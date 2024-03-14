العلامات
الذكاء الاصطناعي سحابة

تحسين نتائج الأعمال وتوسيع تبنّي الذكاء الاصطناعي من خلال نهج تصميم هجين.

منظور علوي لزملاء ينظرون إلى جهاز لوحي

بالنسبة للشركات الراسخة، حُسم الجدل: نهج السحابة الهجينة هو الخيار الاستراتيجي الأنسب.

ومع أن تبنّي السحابة الهجينة أصبح أمرًا بديهيًا، يواصل العملاء السعي إلى تحقيق قيمة أفضل للأعمال وعائد استثمار (ROI) أعلى من استثماراتهم. وبحسب دراسة أجرتها HFS Research بالشراكة مع IBM Consulting، فإن 25٪ فقط من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع أفادت بتحقيق عائد استثمار قوي على نتائج الأعمال من جهود التحوّل إلى السحابة.

ويمكن إرجاع ضعف التقدّم في عائد الاستثمار إلى عدة عوامل، من بينها بطء التبنّي، وحالات استخدام لم تُنفَّذ بعد، واتّساع بيئات السحابة غير المُدار. وتزداد هذه الصعوبات مع تعقّد توسعة المنصات، والحاجة إلى تطوير المهارات، وتحديات الأمن الإلكتروني، والنمو المتسارع في حجم البيانات.
 والشركات التي تسعى إلى تحقيق قيمة فعلية في نتائج أعمالها من استثماراتها السحابية واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى نهج مدروس ومقصود.

في IBM، نقدّم إرشادًا واضحًا لمساعدة العملاء على التعامل مع هذه التحديات وتحسين نتائج أعمالهم. ويسمح اعتماد استراتيجية تصميم هجين للمؤسسات بمواءمة اختياراتها المعمارية مع أولويات الأعمال عبر التقنية والمنصات والعمليات والأفراد، مما ينعكس في نتائج أفضل وعائد استثمار أعلى.

أحدث ورقة بحثية من IBM بعنوان "Maximize the value of hybrid cloud in the generative AI era" توضّح للشركات كيفية تحسين بنية السحابة الهجينة وزيادة أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

ما الذي يتضمّنه نهج التصميم الهجين "Hybrid by design"؟

اعتمدت شركات كثيرة السحابة في أجزاء محدّدة من أعمالها للحصول على فائدة سريعة، من دون تطبيق التقنية بشكل متّسق عبر مختلف العمليات. هذا القدر من التعقيد وغياب الاتساق يرفع التكاليف ويُضعف قدرة الشركات على تلبية المتطلبات وتحقيق الأهداف ونتائج الأعمال. ونرى أن هذا النهج "الافتراضي" هو السائد في معظم الشركات اليوم.

وتحتاج الشركات إلى إعادة ضبط برامج التحوّل بحيث ترتبط مباشرة بأولويات الأعمال ونتائجها. كما ينبغي أن تدرك الدور الذي يمكن أن يضطلع به الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة قيمة السحابة الهجينة وتسريع التحوّل الرقمي.

يبني نهج التصميم الهجين بيئة تكنولوجيا معلومات هجينة متعددة السحابات بشكل مقصود لدعم أولويات الأعمال الرئيسة وتحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار. وبذلك يمكن للمؤسسات الانتقال من واقع تفرض فيه التقنية قيود الأعمال إلى بُنى مُصمَّمة مسبقًا لاستيعاب تطوّر التقنيات ومتطلبات الأعمال والعملاء والعمليات والمهارات. وعندما تُبنَى القرارات المعمارية عمدًا وبصورة متّسقة انطلاقًا من أهداف الأعمال الرئيسة، يمكن للمؤسسة الاستفادة من السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع نتائج الأعمال.

طوّرت IBM إطار عمل مُقنّنًا يساعد العملاء على تركيز قراراتهم الاستراتيجية في الجوانب الأكثر تأثيرًا على أعمالهم، بما يدعم اعتماد نهج التصميم الهجين. ويساعد هذا الإطار على ترجمة أولويات الأعمال إلى قرارات معمارية أساسية.

نطبِّق إطار العمل هذا من خلال مواءمة أهداف الأعمال مع مجموعة من نقاط اتخاذ القرار عبر ثلاثة مجالات: المنتج الأصيل بالتصميم، والتقنية، والتكامل، وجميعها مصمَّمة منذ البداية. تشمل هذه المجالات أيضًا نقاط تصميم متعدّدة. كل حالة مؤسسية تتطلّب مستويات مختلفة من القدرات للتعامل مع أهدافها وتحقيقها. يساعد إطار القيمة هذا على توثيق نقاط القرار هذه.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

كن خبيرًا في الذكاء الاصطناعي

اكتسب المعرفة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو الأعمال. ابدأ مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي المجانية اليوم وتولَّ زمام المبادرة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
شاهِد السلسلة

في عالمٍ يتمحور حول الذكاء الاصطناعي، لماذا يُعدّ هذا مهمًا للمؤسسات؟

يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي دورًا أساسيًا في تشكيل المؤسسة الرقمية، إذ يساعد على تعظيم عوائد الأعمال من استثمارات تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشره على نطاق واسع يطرح مجموعة من التحديات. يتعيّن على المؤسسات إدارة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير قدرات حوسبة عالية، وتطبيق بنية أمنية متقدّمة عبر البيئات الموزّعة، وضمان سرعة التوسّع.

يساعد تصميم بنية هجينة مقصودة ومتّسقة المؤسسات على مواجهة هذه التحديات، مما يسهّل تبنّي قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات الأعمال.

تُثبت المشروعات التجريبية وعمليات النشر الحالية أن اتباع نهج التصميم الهجين أمر ضروري لتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بما ينسجم مع متطلّبات الأعمال. يُسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع تنفيذ السحابة الهجينة وتعزيز قيمتها من خلال: رفع مستوى الأتمتة مع تعزيز قابلية الملاحظة، وتحسين إدارة التكاليف من خلال رؤى مؤتمتة، وتعزيز الأمان والامتثال عبر المنصّة الهجينة.

إن اتخاذ قرارات هندسية مدروسة استنادًا إلى احتياجات الأعمال يعزّز القيمة المشتركة للسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، ويدفع نحو تحقيق نتائج أعمال ملموسة.

هل ترغب في معرفة المزيد؟ تواصَل مع فريق السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي لدى IBM.

 

مؤلف

Varun Bijlani

Global Managing Partner for Hybrid Cloud Services

IBM Consulting

الموارد

تحقيق عائد الاستثمار: وكلاء الذكاء الاصطناعي في مؤسستك

انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تم اختيار IBM كرائدة في علم البيانات والتعلم الآلي

تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
من المشاريع المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي إلى تحقيق الأرباح: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الفاعل أن يحافظ على العوائد المالية

اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.

ارتقِ بمستوى خبرتك في مجال الذكاء الاصطناعي

اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
استكشف IBM Granite

®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي من IBM

وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
AI in Action 2024

لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
دليل الرؤساء التنفيذيين (CEO) لعام 2025: 5 تحولات عقلية لتعزيز نمو الأعمال

فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
اكتشف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلُّم الآلي، واستفد من قدراتهما الكاملة.

تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
كيف تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد بثقة وثبات

تعمّق في الركائز الثلاث لاستراتيجية ذكاء اصطناعي قوية: بناء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي.
حلول ذات صلة
®IBM® watsonx.ai

تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.

 استكشف watsonx.ai
حلول الذكاء الاصطناعي

استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي
الاستشارات والخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي

تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
اتخِذ الخطوة التالية

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن رؤى مهمة حول عملياتك ويقدم توصيات خاصة بالتطبيق من أجل التحسين. اكتشف كيف يمكن لمنصة Concert تعزيز نمو أعمالك.

 استكشف Concert® استكشف حلول أتمتة عمليات الأعمال