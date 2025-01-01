IBM Cloud Pak for Network Automation

يتبنى مقدمو خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمو الخدمات المدارة (MSPs) التقنية السحابية والمحاكاة الافتراضية، حيث يقدمون خدمات 5G جديدة، وحوسبة الحافة، وخدمات SD-WAN. تساعد هذه الخدمات على تعزيز النمو وتحسين تجارب العملاء.

هذه المنصة السحابية الذكية التي تُتيح أتمتة وتنظيم عمليات الشبكة، ما يمكِّن مقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) ومقدمي خدمات إدارة الشبكات (MSPs) من تحويل شبكاتهم، والانتقال إلى العمليات دون تدخل يدوي، وتقليل النفقات التشغيلية (OPEX)، وتقديم الخدمات بشكل أسرع.