ما المقصود بتخزين البيانات؟

يوجد نوعان من المعلومات الرقمية: بيانات الإدخال وبيانات الإخراج. يقدم المستخدمون بيانات الإدخال، وتقدم أجهزة الكمبيوتر بيانات الإخراج. ومع ذلك، لا يمكن لوحدة المعالجة المركزية في الكمبيوتر أن تعالج أي شيء أو تنتج بيانات إخراج بدون مدخلات المستخدم.

يمكن للمستخدمين إدخال بيانات الإدخال مباشرةً إلى الكمبيوتر.ومع ذلك، في وقت مبكر من عصر الكمبيوتر، وجدوا أن إدخال البيانات بشكل مستمر يدويًا أمر يستهلك الكثير من الوقت والطاقة. أحد الحلول قصيرة المدى هو ذاكرة الكمبيوتر، والمعروفة أيضًا باسم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ومع ذلك، فإن قدرتها على التخزين والاحتفاظ بالذاكرة محدودة. ذاكرة القراءة فقط (ROM)، كما يوحي اسمها، هي الذاكرة التي يمكن فيها قراءة البيانات فقط ولكن لا يمكن تحريرها بالضرورة.حيث تتحكم في الوظائف الأساسية للكمبيوتر.

على الرغم من أن علماء الكمبيوتر قد حققوا تقدمًا كبيرًا في ذاكرة الكمبيوتر مع تطوير ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الوصول العشوائي المتزامنة (SDRAM)، إلا أنهم لا يزالون مقيدين بالتكلفة والمساحة والاحتفاظ بالذاكرة. فعندما يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر، تتوقف أيضًا قدرة ذاكرة الوصول العشوائي على الاحتفاظ بالبيانات. الحل؟ تخزين البيانات.

بفضل مساحة تخزين البيانات، يمكن للمستخدمين حفظ البيانات على الجهاز.وفي حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر، سيتم الاحتفاظ بالبيانات.بدلاً من إدخال البيانات يدويًا في الكمبيوتر، يمكن للمستخدمين توجيه الكمبيوتر لسحب البيانات من أجهزة التخزين.يمكن لأجهزة الكمبيوتر قراءة البيانات المدخلة من مصادر مختلفة حسب الحاجة، ومن ثم يمكنها إنشاء المخرجات وحفظها في نفس المصادر أو مواقع تخزين أخرى.ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة تخزين البيانات مع الآخرين.

تتطلب المؤسسات والمستخدمون اليوم تخزين البيانات لتلبية الاحتياجات الحاسوبية عالية المستوى لتحليلات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IoT). والجانب الآخر من الحاجة إلى تخزين بيانات واسع النطاق هو الحماية من فقدان البيانات بسبب الكوارث أو الفشل أو الاحتيال. لذلك، لتجنب فقدان البيانات، يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام تخزين البيانات كحل للنسخ الاحتياطي والاستعادة.