ما المقصود بالعمليات المالية؟

يتطلب اعتماد نهج FinOps تحولاً ثقافياً داخل المؤسسة يسهل التواصل والتعاون بين الفرق التي كانت منفصلة سابقًا. والأهم من ذلك أنه يدعو أيضاً المهندسين ومالكي المنتجات إلى تحمل مسؤولية نفقاتهم على السحابة، والتعامل مع التكلفة كما يتعاملون مع أي من مقاييس الكفاءة.

ولتمكين الفرق الهندسية في هذا المسعى، وجعل نموذج العمليات المالية (FinOps) فعالاً، يجب أن تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والأعمال معاً. في بعض الحالات يتلقون التوجيه من فريق FinOps المركزي. وبالتعاون، يمكنهم إنشاء ضوابط لإدارة تكاليف السحابة تأخذ في الاعتبار قيود الترخيص ولا تؤثر سلبًا على الأداء. يجب ألا تعيق ممارسات FinOps أيضًا ابتكار المنتجات أو سرعة الإصدار.

وقد حددت FinOps Foundation رحلة العمليات المالية (FinOps) في ثلاث مراحل—الإبلاغ والتحسين والتشغيل—وقد تجد الشركة نفسها في عدة مراحل في وقت واحد اعتمادًا على موقع كل فريق أو وحدة في نضج FinOps.5 الانتقال إلى FinOps ليست عملية خطية تكتمل بعد المرحلة الثالثة، بل هي عملية يجب أن تتكرر باستمرار مع نضوج المؤسسة في نموذج FinOps الخاص بها.

دعنا نستكشف مراحل رحلة FinOps:

الإبلاغ: الإبلاغ هي المرحلة الأولى من إطار عمل FinOps. يتعلق الأمر بتمكين جميع الأطراف المعنية بالمعلومات والفهم الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة من حيث التكلفة فيما يتعلق باستخدام السحابة.

على سبيل المثال، عندما يفهم فريق تكنولوجيا المعلومات الموارد السحابية التي تم نشرها والمتوفرة، فإنه يكتسب رؤية أفضل. تتيح هذه الرؤية لهم تخصيص النفقات المرتبطة في سياق وحدات الأعمال التي تستهلك السحابة، واسترداد التكاليف وفقًا لذلك. يتضمن ذلك فهم كيفية استخدام التطبيقات لموارد السحابة. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك فاتورة السحابة الشهرية البالغة 10000 دولار أمريكي. يمكن للفريق تحديد الجزء المخصص للتطبيقات التي تدعم تطبيقات المالية مقابل تطبيقات الموقع الإلكتروني الخارجي.

التحسين: التحسين هي المرحلة التالية من إطار عمل FinOps، وتركز على اكتشاف فرص تحقيق الوفورات. أين يمكن للمؤسسة أن تُعدّل حجم الموارد وتستفيد من الخصومات بناءً على الاستخدام الحالي؟ على سبيل المثال، إذا كانت مؤسسة تقوم بتشغيل جهاز افتراضي (VM) على عقدة معينة وتكلفته 1 دولار أمريكي في الدقيقة، فيمكن للفرق توفير المال عن طريق نقل هذا الجهاز الافتراضي إلى عقدة أخرى بتكلفة 0.50 دولار أمريكي فقط في الدقيقة.

هذه فرصة رائعة للاستفادة من فرص التسعير والخصومات، ولكن فقط إذا كان بإمكانك تطبيق قيود الترخيص الصحيحة على المعادلة للعثور على وفورات الترخيص هذه. لن ترغب في الانتقال إلى عقدة أخرى وتجد أن رخصتك لا تنطبق وأنك تنفق أربعة أضعاف ما أنفقته في الموضع السابق.

التشغيل: التشغيل هي المرحلة الأخيرة من إطار عمل FinOps، حيث تقوم المؤسسات بتقييم الأداء باستمرار مقابل أهداف العمل وتبحث عن طرق لتحسين ممارسات FinOps لديها. بمجرد وضع جهود التحسين موضع التنفيذ، تعمل الأتمتة على تمكين المؤسسات من تنفيذ السياسات التي من شأنها ضبط الموارد السحابية بشكل مستمر للتحكم في التكلفة دون التأثير على الأداء.

السياسات القابلة للأتمتة التي تقلل التكلفة بأمان مع الالتزام بسياسات وقيود الامتثال للترخيص تمكّن من تحقيق حوكمة أكبر عند تنفيذ العمليات. على سبيل المثال، تعلم التكاليف التي تتعلق بالامتثال للتراخيص عند نقل أحمال التشغيل إلى عقد جديدة لتحسين أداء التطبيقات.