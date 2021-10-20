ما المقصود بالبينة التحتية كخدمة والمنصة كخدمة والبرامج كخدمة؟

20 أكتوبر 2021

ما المقصود بالبينة التحتية كخدمة والمنصة كخدمة والبرامج كخدمة؟

البينة التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) هي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من عروض الخدمات السحابية. ويشار إليها أحيانًا باسم نماذج الخدمات السحابية أو نماذج خدمات الحوسبة السحابية.

البينة التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) هي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من عروض الخدمات السحابية. ويشار إليها أحيانًا بنماذج الخدمات السحابية أو نماذج خدمات الحوسبة السحابية.

  • IaaS، أو البنية التحتية كخدمة، تتيح لك الوصول عند الطلب إلى الخوادم الفعلية والافتراضية المستضافة على السحابة ووحدات التخزين والشبكات - البنية التحتية  الخلفية  لتقنية المعلومات  لتشغيل التطبيقات وأحمال التشغيل في السحابة.

  • PaaS، أو المنصة كخدمة، هي الوصول عند الطلب إلى منصة سحابية كاملة وجاهزة للاستخدام لتطوير التطبيقات وتشغيلها وصيانتها وإدارتها.

  • SaaS، أو البرمجيات كخدمة، هي الوصول عند الطلب إلى برامج التطبيقات الجاهزة للاستخدام والمستضافة على سحابة.

يمكن استخدام IaaS و PaaS و SaaS مجتمعة في النظام نفسه. حيث يستخدم العديد من الشركات متوسطة الحجم أكثر من نوع واحد، بينما تستخدم معظم الشركات الكبيرة الأنواع الثلاثة جميعها.

«كخدمة» تشير إلى الطريقة التي يتم بها استهلاك أصول تكنولوجيا المعلومات في هذه العروض والفرق الأساسي بين الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات التقليدية. في تكنولوجيا المعلومات التقليدية، تستهلك المؤسسة أصول تكنولوجيا المعلومات—الأجهزة وبرمجيات النظام وأدوات التطوير والتطبيقات—من خلال شرائها وتثبيتها وإدارتها وصيانتها في مركز البيانات المحلي الخاص بها.

في الحوسبة السحابية، يمتلك مزود الخدمة السحابية الأصول ويديرها ويحافظ عليها؛ ويستهلكها العميل عبر اتصال بالإنترنت، ويدفع مقابلها على أساس الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام.

لذا فإن الميزة الرئيسية لخدمات IaaS أو PaaS أو SaaS أو أي حل "كخدمة" هي ميزة اقتصادية: يمكن للعميل الوصول إلى القدرات التي يحتاجها وتوسيع نطاقها بتكلفة يمكن التنبؤ بها، دون تحمل التكاليف والنفقات العامة لشراء وصيانة كل شيء في مركز البيانات الخاص به. ولكن هناك مزايا إضافية خاصة بكل حل من هذه الحلول.

منظر جوي للطرق السريعة

كن مطلعًا على آخر أخبار السحابة 

احصل على نشرة Think الإخبارية الأسبوعية للحصول على إرشادات الخبراء حول تحسين الإعدادات متعددة السحابة في عصر الذكاء الاصطناعي.

اشترك اليوم

البنية التحتية كخدمة (IaaS)

البنية التحتية كخدمة (IaaS) هو الوصول حسب الطلب إلى البنية التحتية للحوسبة المستضافة على السحابة—الخوادم وسعة التخزين وموارد الشبكات—التي يمكن للعملاء توفيرها وتكوينها واستخدامها بنفس الطريقة التي يستخدمون بها الأجهزة المحلية.

الفرق هو أن مزود الخدمة السحابية يستضيف ويدير ويحافظ على الأجهزة والموارد في مراكز البيانات الخاصة به. يستخدم عملاء IaaS الأجهزة عبر اتصال بالإنترنت، ويدفعون مقابل هذا الاستخدام على أساس الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام.

يمكن لعملاء IaaS عادةً الاختيار بين الأجهزة الافتراضية (VMs) المستضافة على أجهزة مادية مشتركة (يدير مزود الخدمة السحابية المحاكاة الافتراضية) أو خوادم تعمل بدون نظام تشغيل على أجهزة مادية مخصصة (غير مشتركة). يمكن للعملاء توفير وتكوين وتشغيل الخوادم وموارد البنية التحتية عبر لوحة معلومات رسومية، أو برمجيًا من خلال واجهة برمجة التطبيقات (APIs).

يمكن اعتبار IaaS بمثابة العرض الأصلي "كخدمة": بدأ كل مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين — Amazon Web Services و Google Cloud و IBM Cloud و Microsoft Azure— بتقديم بعض أشكال IaaS.

فوائد البنية التحتية كخدمة (IaaS)

ومقارنةً بتكنولوجيا المعلومات التقليدية، تمنح IaaS العملاء مرونة أكبر في بناء موارد الحوسبة حسب الحاجة، وتوسيع نطاقها أو تخفيضها استجابةً للارتفاعات أو التباطؤ في حركة البيانات. تتيح IaaS للعملاء تجنب النفقات الأولية والنفقات العامة لشراء وصيانة مركز البيانات المحلي الخاص بها. أنها تقضي أيضا على المفاضلة المستمرة بين إهدار شراء سعة فائضة في الموقع لاستيعاب الطفرات في مقابل الأداء الضعيف أو الانقطاعات التي يمكن أن تنتج عن عدم وجود سعة كافية للزيادات غير المتوقعة في حركة البيانات أو النمو غير المتوقع.

تشمل الفوائد الأخرى للبنية التحتية كخدمة (IaaS) ما يلي:

  • توافر أعلى: باستخدام IaaS، يمكن للشركة إنشاء خوادم زائدة بسهولة، وحتى إنشائها في مناطق جغرافية أخرى لضمان توفرها أثناء انقطاع التيار المحلي أو الكوارث المادية.

  • انخفاض زمن الانتقال وتحسين الأداء: نظرًا لأن موفري IaaS عادةً ما يديرون مراكز البيانات في مناطق جغرافية متعددة، يمكن لعملاء IaaS تحديد موقع التطبيقات والخدمات بالقرب من المستخدمين لتقليل زمن الانتقال وتعظيم الأداء.

  • تحسين الاستجابة: يمكن للعملاء توفير الموارد في غضون دقائق واختبار الأفكار الجديدة بسرعة وطرح أفكار جديدة بسرعة على المزيد من المستخدمين.

  • الأمان الشامل: مع وجود مستوى عالٍ من الأمان في الموقع، وفي مراكز البيانات، وعبر التشفير، يمكن للمؤسسات في كثير من الأحيان الاستفادة من مستوى أمان وحماية أكثر تقدمًا قد توفره إذا استضافت البنية التحتية السحابية داخل المؤسسة.

  • وصول أسرع إلى أفضل التقنيات المتطورة: يتنافس مزودو الخدمات السحابية مع بعضهم البعض من خلال توفير أحدث التقنيات لمستخدميهم، ويمكن لعملاء البنية التحتية كخدمة الاستفادة من هذه التقنيات في وقت أبكر بكثير (وبتكلفة أقل بكثير) مما يمكنهم تنفيذه في أماكن العمل.

حالات استخدام البنية التحتية كخدمة (IaaS)

تشمل الاستخدامات الشائعة للبنية التحتية كخدمة (IaaS) ما يلي:

  • التعافي من الكوارث: بدلًا من إعداد خوادم زائدة في مواقع متعددة، يمكن للبنية التحتية كخدمة نشر حل التعافي من الكوارث الخاص بها على البنية التحتية الحالية الموزعة جغرافيًا لدى مزود الخدمات السحابية.

  • التجارة الإلكترونية: تُعد IaaS خياراً ممتازاً لتجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يشهدون ارتفاعاً متكرراً في حركة البيانات. تُعد القدرة على توسيع النطاق خلال فترات ارتفاع الطلب والأمان عالي الجودة أمران ضروريان في مجال البيع بالتجزئة اليوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

  • إنترنت الأشياء (IoT)، معالجة الأحداث: الذكاء الاصطناعي (AI): تسهل IaaS إعداد وتوسيع نطاق تخزين البيانات وموارد الحوسبة لهذه التطبيقات وغيرها التي تعمل مع كميات هائلة من البيانات.

  • الشركات الناشئة: لا تستطيع الشركات الناشئة تحمل تكلفة ضخ رأس المال في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تتيح لهم IaaS إمكانية الوصول إلى قدرات مركز بيانات على مستوى المؤسسات دون الحاجة إلى الاستثمار مقدماً في الأجهزة والنفقات الإدارية.

  • تطوير البرمجيات: باستخدام IaaS، يمكن إعداد البنية التحتية لبيئات الاختبار والتطوير بسرعة أكبر بكثير من البيئات المحلية. (ومع ذلك، فإن حالة الاستخدام هذه مناسبة بشكل أفضل للمنصة كخدمة (PaaS)، كما ستقرأ في القسم التالي.)
أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

وقد صُمِّم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
انتقل إلى الحلقة

المنصة كخدمة (PaaS)

توفر PaaS منصة قائمة على السحابة لتطوير التطبيقات وتشغيلها وإدارتها. يستضيف مزوّد الخدمات السحابية جميع الأجهزة والبرمجيات المضمنة في المنصة—الخوادم (للتطوير والاختبار والنشر) وبرمجيات نظام التشغيل (OS) والتخزين والشبكات وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة وأوقات التشغيل وأطر العمل وأدوات التطوير—بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة بالأمن ونظام التشغيل وترقيات البرمجيات والنسخ الاحتياطية وغيرها.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى المنصة كخدمة من خلال واجهة مستخدم رسومية (GUI)، حيث يمكن لفرق العمليات التطوير التعاون في جميع أعمالهم عبر دورة حياة التطبيق بأكملها بما في ذلك البرمجة والتكامل والاختبار والتسليم والنشر والتعليقات.

ومن الأمثلة على حلول المنصة كخدمة AWS Elastic Beanstalk و Google App Engine و Microsoft Windows Azure و Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

فوائد المنصة كخدمة (PaaS)

وتتمثل الفائدة الأساسية للمنصة كخدمة (PaaS) في أنها تتيح للعملاء إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها وتشغيلها وتحديثها وتوسيع نطاقها بسرعة أكبر وفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بما قد يفعلونه إذا اضطروا إلى إنشاء وإدارة منصتهم المحلية الخاصة. تتضمن الميزات الأخرى ما يلي:

  • وقت أسرع للطرح في السوق: تمكّن PaaS فرق التطوير من تدوير بيئات التطوير والاختبار والإنتاج في دقائق، بدلًا من أسابيع أو شهور.

  • اختبار واعتماد تقنيات جديدة منخفضة أو منعدمة المخاطر: تشتمل منصات PaaS عادةً على إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أحدث الموارد على طول سلسلة التطبيقات. يسمح ذلك للشركات باختبار أنظمة التشغيل واللغات والأدوات الأخرى الجديدة دون الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة فيها، أو في البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

  • التعاون المبسّط: كخدمة قائمة على السحابة، توفر PaaS بيئة تطوير برمجيات مشتركة، مما يتيح لفرق التطوير والعمليات الوصول إلى جميع الأدوات التي يحتاجون إليها، من أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت.

  • نهج أكثر قابلية للتوسع: باستخدام PaaS، تستطيع المؤسسات شراء سعة إضافية لبناء التطبيقات واختبارها وإعدادها وتشغيلها وقتما تحتاج إليها.

  • إدارة أقل : تعمل PaaS على تحميل إدارة البنية التحتية والتصحيحات والتحديثات والمهام الإدارية الأخرى إلى مزود الخدمة السحابية.

حالات استخدام المنصة كخدمة (PaaS)

يمكن للمنصة كخدمة (PaaS) تعزيز العديد من مبادرات التطوير وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك:

  • تطوير واجهة برمجة التطبيقات وإدارتها: بفضل أطر العمل المدمجة، تسهّل PaaS على الفرق تطوير وتشغيل وإدارة وتأمين واجهات برمجة التطبيقات لمشاركة البيانات والوظائف بين التطبيقات.

  • إنترنت الأشياء (IoT): تدعم PaaS مجموعة من لغات البرمجة (Java و Python و Swift وغيرها) والأدوات وبيئات التطبيقات المستخدمة لتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء (IOT) ومعالجة البيانات من أجهزة إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي.

  • التطوير المرن وعمليات التطوير: تغطي حلول PaaS عادةً جميع متطلبات سلسلة أدوات عمليات التطوير، وتوفر أتمتة مدمجة لدعم التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).

  • تطوير السحابة الأصلية واستراتيجية السحابة الهجينة: تدعم حلول PaaS تقنيات التطوير السحابية الأصليةالخدمات المصغرة والحاويات و Kubernetes والحوسبة بدون خادم—التي تمكّن المطورين من الإنشاء مرة واحدة، ثم النشر والإدارة باستمرار عبر البيئات السحابية الخاصة والسحابية العامة والمحلية.

البرمجيات كخدمة (SaaS)

البرمجيات كخدمة (SaaS) (تسمى أحيانا خدمات التطبيقات السحابية) وهي برنامج تطبيق مستضاف على السحابة وجاهز للاستخدام. يدفع المستخدمون رسومًا شهرية أو سنوية لاستخدام تطبيق كامل من داخل متصفح الويب أو عميل سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول. يتم استضافة التطبيق وجميع البنية التحتية المطلوبة لتسليمه—الخوادم والشبكات والبرامج الوسيطة وبرامج التطبيقات والتخزين وتخزين البيانات—وإدارته من قِبل بائع SaaS.

يدير البائع جميع الترقيات والتصحيحات على البرنامج، عادة بشكل غير مرئي للعملاء. عادة ما يضمن البائع مستوى من التوافر والأداء والأمان كجزء من اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). يمكن للعملاء إضافة المزيد من المستخدمين وتخزين البيانات عند الطلب مقابل تكلفة إضافية.

الآن، أي شخص يستخدم هاتفًا محمولًا يستخدم على الأرجح نوعًا من برامج SaaS. البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وحلول تخزين الملفات السحابية (مثل Dropbox أو Box) هي أمثلة على تطبيقات SaaS التي يستخدمها الأشخاص كل يوم في حياتهم الشخصية.

تشمل حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) الشائعة للأعمال أو المؤسسات: Salesforce (برنامج إدارة علاقات العملاء)، و HubSpot (برنامج التسويق)، و Trello (إدارة سير العمل)، و Slack (التعاون والمراسلة)، و Canva (الرسومات). العديد من التطبيقات المصممة في الأصل لسطح المكتب (على سبيل المثال، Adobe Creative Suite) متاحة الآن كخدمة SaaS (على سبيل المثال، Adobe Creative Cloud).

فوائد البرمجيات كخدمة (SaaS)

تتمثل الفائدة الرئيسية من البرمجيات كخدمة في أنها تزيح جميع أعباء إدارة البنية التحتية والتطبيقات إلى بائع البرمجيات كخدمة. كل ما على المستخدم فعله هو إنشاء حساب ودفع الرسوم والبدء في استخدام التطبيق. يتولّى البائع كل شيء آخر، بدءاً من صيانة أجهزة الخادم والبرمجيات إلى إدارة وصول المستخدم والأمان، وتخزين البيانات وإدارتها، وتنفيذ الترقيات والتصحيحات وغيرها.

تتضمن الميزات الأخرى للبرمجيات كخدمة (SaaS) ما يلي:

  • تقليل المخاطر: تقدم العديد من منتجات SaaS فترة إصدار تجريبي مجاني، أو رسومًا شهرية منخفضة تتيح للعملاء تجربة البرنامج لمعرفة ما إذا كان سيلبي احتياجاتهم، مع مخاطرة مالية قليلة أو معدومة.

  • إنتاجية في أي وقت وفي أي مكان: يمكن للمستخدمين العمل مع تطبيقات SaaS على أي جهاز به متصفح واتصال بالإنترنت.

  • قابلية التوسع: إن إضافة المستخدمين أمر بسيط مثل التسجيل والدفع مقابل المقاعد الجديدة—يمكن للعملاء شراء المزيد من سعة تخزين البيانات مقابل رسوم رمزية.

حتى أن بعض بائعي البرمجيات كخدمة (SaaS) يمكنون تخصيص منتجاتهم من خلال توفير حل المنصة كخدمة (PaaS) مصاحب. ومن الأمثلة المعروفة على ذلك Heroku، وهو حل PaaS لـ Salesforce.

حالات استخدام البرمجيات كخدمة (SaaS)

اليوم، يتوفر أي تطبيق تقريباً لإنتاجية الموظفين أو الأفراد كخدمة SaaS—حالات الاستخدام المحددة كثيرة جدًا بحيث لا يمكن ذكرها (تم ذكر بعضها أعلاه). إذا تمكن المستخدم أو المؤسسة من العثور على حل SaaS بالوظائف المطلوبة، فسيوفر ذلك في معظم الحالات بديلاً أبسط قابل للتوسع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للبرامج المحلية.

البرمجيات كخدمة (SaaS) مقابل المنصة كخدمة (PaaS) مقابل البنية التحتية كخدمة (IaaS): سهولة الإدارة مقابل التحكم

لا تستبعد SaaS و Paas و IaaS بعضها البعض—تستخدم معظم المؤسسات أكثر من واحدة، وتستخدم العديد من المؤسسات الكبيرة اليوم الثلاثة، غالبًا مع تكنولوجيا المعلومات التقليدية.

من الواضح أن الحل كخدمة الذي يختاره العميل يعتمد أولاً على الوظائف التي يحتاجها العميل والخبرة التي يمتلكها من الموظفين. على سبيل المثال، مؤسسة لا تمتلك الخبرة الداخلية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتهيئة وتشغيل الخوادم عن بُعد لا تتناسب بشكل جيد مع IaaS. إن المؤسسة التي لا يوجد لديها فريق تطوير ليست بحاجة إلى PaaS.

ولكن في بعض الحالات، سيقدم أي من النماذج الثلاثة "كخدمة" حلاً قابلاً للتطبيق. في هذه الحالات، تقارن المؤسسات عادةً بين البدائل بناءً على سهولة الإدارة التي تقدمها مقابل التحكم الذي تتخلى عنه.

على سبيل المثال، لنفترض أن مؤسسة كبيرة تريد تقديم تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى فريق المبيعات لديها. قد تقوم بما يلي:

  • اختيار حل CRM SaaS، والذي يحمل العبء الإداري اليومي بالكامل على البائع الخارجي، ولكن أيضًا يتخلى عن كل التحكم في الميزات والوظائف وتخزين البيانات ووصول المستخدم والأمان.

  • اختيار حل PaaS وإنشاء تطبيق CRM مخصص. في هذه الحالة، ستقوم الشركة بتحميل إدارة البنية التحتية وموارد تطوير التطبيقات على مزود الخدمة السحابية. سيحتفظ العميل بالتحكم الكامل في ميزات التطبيق، ولكنه سيتحمل أيضاً مسؤولية إدارة التطبيق والبيانات المرتبطة به.

  • بناء البنية التحتية الخلفية لتكنولوجيا المعلومات على السحابة باستخدام IaaS، واستخدامها لبناء منصة التطوير والتطبيق الخاصة بها. سيتمتع فريق تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة بالتحكم الكامل في أنظمة التشغيل وتكوينات الخوادم، ولكنه سيتحمل أيضاً عبء إدارتها وصيانتها، إلى جانب منصة التطوير والتطبيقات التي تعمل عليها.

IaaS و SaaS و PaaS و IBM Cloud

تقدم IBM مجموعة واسعة من عروض IaaS و PaaS و SaaS لتلبية احتياجات شركتك على جميع المستويات. وتساعد حلول PaaS الغنية والقابلة للتطوير من IBM المؤسسات على تطوير تطبيقات السحابة الأصلية من الصفر، أو تحديث التطبيقات الحالية للاستفادة من مرونة السحابة وقابليتها للتوسع. تقدم IBM أيضاً طبقة IaaS كاملة من الحوسبة الافتراضية والشبكة والتخزين ضمن منصة سحابية متكاملة، وأكثر من 150 تطبيق أعمال SaaS لمساعدتك على الابتكار.

اتخِذ الخطوة التالية:

  • ابدأ في تطوير التطبيقات وتحديثها باستخدام Red Hat OpenShift on IBM Cloud، وهي خدمة OpenShift مُدارة بالكامل تستخدم مقياس المؤسسة وأمان IBM Cloud لأتمتة التحديثات والتوسع والتوفير والتعامل مع الزيادات غير المتوقعة في حركة البيانات.
  • IBM Cloud Kubernetes Service هو حل Kubernetes معتمد يوفر جدولة ذكية والشفاء الذاتي وتوسعًا أفقيًا والمزيد.
  • استخدام IBM Code Engine، وهي عبارة عن منصة بدون خادم ومدارة بالكامل، سيتولى IBM Cloud Code Engine إدارة البنية التحتية الأساسية وتأمينها لك. أحضر صور الحاويات أو المهام المجمعة أو مصدر الرمز ودع IBM تتعامل مع حجم مجموعات الحاويات الخاصة بك ونشرها وتوسيع نطاقها.
  • IBM Cloud Satellite عبارة عن سحابة IaaS هجينة IaaS تساعد الشركات على نشر التطبيقات وتشغيلها بشكل أفضل وأكثر اتساقًا عبر بيئات الحوسبة المحلية وحوسبة الحافة والسحابة العامة من أي بائع للخدمات السحابية.

للبدء، قم بإنشاء حساب IBM Cloud اليوم.

فتح آفاق التحول الرقمي من خلال التحديث الاستراتيجي للتطبيقات

يمكنك زيادة الإيرادات السنوية بنسبة 14% وخفض تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 50% من خلال استراتيجيات تحديث التطبيقات المستهدفة.

الموارد

تعزيز قوة الحوسبة السحابية

تسريع تحول الأعمال باستخدام الحلول السحابية المصممة للابتكار والنمو. استكشف الأدوات والمعارف المتطورة للبقاء في صدارة المنافسة.
انتقل إلى السحابة بسلاسة

هل أنت مستعد لتحديث أعمالك؟ اكتشف إستراتيجيات الانتقال إلى السحابة الأكثر كفاءة والتي يمكنها تحسين الأداء وخفض التكاليف وتعزيز قابلية التوسع.
طوّر البنية التحتية لديك باستخدام البنية التحتية كخدمة (IaaS)

اكتشف مدى تعزيز البنية التحتية كخدمة (IaaS) لأعمالك من خلال حلول البنية التحتية القابلة للتوسع والمرنة والميسورة التكلفة والمصممة خصوصًا لتلبية احتياجاتك على السحابة.
اكتشف نموذج السحابة المناسب لشركتك

تعرَّف على كيفية مساهمة IaaS وPaaS وSaaS في تحويل عملياتك، حيث توفر لك المرونة، والقابلية للتوسع، وكفاءة التكاليف. تعرَّف على الاختلافات واختر الحل الأمثل لنمو مؤسستك.
حوّل طريقة إدارة البيانات لديك باستخدام ابتكارات NoSQL

اكتشف مدى تعزيز قواعد بيانات NoSQL لإستراتيجية إدارة البيانات لديك من خلال الحلول المرنة والقابلة للتوسع. تعرّف على أنواع NoSQL ومزاياها للبقاء في الصدارة في عالم اليوم القائم على البيانات.
عزز مؤسستك ببنية تحتية متطورة توفرها سحابة IBM Cloud

اكتشف كيف استخدمت شركة Techwave خوادم IBM Cloud غير المزودة بأنظمة تشغيل لتحقيق التحول الرقمي، وضمان توفير المرونة وقابلية التوسع والتحكم الكامل لعملائها.
حلول ذات صلة
IBM Cloud Virtual Server for VPC

IBM Cloud Virtual Server for VPC هي مجموعة من الخوادم الافتراضية Intel x86 وIBM Z وIBM LinuxONE القائمة على السحابة الخاصة الافتراضية IBM Cloud Virtual Private Cloud.

 استكشِف Cloud Virtual Server
استضافة السحابة على الويب 

توفر خوادم IBM السحابية المخصصة حلاً لاستضافة الويب قابل للتوسع مع حركة مرور للبيانات غير محدودة بدون تكلفة وخيارات تخصيص واسعة النطاق.

 استكشف حلول استضافة الويب
خدمات الاستشارات السحابية 

أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.

 الخدمات السحابية
اتخِذ الخطوة التالية

عزز وجودك على الإنترنت باستخدام حلول استضافة الويب الموثوقة والآمنة المتوفرة على سحابة IBM Cloud. بدءًا من مواقع الويب كثيرة الزيارات وحتى تطبيقات المؤسسات، توفر خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers المرونة وإمكانية نقل كميات بيانات غير محدودة وزيادة الانتشار العالمي المصمم خصوصًا لتلبية احتياجات الاستضافة لديك.

 استكشف حلول استضافة الويب على IBM Cloud إنشاء حسابك المجاني على IBM Cloud