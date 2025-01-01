IBM Cloud Pak for Network Automation

يتبنى مقدمو خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمو الخدمات المدارة (MSPs) التقنية السحابية والمحاكاة الافتراضية، حيث يقدمون خدمات 5G جديدة، وحوسبة الحافة، وخدمات SD-WAN. تساعد هذه الخدمات على تعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء.
هذه المنصة السحابية الذكية التي تُتيح أتمتة وتنظيم عمليات الشبكة، ما يمكِّن مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمي خدمات إدارة الشبكات (MSPs) من تحويل شبكاتهم، والانتقال إلى العمليات دون تدخل يدوي، وتقليل النفقات التشغيلية (OPEX)، وتقديم الخدمات بشكل أسرع.
قم بتصميم نطاق الخدمات الجديدة، ونشرها، وتوسيعها في دقائق بدلًا من أيام وبجهد أقل.
إزالة العمليات اليدوية وتمكين العمليات التي لا تتطلب أي تدخل بشري باستخدام الأتمتة ذات الحلقة المغلقة.
شاهد حالات الخلل المخفية وأصلِح الحوادث قبل أن تؤثر في العملاء.
دمج وظائف الشبكة الافتراضية/وظائف الشبكة السحابية الأصلية المعتمدة بسرعة مع النظام البنائي المفتوح المشترك بين IBM و®Red Hat.
تتميز DISH Network عن مقدمي خدمات 5G الآخرين من خلال بناء شبكة 5G جديدة قائمة على السحابة من الألف إلى الياء، مع التنسيق والأتمتة الشاملة، وتقديم خدمات عالية السرعة بتكلفة منخفضة مع اتفاقيات مستوى الخدمة المضمونة.
تعمل شركة TIME dotCom على بناء محرك الاقتصاد الآسيوي المتنامي من خلال نشر الخدمات بجهد أقل بنسبة 80% والسماح للعملاء باكتساب السرعة والكفاءة في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم.