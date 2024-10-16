ما المقصود بالتخزين السحابي؟

يعمل مزوِّد الخدمات السحابية (CSP) على استضافة الخوادم المرتبطة بالبنية التحتية السحابية وتأمينها وإدارتها وصيانتها، ويساعد على ضمان قدرة المستخدمين على الوصول إلى البيانات متى احتاجوا إليها. يتولى العميل مسؤولية تأمين البيانات والتطبيقات وأعباء العمل المنشورة في السحابة.

يوفر التخزين السحابي بديلًا فعَّالًا من حيث التكلفة وقابلًا للتوسع لتخزين الملفات محليًا (أو دون اتصال) على أقراص صلبة أو شبكات التخزين. يمكن لمحركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر تخزين كمية محدودة فقط من البيانات. وعندما تنفد مساحة التخزين لدى المستخدمين، يحتاجون إلى نقل الملفات إلى جهاز تخزين خارجي.

تقليديًا، كانت المؤسسات تبني وتحافظ على شبكات التخزين (SANs) لأرشفة البيانات والملفات. ومع ذلك، فإن شبكات التخزين (SANs) مكلِّفة في الصيانة، لأنه مع ازدياد حجم البيانات المخزنة، يجب على الشركات الاستثمار في إضافة الخوادم المادية والبنية التحتية الأخرى لتكنولوجيا المعلومات لتلبية الطلب المتزايد.

توفِّر خدمات التخزين السحابي المرونة، ما يُتيح للمستخدمين زيادة السعة مع ازدياد حجم البيانات أو تقليلها عند الحاجة. من خلال تخزين البيانات في السحابة، يمكن للمؤسسات التوفير عبر الدفع مقابل تقنيات التخزين والسعة كخدمة، بدلًا من الاستثمار في تكاليف إنشاء شبكات التخزين الداخلية وصيانتها.

مع التخزين السحابي، تدفع فقط مقابل السعة التي تستخدمها بالضبط. قد تزيد التكاليف مع مرور الوقت لمواجهة حجم البيانات المتزايد، لكنك لست مضطرًا إلى تخصيص سعة أكبر في شبكات التخزين توقعًا للزيادة.

أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة هائلة في استخدام التخزين السحابي، حيث سعت الشركات إلى إيجاد طرق لدعم القوى العاملة عن بُعد. يوضِّح تقرير من Fortune Market Insights لعام 2023 أن القيمة السوقية العالمية للتخزين السحابي بلغت 108.69 مليارات دولار أمريكي.1 وتتوقع الدراسة أن ينمو هذا السوق من 132.03 مليار دولار أمريكي في 2024 إلى 665 مليار دولار أمريكي بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22.4% خلال فترة التوقعات.

إن الطلب المتزايد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وتحليلات البيانات الكبيرة، جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى دعم كميات هائلة من البيانات غير المنظمة، يدفع هذا النمو.