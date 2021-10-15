تسمح السحابة الافتراضية الخاصة للمؤسسة بتحديد شبكة افتراضية معزولة منطقيًا عن جميع المستأجرين الآخرين في السحابة العامة والتحكم فيها، ما يوفر مساحة خاصة وآمنة على السحابة العامة.

تخيل أن البنية التحتية لمزود السحابة عبارة عن مبنى سكني يضم عدة عائلات تعيش بداخله. فأن تكون مستأجرًا في سحابة عامة يشبه مشاركة شقة مع عدد قليل من رفقاء السكن. وعلى النقيض من ذلك، فإن امتلاكك لسحابة افتراضية خاصة يشبه امتلاكك لشقة خاصة - لا أحد آخر لديه المفتاح، ولا يمكن لأحد أن يدخل إلى المكان من دون إذنك.

يُنفذ العزل المنطقي للسحابة الافتراضية الخاصة باستخدام وظائف الشبكة الافتراضية وميزات الأمان التي تمنح عميل المؤسسة تحكمًا دقيقًا في عناوين بروتوكول الإنترنت أو التطبيقات السحابية التي يمكنها الوصول إلى موارد معينة. وهذه الوظيفة مماثلة لأدوات التحكم في الخصوصية في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "الأصدقاء فقط" أو "عام/خاص"، التي تقيد من يمكنه رؤية منشوراتك العامة أو من لا يمكنه ذلك.

تندرج السحابة الافتراضية الخاصة ضمن فئة البنية التحتية كخدمة (IaaS)، وهي واحدة من أكثر أربعة عروض خدمات سحابية شيوعًا، إلى جانب المنصة كخدمة (PaaS)، والبرامج كخدمة (SaaS)، وخدمة من دون خادم. يقدم كل كبار موفري الخدمات السحابية حلول السحابة الافتراضية الخاصة، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud و®IBM Cloud وOracle Cloud Platform و VMware وغيرها الكثير.

غالبًا ما تفضل الصناعات التي تتطلب مستويات عالية من الأمان والخصوصية والتحكم في بياناتها، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والقطاع المالي والحكومي، حلول بيئات السحابة الافتراضية الخاصة. وفقًا لتقرير صادر عن Future Market Insights, Inc.، من المتوقع أن تنمو حصة سوق السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) من 38.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 129.6 مليار دولار أمريكي في عام 2032.1 وتشمل الدوافع وراء هذا النمو الطلب المتزايد على حلول التثبيت البسيطة وحلول التعافي من الكوارث منخفضة التكلفة والاعتماد المتزايد على السحابة الافتراضية الخاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.2

شاهد هذا الفيديو مع ريان سومنر من IBM Cloud للتعرف بشكل أعمق على السحابة الافتراضية الخاصة وبنيتها ومزاياها.