارك في نواة نظام تشغيل الجهاز ولا تتطلب عبء ربط نظام تشغيل داخل كل تطبيق. الحاويات أصغر بطبيعتها في السعة من الأجهزة الافتراضية وتتطلب وقت بدء تشغيل أقل. تسمح هذه القدرة بتشغيل المزيد من الحاويات بنفس سعة الحوسبة التي يوفرها جهاز افتراضي واحد. تؤدي هذه القدرة إلى زيادة كفاءة الخادم، وبالتالي تقليل تكاليف الخادم والتراخيص.

والأهم من ذلك، يتيح استخدام الحاويات إمكانية "كتابة التطبيقات مرة واحدة وتشغيلها في أي مكان" عبر مركز البيانات المحلي والبيئات السحابية الهجينة والسحابية المتعددة.

تعمل قابلية النقل هذه على تسريع عملية التطوير، وتمنع الاحتكار لمنتج معين وتوفر فوائد أخرى ملحوظة مثل عزل الأخطاء وسهولة الإدارة والأمان المبسّط وغير ذلك.

يقدم الفيديو التالي مزيدًا من الشرح عن النقل بالحاويات: